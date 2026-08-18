El futuro de Julián Alvarez: Barcelona no se rinde y Simeone dice que es el mejor que tienen en el Aleti

“¿Julián? Es el mejor jugador que tenemos". Diego Cholo Simeone fue contundente, una vez más, al referirse a Julián Alvarez. Todavía con el mercado de pases europeo abierto, el delantero de la selección argentina insiste en emigrar de Atlético de Madrid, donde no se siente cómodo, y cumplir su sueño de actuar en Barcelona. Sin embargo, la novela continúa y no hay resolución.

“Es el mejor jugador que tenemos ofensivamente y sigo pensando igual, armar un equipo alrededor de él pensando en su potencia, calidad, jerarquía, talento y lo que le dio al equipo en los dos años que estuvo acá”, expresó Simeone, en una conferencia de prensa previa al partido de este miércoles, ante Málaga, por la liga española, en el estadio Metropolitano.

El Cholo Simeone, DT de Atlético de Madrid, dio una conferencia de prensa esta mañana en el estadio Metropolitano Alberto Gardin - ZUMA Press Wire DPA

“Sigo pensando en lo que dije en Corea [durante una gira amistosa del equipo]. Yo me ocupo de la parte deportiva, es un chico extraordinario, estuvimos hablando como siempre. Entiendo desde lo deportivo que tiene que tener un punto más de entrenamiento para llegar de la mejor manera al domingo. Necesitamos más entrenamientos con él”, añadió el entrenador. En las próximas horas se conocerá si incluye a Julián entre los concentrados para el partido frente a Málaga. Si ello ocurre, habrá que ver cómo reaccionarán los hinchas colchoneros con el delantero.

Por lo pronto, Barcelona insiste en contratar al cordobés. “El Barça aún no se rinde. Una vez logrados los refuerzos de Rodri y Cancelo, el club azulgrana pondrá toda la carne en el asador para intentar conseguir el fichaje de Julián Alvarez, el ‘9’ más deseado para reforzar la plantilla tras las marchas de Lewandowski y Ferran Torres. La Araña sería la guinda a una plantilla con la que el Barça pueda aspirar de nuevo a conquistar la Champions League, el objetivo más deseado por todo el barcelonismo después de 11 años sin lograrlo”, publicó el diario Mundo Deportivo, de Barcelona.

Julián Alvarez, en el centro del entrenamiento de Atlético de Madrid en el Metropolitano, este martes, a un día del partido frente a Málaga Alberto Gardin - ZUMA Press Wire DPA

Pese a las negativas públicas de Atlético de Madrid, tanto de su presidente Enrique Cerezo, como de su CEO Miguel Ángel Gil Marín, Barcelona hará un nuevo intento millonario para tratar de contratar a Álvarez, que actualmente se está entrenando con normalidad en Madrid.

Simeone hablando sobre Julián

🕸️Simeone, sobre la disponibilidad de Julián Álvarez, que no estará mañana en el Atleti-Málaga. Y una frase sobre el mercado: "cuando termine por ahí tendremos más claro qué somos" pic.twitter.com/aKqLFf8MfE — MARCA (@marca) August 18, 2026

Son horas y días decisivos. Es más: antes del fin de semana, en Barcelona quieren tener una definición sobre el asunto. El Barça jugará el próximo domingo ante Elche, en Alicante, y no puede dilatar más el tema pese a que el mercado cierre el 1 de septiembre. Si no se resuelve a su favor el caso Julián en dos o tres días, el club catalán avanzará con una de las alternativas que maneja.