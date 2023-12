escuchar

“Seguramente, seis meses más o un año más me quedo acá en River. Después se verá mi futuro”. La frase, en medio de los festejos del equipo millonario por el título en el Trofeo de Campeones, sacudió todo porque salió de la boca de Claudio “Diablito” Echeverri, al que el entrenador Martín Demichelis lo puso de titular este viernes por primera vez.

Luego del triunfo por 2-0 sobre Rosario Central en Santiago del Estero, en un partido que tenía una cuenta de emoción por la despedida de tres referentes del plantel, entre ellos el capitán Enzo Pérez, la Joya del conjunto de Núñez habló sobre su continuidad en el club, eso que todos daban por descontado por estos días. Parece que no.

Claudio Echeverri, la estrella de River que tiene un año de contrato. Marcelo Endelli - Getty Images South America

Mientras su nombre retumba en los medios de comunicación europeos, que lo vinculan con Barcelona, Real Madrid, PSG, Juventus, Inter y Milan, entre otros, en River esperan con ansias poder llegar a un acuerdo para renovar su contrato. Sin embargo, el chaqueño que cumplirá 18 años el 2 de enero ya dejó un mensaje en el campo de juego del estadio Madre de Ciudades: “No voy a renovar”.

Echeverri firmó en enero pasado su primer vínculo profesional hasta diciembre de 2024 y desde que finalizó el Sudamericano en Sub-17 a fines de abril en Núñez han buscado llegar a un acuerdo para extenderlo, todavía sin éxito. “Estoy contento porque fui titular. Contento también por el equipo, por el partido que hicimos. La titularidad es un premio, es lo que espero toda la semana. Por suerte, gracias a Dios, esta vez se me dio. Demichelis me dijo que iba a ser titular el jueves, un día antes del partido. Tuve una gran semana, eso me llevó a hacer un gran partido”, agregó el juvenil.

Martín Demichelis lo subió a primera en mayo, debutó en junio ante Instituto en el primero de sus cuatro ingresos y desde octubre se abocó con la selección para el Mundial. Su irrupción en Indonesia potenció todo lo que se preveía con su figura y todavía no hubo rúbrica por diversos puntos de conflicto: siguen sin acordar la duración del nuevo contrato, el monto de la cláusula (en River pretenden que alcance los 50 millones) y un salario que deberá estar acorde a la cifra de salida. Para el DT, “hay tiempo de seguir hablando”. Se ilusiona con retenerlo, pese a todo. Lo abrazó en forma paternal al abrazarlo cuando lo reemplazó por Ignacio Fernández en el segundo tiempo.

"NO VOY A RENOVAR, PERO ME VOY A QUEDAR EN RIVER"



💣 BOMBAZO DEL DIABLITO ECHEVERRI



🏆 #TrofeoCampeonesLPF pic.twitter.com/yHWzpfFLXn — SportsCenter (@SC_ESPN) December 23, 2023

Ahora, con una dificultad mayor por su explosión, la CD continúa en charlas con su representante Enzo Montepaone para poder firmar un nuevo contrato a partir del 2 de enero, y pueda sellar un acuerdo superior a los dos años de duración. Echeverri siempre había manifestado su voluntad de continuar en el club al que llegó desde Resistencia, Chaco, con su familia en 2016 cuando tenía tan solo 10 años. Algo cambió.

Al día de hoy, desde las oficinas del Monumental aseguran que aún no han tenido contacto directo ni con Barcelona, el principal pretendiente del Diablito, ni con ningún club europeo. El interés del equipo catalán llega a través del representante del jugador, pero aún no se ha cristalizado en una negociación de club a club. La idea de su agente es buscar una venta en este libro de pases y que el jugador pueda dar el salto recién en junio al fútbol europeo, sosteniéndose seis meses más en el fútbol argentino. River está lejos de tener esa voluntad.

