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Argentina - Cabo Verde: la salvada espectacular de Vozinha en un tiro libre de Messi y los golazos africanos

La Argentina juega por los dieciseisavos de final en Miami; el ganador se enfrentará con Egipto en los octavos, el martes

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La atajada de Vozinha ante el tiro libre de Messi
La atajada de Vozinha ante el tiro libre de MessiROBERT CIANFLONE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La Argentina se enfrenta este viernes con Cabo Verde, en el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos, por los deciseisavos de final del Mundial 2026.

Lionel Scaloni tiene por primera vez desde el comienzo de la Copa del Mundo a todo el plantel a disposición y se inclina por una sorpresa en el equipo que hoy considera titular. Facundo Medina ocupa el lateral izquierdo, por delante de Nicolás Tagliafico, mientras que Lautaro Martínez se mantiene como centrodelantero, en el lugar que supo ser de Julián Álvarez.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi (c) y Lautaro Martínez son los titulares en el choque contra el conjunto africano.

Messi, lo mejor de Argentina ante Cabo Verde
Messi, lo mejor de Argentina ante Cabo VerdeAníbal Greco - La Nación

El desarrollo es parejo. Inmediatamente después de la pausa de hidratación, Lionel Messi abrió el marcador con una definición exquisita, tras un control genial en un pase largo espectacular de Lisandro Martínez, desde la mitad de la cancha. Así, a los 29 minutos, el rosarino anotó por octavo partido seguido en una Copa del Mundo y lleva 20 goles en sus seis participaciones.

Cabo Verde llegó a la igualdad a los 14 minutos del segundo tiempo con una muy buena definición de Deroy Duarte, quien remató entre las piernas de Lisandro Martínez con un tiro cruzado que pasó por encima de un pie de Dibu Martínez. Antes, Borges lo había asistido con un caño a Facundo Medina.

Más tarde, Vozinha, el arquero del elenco africano, figura en el 0 a 0 con España, sostuvo el empate con un vuelo espectacular frente a un tiro libre de Messi.

Pero el triunfo parcial duró poco. Once minutos más tarde, Sidny Lopes Cabral asombró a propios y extraños con un derechazo impactante. Casi desde un vértice del área, ejecutó un tiro combado y alto que se metió por el ángulo superior opuesto, lejos de la acción de Emiliano Martínez. Un golazo inesperado, por desarrollo y por elaboración, que hizo explotar de éxtasis a los caboverdianos. A tal punto que el propio autor subió a una platea del Miami Stadium para celebrarlo con un allegado.

El juego estaba 2-2 en la primera mitad del tiempo extra.

Un rato antes, Egipto se clasificó a los octavos de final y espera por el próximo rival, que puede ser el campeón del mundo. Derrotó a Australia por 4 a 2 en la definición por penales, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, con goles del egipcio Emam Ashour y Mohamed Hany, en contra.

El conjunto de Mo Salah sigue con atención este sector del cuadro. Si la Argentina supera a Cabo Verde, jugará este martes, desde las 13, con el seleccionado africano.

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