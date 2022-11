escuchar

Con la conducción de Andy Kusnetzoff, el programa PH (Podemos Hablar) que se emite por Telefe trae consigo un sinfín de historias de los invitados que asisten al estudio de televisión, y mediante premisas que se van presentando, cada uno pasa al punto de encuentro tras identificarse con el tópico enunciado por el conductor.

En esta edición, que sale al aire en el prime time de los sábados, Kusnetzoff recibió a los exfutbolistas Néstor Ortigoza, de reciente paso por San Lorenzo, y Juan Pablo Sorín, con pasado en la selección argentina, al actor Osvaldo Santoro, a la periodista Majo Martino y la reciente eliminada del reality Gran Hermano, Martina Stewart Usher.

Al consultar sobre los que tuvieron alguna vez una cita memorable, Andy recibió el visto bueno de Ortigoza, quien dio un paso al frente como si estuviera por patear un penal y contó, al detalle, cómo conoció a una mujer en un boliche, quien, luego de un acontecimiento particular, se transformó en su novio y actualmente es su esposa.

Néstor Ortigoza contó en PH una insólita anécdota con su mujer: un llamado de emergencia y una coincidencia

Para presentar el asunto, el mediocampista, que jugó un Mundial con la camiseta de la selección de Paraguay, comenzó su historia con una situación común en sus tiempos de adolescencia que era ir a un boliche junto a sus amigos. En el transcurso de la noche, Orti, comentó, que sintió atracción por una mujer: “Me volvió loco toda la noche. Entonces me acerqué y empecé a remarla. La remé despacito y le saqué el teléfono a la chica, pero esa noche no pasó nada”.

Con la atención puesta en su anécdota, Jony, como lo conocen sus excompañeros de San Lorenzo, continuó con el hilo de la historia y contó cómo fue el momento luego de obtener un feeling con la chica fuera del boliche y entablar un diálogo para concretar una cita.

Con un método preventivo en caso de que la situación no sea la ideal, el deportista le pidió a un amigo que lo llame en un momento determinado para oficiar un escape. “Si de arranque hay un clima tenso, mi amigo me llama y me hace zafar”. Luego, en una divertida historia, prosiguió: “La invité a cenar, nos sentamos a comer en la mesa y nos cagamos de risa. La pasamos bien y de repente suena mi teléfono y el de ella. No atendimos ninguno de los dos y le dije: ‘confesémonos, te está llamando tu amiga por las dudas y me dice ‘es verdad’”.

Para finalizar la historia de amor que causó empatía entre los demás invitados, el protagonista de la misma remató: “Hoy en día es mi señora, hace ya 11 años”.

De una infancia de pocos lujos, Ortigoza, entre los distintos tópicos que se abordaron, contó cuándo su padre, de oficio marroquinero, lo ayudaba económicamente para que pueda tomar los viáticos hacia el predio de Argentinos Juniors en su etapa de inferiores. Dueño de un panorama y un primer pase que lo ubicó entre los mejores jugadores de la Primera División, el deportista, en su amplio repertorio de historias, recordó cuando con San Lorenzo disputó la final del Mundial de Clubes contra el Real Madrid y tuvo un cruce con Cristiano Ronaldo, quien se mostraba impoluto ante cada situación que a él le parecían apremiantes.