“Fue un año muy intenso. La reserva, el Sudamericano, el Mundial, pero no estaba conforme porque no jugaba mucho acá. Tenía mucha ilusión de jugar más en River, pero lamentablemente no podía jugar. Después del Mundial, me tocó jugar más, creo que lo hice bien”, analizó Echeverri. La dedicatoria fue muy especial: “Perdí a mi abuela cuando estaba jugando el Mundial, pero fuimos fuertes al final, esto se lo dedico a mi mamá”.

“Estoy convencido que el tema de Echeverri se resolverá de acá a fin de año. Así me lo dijo su representante. Habíamos quedado en charlar esto antes del Mundial, pero no queríamos entorpecer ese viaje y le fue bárbaro. Estamos acompañando todo el proceso de crecimiento de Claudio y espero que estos días tengamos noticias”, aseguró días atrás el presidente Jorge Brito en TyC Sports.

Por su parte, el manager Enzo Francescoli fue aún más crudo en ESPN: “Estamos tratando de renovarle el contrato. Él mismo debe reflexionar acerca de que los últimos jugadores que han hecho no solo un gran paso por River y han entrado en Europa casi como por su casa fueron Julián (Álvarez), Enzo (Fernández) y Beltrán, jugadores que fueron a un ritmo tranquilo. ¿Se puede ir hoy? Obvio, las condiciones las tiene y todos lo saben, se ha visto en el Mundial (Sub 17). Pero él debe estar tranquilo de que si River hizo algo bien fue cuidar a los jóvenes y hacerlos crecer. Claudio es un jugador maravilloso, como Ruberto, Subiabre. Deben tener un camino en el club con tranquilidad”.

Martín Demichelis le dio la titularidad a Claudio Echeverri y tiene esperanzas de retenerlo en el plantel más allá del año de contrato. Marcelo Endelli - Getty Images South America

“Talento diferencial”. Así definió Xavi Hernández a Claudio Echeverri en la conferencia de prensa de la semana pasada. El entrenador de Barcelona confirmó que su equipo de scouting está siguiendo a la joya argentina y en Núñez se encendieron las alarmas todavía más. Una novela que parece empezar a tener su primer capítulo. ¿Por qué Xavi habló de Echeverri? Durante la noche del jueves anterior se conoció que Barcelona es uno de los gigantes más interesados en el juvenil y hasta se habló de una decisión de negociar para ficharlo en este mercado con un monto superior a su cláusula de rescisión de 25 millones de euros (sube a 30 cuando quedan 10 días hábiles para el final del libro de pases) para financiar el pago en plazos. Así, el director técnico español fue consultado por el mediocampista ofensivo y declaró: “Sí que lo conozco. Más allá de sus tres goles a Brasil es un talento, un futbolista diferencial. Pero esto ya es el área de scouting que está en ello”.

De la Cruz se va de River

“Pasaron muchos años, 6 años y medio, tuve gente a mi lado que me supo arropar, me costó mucho la adaptación, tuve que cambiar muchas cosas. Hoy me voy mucho más maduro”. Confirmado: Nicolás De la Cruz se va de River.

Lo dejó al descubierto en sus declaraciones a ESPN, luego de que Demichelis diera por descontado que sucedería cuando todavía estaba en el campo de juego y no había recibido los premios. En una de las primeras preguntas que recibió, el DT aceptó que ya no tendría para la próxima temporada a De la Cruz, Enzo Pérez y Jonatan Maidana, tres referentes del equipo. De los dos últimos ya se sabía.

"HOY ME VOY MADURO Y FELIZ" sentenció De La Cruz, quien confirmó que no seguirá en River.



🏆 #TrofeoCampeonesLPF pic.twitter.com/AaOd0xbPJa — SportsCenter (@SC_ESPN) December 23, 2023

En el horizonte de De la Cruz aparece Flamengo. Hace tiempo se rumorea que hay un preacuerdo con el equipo brasileño. “River es una familia, me hizo sentir eso desde que llegué. Fue un proceso al que pude ir adaptándome”, concluyó.

LA NACION