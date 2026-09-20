El gol en contra de Lisandro Martínez para Manchester United, que evitó un récord negativo en una de las últimas jugadas

La Premier League cerró la quinta fecha este domingo con cuatro partidos. Al gran triunfo de Manchester City que contó con un golazo de Enzo Fernández se sumó la victoria de Liverpool como visitante y el empate entre Manchester United ante Fulham, que tuvo a un argentino como protagonista. Entre lo que fue un error compartido y la mala fortuna, Lisandro Martínez hizo un gol en contra. Además, Leeds y Crystal Palace también igualaron.

En el Craven Cottage de Londres se disputaba uno de los duelos entre dos equipos a los que les costó mucho el comienzo del campeonato. Fulham, que todavía no ganó en la liga, recibía a Manchester United, que atraviesa uno de los peores arranques de su historia.

Lisandro Martínez fue titular en la igualdad de Manchester United; marcó en contra el gol de Fulham Kin Cheung - AP

La primera parte tuvo mucha acción de los dos lados y ambos arqueros se convirtieron en figura para dejar los arcos en cero. En la segunda parte, el partido decayó en el ritmo y aunque el visitante tenía la pelota un poco más, llegó la apertura del marcador por parte de Fulham, pero fue por un error compartido y... algo de mala suerte.

Se disputaban 18 minutos cuando el central nigeriano Calvin Bassey llegó hasta el área con la pelota al pie y remató potente de zurda; Senne Lammens tapó con sus piernas, pero dejó un rebote largo; la pelota le rebotó a Lisandro Martínez (no la pudo controlar) y se metió junto al palo izquierdo del arquero. El arquero quiso sacarla con la pierna zurda en lugar de tirarse con las manos por temor a que le cobren ‘pase atrás’ y la consecuencia fue peor: la pelota se metió en su arco.

¡QUÉ MALA SUERTE! Licha Martínez quiso despejar el peligro y terminó metiendo la pelota en su propio arco para el 1-0 de Fulham vs. Manchester United. ¡GOL EN CONTRA DEL ARGENTINO!



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Tanto el defensor argentino como su compañero belga buscaban explicaciones sobre lo sucedido, pero ninguno de los dos lo podía creer. Lisandro, incrédulo, se tapaba la cara con sus manos.

Cuando parecía que el panorama iba a ser más oscuro para el United, la suerte tiró para su lado. A los 44 minutos de la segunda etapa, y tras una búsqueda insistente, llegó la igualdad. Matheu Cunha le pegó al arco con la pierna derecha y gracias al desvío de David Affengruber, la pelota se metió para dejar sin ninguna reacción a Leno.

De ese modo, Manchester United estableció el 1 a 1 con el que se terminó el partido y se salvó de lograr un récord negativo. Si perdía, iba a ser el peor arranque del equipo en la historia de la Premier League. De este modo igualó esa marca, la que sucedió en el comienzo de la temporada 2014/2015, con Louis Van Gal como entrenador, en la que también sumo 5 puntos en 5 fechas.

¡¡EMPATE AGÓNICO!! Matheus Cunha disparó, la pelota se desvió en Affengruber y de esa manera llegó el 1-1 de Manchester United vs. Fulham a los 89' de partido.



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Este mal arranque se agrega a lo que fue la eliminación en los 16avos de final Carabao Cup el último miércoles ante Brighton. Había empezado ganando el partido 2 a 0, pero las gaviotas se lo remontaron y ganaron 3 a 2. El equipo de Michael Carrick tendrá por delante 19 días de receso por la fecha FIFA para mejorar hasta el regreso a las competencias.

Carrick trató de proyectar optimismo de cara al futuro y afirmó que el United hizo lo suficiente para llevarse los tres puntos: “Creo que deberíamos haber ganado el partido, creo que creamos lo suficiente para ganarlo”, dijo el DT en declaraciones reproducidas por la agencia AFP. Y agregó: “Casi lo ganamos al final (...) Creo que podemos sacar mucho de hoy. Creo que también podemos aprender mucho. Podemos mejorar en ciertas cosas, eso está bastante claro, pero hoy hubo algunas buenas señales”.

En otro de los duelos de la décima fecha de la liga de Inglaterra, Liverpool ganó un partido muy duro en su visita a Bournemouth. Fue 1 a 0 con el gol marcado por Alexander Isak a los 12 de la segunda etapa. En el equipo de Andoni Iraola fue titular Alexis Mac Allister y disputó los 90 minutos para el equipo que suma nueve unidades. Además, Leeds United empató 0 a 0 como local ante Crystal Palace.