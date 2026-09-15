El gol en contra del arquero Matías Dituro en el agónico triunfo de Real Madrid sobre Elche en la Liga de España

En el comienzo de la fecha 6 de la liga de España, este martes Real Madrid derrotó agónicamente como visitante por 3-2 a Elche en un partido cuyo marcador se abrió con un infortunio del arquero argentino Matías Dituro, que terminó marcando en contra. Habían transcurrido 25 minutos de la etapa inicial cuando el turco Arda Güler tomó un tiro libre cerca del área grande, sobre la derecha, y su ejecución fuerte y directa viajó hacia el segundo palo, dejando inmóvil en el centro al guardavalla. La pelota dio en el caño y rebotó casi paralela a la línea de fondo hacia donde estaba Dituro, que instintivamente intentó darle un manotazo para sacarla.

Pero, finalmente, ese pequeño roce en el brazo izquierdo terminó siendo decisivo para que el balón terminara dentro del arco, al pasar raudamente por detrás del arquero camino a la red, cerca del otro palo. Así, se convirtió en el 1-0, con la intervención involuntaria del arquero de 39 años que hizo en clubes del ascenso argentino (Douglas Haig, Guillermo Brown) los comienzos de su carrera profesional.

El gol en contra de Dituro

Al irse al descanso, el equipo merengue ya estaba 2-0 gracias a un gol de Kylian Mbappé, que terminó golpeado en el piso después de empujar la pelota y chocar con el arquero. El francés había recibido un pase perfecto desde la derecha del marfileño Yan Diomandé, que les había ganado en velocidad a dos defensores al avanzar por el lateral luego de que el uruguayo Federico Valverde lanzara un envío impecable desde el propio campo.

Sin embargo, en la segunda etapa, el local llegó al empate después de una serie de jugadas desaprovechadas por Real Madrid, lo que generó suspenso hasta el final. El descuento llegó a los 26 minutos, con un cabezazo de Abiel Osorio (ex delantero de Defensa y Justicia) tras un centro desde la izquierda. Y a 7 del final, una acción colectiva de múltiples toques culminó con Fer Niño definiendo cruzado, entre las piernas de Valverde y lejos de la estirada del belga Thibaut Courtois. El delantero había ingresado desde el banco de suplentes poco antes del gol del 1-2.

Sería otro jugador que inició el partido en lista de espera el que definiría el duelo: el delantero Carlos Espí tomó el lugar del lateral Trent Alexander-Arnold tras el empate, cuando el DT José Mourinho puso dos futbolistas más en ataque, y cinco minutos después, en el tiempo adicional, empujó a la red un centro atrás de Mbappé, tras una buena jugada. Así, in extremis, el visitante logró quedarse con un festejo que parecía escapársele.

Lo mejor de Elche (2) vs. Real Madrid (3)

Antes del encuentro, todos los jugadores ingresaron al campo con una camiseta extra en apoyo a Ceuta, la ciudad que está en crisis en medio de la llegada masiva de migrantes marroquíes. No obstante, Vinícius Júnior, Mbappé e Ibrahima Konaté quedaron en medio de una polémica, cuando evitaron que se leyera el mensaje en sus remeras al plegarlas en la mitad del torso, donde decía “Todos somos Caballas”, y quitárselas de inmediato tras la formación de ambos equipos de frente a las cámaras. Incluso, en el túnel de salida a la cancha se pudo observar al brasileño explicarle al francés cómo dejarla por la mitad.

👉 Vinicius, Mbappé y Konaté no enseñan el mensaje de ánimo a Ceuta.



👉 Ambos futbolistas se colocaron mal la camiseta sin que se vea el 'Todos somos Caballas'. pic.twitter.com/XkrhUDS8XQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 15, 2026

Con la victoria, Real Madrid alcanzó en la cima de la tabla a Barcelona, con 15 puntos, pero el conjunto catalán tiene un encuentro menos, ya que jugará mañana contra Racing de Santander, también por la sexta jornada. Y Elche, último con dos unidades, sigue sin ganar en el torneo.