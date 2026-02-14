El golazo con efecto y al ángulo de Defensa y Justicia para abrir el marcador contra Vélez

En un partido áspero y por momentos cerrado, Defensa y Justicia recibe en Florencio Varela a Vélez, que llega de ganarle de local a Boca. Si bien el Fortín saltó a la cancha con un envión anímico tras la última victoria, el Halcón, que suele hacerse fuerte de local, hace pesar su invicto en lo que lleva del Torneo Apertura y se consolida en el juego.

Así fue que abrió el partido a los 15 minutos con un golazo del uruguayo Juan Manuel Gutiérrez, que reibió una precisa pelota filtrada del ex Boca Aaron Molinas, encaró hacia el centro y remató con un efecto particular que hizo que Álvaro Montero, el arquero de dos metros de Vélez, no llegara ni siquiera a tocarla.

¡¡COMO ABALDO PARA INDEPENDIENTE!! ¡¡IMPRESIONANTE COMBA AGARRÓ LA PELOTA Y JUAN MANUEL GUTIÉRREZ MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 1-0 DE DEFENSA ANTE VÉLEZ!!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/kNdCNhO6kp — SportsCenter (@SC_ESPN) February 14, 2026

El número 24 llegó a Defensa y Justicia a mediados de 2025 desde Boston River, de Uruguay, como una apuesta del Halcón para el ataque. Al mediocampista de 23 años, por su parte, no le costó adaptarse al fútbol argentino y logró afianzarse en el equipo bonaerense: en lo que va del campeonato acumula tres asistencias en cinco partidos.

En cuanto al partido por la quinta fecha del Torneo Apertura, a pesar de que Defensa y Justicia saca chapa de local, Vélez hace sentir su calidad, con Manuel Lanzini y el chileno Diego Valdés manejando los hilos de su equipo. En un principio, al Fortín le costó quebrar al Halcón, que abrió rápido el marcador y se afianzó en el dominio de la pelota.

Sin embargo, el equipo a cargo de Guillermo Barros Schelotto saltó al segundo tiempo con más ímpetu e intención de llegar al empate a través de mayor control. De esta manera, a los 15 minutos del complemento llegó el gol, de la mano de Matías Pellegrini, que ya le había metido dos a Boca.

Tras un centro cerrado desde un córner, el arquero de Defensa y Justicia no pudo quedarse con la pelota, que quedó rondando en el borde del área chica, donde el exdelantero de Estudiantes ya estaba listo para rematar el rebote. El atacante pateó fuerte y arriba y selló el empate del Fortín.

A partir del empate, Vélez continuó con el dominio del juego en Florencio Varela, mientras que Defensa y Justicia no pudo recomponerse. El Fortín obtuvo más protagonismo al subir las líneas, presionar arriba y buscar el empate.

Minutos antes del partido se dio un gol similar en el cruce entre Independiente y Lanús en Avellaneda, también de la mano de un uruguayo. Matías Abaldo desbordó, con una maniobra similar a la de Gutiérrez, se perfiló para el centro y la clavó en el segundo palo, contra un arquero que no llegó ni siquiera a tirarse. La pelota pegó en el poste, entró y el Rojo gritó el primero de los dos goles de la noche.