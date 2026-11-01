El Superclásico arrancó caliente: Lucas Martínez Quarta fue expulsado y River juega con diez hombres desde los 10 minutos

El Superclásico comenzó cortado, con la primera infracción a los 12 segundos favorable a Boca. Lo mismo ocurrió con los ataques de River. Sin embargo, lo ocurrido a los siete minutos detuvo todos los corazones. Un pase filtrado imprevisible de Santiago Ascacibar para Miguel Merentiel activó una infracción de Lucas Martínez Quarta que el juez Nicolás Ramírez no observó como tal, pero el VAR lo llamó y el partido empezó a romperse.

Porque no solo hubo duda de que el agarrón para frenar la carrera del uruguayo era falta favorable al Xeneize, sino que entraba en el debate si Quarta no era el último hombre de su equipo, lo que también fue indudable al revisar los detalles de la repetición: Marcos Acuña estaba a la izquierda, apartado de la acción. Cortó una ocasión manifiesta de gol. Entonces, desde las cabinas de la tecnología que manejan en Ezeiza, Silvio Trucco convocó a Ramírez a mirar la jugada en el monitor. Debía retractarse.

¡MALAS NOTICIAS PARA RIVER EN EL ARRANQUE DEL SUPERCLÁSICO! LUCAS MARTÍNEZ QUARTA SE FUE EXPULSADO POR ESTE AGARRÓN A MERENTIEL.



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Tras ver la maniobra unos pocos segundos, comunicó a la Bombonera la decisión de echar al zaguero central del equipo de Leonardo Ponzio y cobrar el tiro libre correspondiente para el local. Se le rompieron rápido los planes a River, que debió hacer ingresar a Lautaro Rivero y quitar a un delantero, en este caso Lucas Beltrán, que se retiró por un costado del campo con un rostro incrédulo: una semana tan esperable y apenas 13 minutos en acción.

Rodolfo Arruabarrena, entonces, pasó de la furia por la falta en un principio omitida a la euforia por saber que el viento del superclásico inició hacia el lado azul y oro.

¡LA LOCURA DEL VASCO! Arruabarrena y su eufórica reacción pidiendo infracción y roja para Martínez Quarta. pic.twitter.com/4cicqPFuNc — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

El partido nunca bajó los decibeles y en cada roce hubo una polémica. Cerca del final, tras una mano de Lozano, cobrada por el árbitro, Acuña empujó a Paredes y el árbitro Ramírez amonestó al lateral del Millonario. Luego, el capitán del Xeneize empujó a Galván y también fue amonestado.

El historial de Ramírez en Superclásicos registra un triunfo de Boca y dos de River.Su debut fue en el torneo de 2024, con victoria 1-0 del equipo de Marcelo Gallardo en la Bombonera, gracias al gol de Manuel Lanzini. Luego dirigió el 2-1 de River en el Monumental por el Apertura 2025, con tantos de Franco Mastantuono, de tiro libre, y Sebastián Driussi; Miguel Merentiel marcó para Boca. El antecedente más reciente fue también en la Bombonera: el 2-0 de Boca, dirigido por Claudio Úbeda, con goles de Exequiel Zeballos y Merentiel.