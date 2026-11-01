El gesto de Martínez Quarta a los hinchas de Boca tras ser expulsado en los primeros minutos del Superclásico

El defensor Lucas Martínez Quarta realizó un gesto contra la hinchada de Boca tras ser expulsado en los primeros minutos del Superclásico, por una infracción sobre el delantero Miguel Merentiel.

Luego de la revisión del VAR, el árbitro Nicolás Ramírez le mostró la tarjeta roja al futbolista de River, quien protestó la decisión durante unos instantes antes de disponerse a abandonar el campo de juego.

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Mientras se dirigía a los vestuarios, el exdefensor de Fiorentina lanzó una chicana contra los fanáticos del Xeneize: levantó tres dedos de la mano derecha y uno de la izquierda.

El gesto hizo alusión al 3-1 de River sobre Boca en la final de la Copa Libertadores 2018, disputada el 9 de diciembre de ese año en el Santiago Bernabéu, en Madrid. Si bien Martínez Quarta no sumó minutos en aquel encuentro, sí estuvo convocado. Fue al banco de suplentes del plantel entonces dirigido por Marcelo Gallardo.

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