El gesto de Juan Riquelme con el plantel de Boca, en la previa de la final con Racing, por el Trofeo de Campeones

Juan Román Riquelme sorprendió a los integrantes del plantel de Boca y a su cuerpo técnico en la previa de la final con Racing, por el Trofeo de Campeones.

El ídolo devenido en dirigente saludó a uno por uno cuando dejaban el hotel y se aprontaban a iniciar el viaje el micro al estadio Parque La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis, escenario de la definición.

El máximo responsable del Departamento de fútbol del club de la Ribera les dio un abrazo y un beso a los protagonistas, uno por uno, en la puerta del lugar donde se hospedaron.

Juan Román Riquelme saludó a cada uno de los jugadores de #Boca antes de salir desde el hotel al estadio, en la previa de la final del Trofeo de Campeones ante #Racing.



En el último tiempo, Riquelme se acercó a los jugadores, expresándoles su apoyo constante e incluso limando viejas asperezas entre plantel y Consejo de Fútbol. ¿La fórmula? Asados de camaradería, que solían organizarse los viernes, en la previa de cada fecha por la Liga Profesional de Fútbol que terminaría conquistando el Xeneize en una última fecha atrapante, tras el empate ante Independiente 2-2 y el triunfo de River frente a Racing por 2-1.

Hace algunos meses que Riquelme modificó su plan de conducción y empezó a mostrarse más cercano a los jugadores y el cuerpo técnico. No siempre fue así. Cabe recordar el episodio que generó un gran quiebre con el cuerpo técnico anterior, encabezado por Sebastián Battaglia, cuando tras una derrota ante Gimnasia, en la Bombonera, el ex enganche hizo bajar del micro a los futbolistas por estar disconforme con la presentación que habían tenido.

“Me dolió que Riquelme haya echo bajar a los jugadores del micro. A mí como jugador nunca me pasó. Y después de que me echaron, no me llamó Riquelme. La realidad es que me hubiese gustado hablar con él como dos personas normales”, puntualizó Battaglia hace menos de una semana, todavía dolido por la forma en que finalizó su ciclo en la Ribera, con un despido tras la eliminación de Boca en la Copa Libertadores ante Corinthians, de Brasil.

Boca formará con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Norberto Briasco, Luis Vázquez y Sebastián Villa.

En el caso de que los 90 minutos finalicen igualados, habrá tiempo suplementario. Y si la paridad continúa, el Trofeo de Campeones se definirá por penales.

