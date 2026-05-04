En qué canal pasan hoy Vélez vs. Newell’s por el Torneo Apertura 2026

La primera etapa del Torneo Apertura 2026 concluye este lunes con tres partidos correspondientes a la novena fecha, que es la última del fixture porque se postergó en su momento a raíz del paro del fútbol argentino; y uno de ellos es el que protagonizan Vélez vs. Newell’s desde las 19.15 en el estadio José Amalfitani con arbitraje de Luis Lobo Medina, correspondiente al Grupo A.

El encuentro se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Newell's fue uno de los peores equipos del Torneo Apertura 2026 Fotobaires

La previa de Vélez vs. Newell’s

El Fortín está tercero en la tabla de posiciones con 27 unidades gracias a siete alegrías, seis igualdades y apenas dos caídas. Es uno de los equipos que menos perdió en el certamen junto a Independiente Rivadavia de Mendoza y Boca, al que aspira a superar para arrebatarle el segundo lugar. El xeneize es escolta de Estudiantes de La Plata con 30 tantos y el elenco de Guillermo Barros Schelotto solo le quitará ese lugar si le gana a los rosarinos por siete goles porque el conjunto del barrio porteño de la Boca tiene mejor diferencia de tantos (+13 contra +6).

De terminar tercero, Vélez se enfrentará en octavos de final a Gimnasia de La Plata, sexto en el Grupo B, como local en el José Amalfitani.

La Lepra concluye un certamen muy malo, más allá de que lo maquilló con tres triunfos y dos empates en sus últimos cinco partidos. Aun con esa levantada, se ubica penúltimo en la zona con 14 puntos producto tres victorias, cinco pardas y siete derrotas y necesita ganar para terminar al menos undécimo y, sobre todo, salir de la parte baja de la Tabla Anual y la de Promedios, es decir para no sufrir con el descenso a la Primera Nacional en el segundo semestre.

Posibles formaciones

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Simón Escobar; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Simón Escobar; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto. Newell’s: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Fabián Noguera o Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo; Walter Mazzanti, Facundo Guch, Walter Núñez o Luciano Herrera; y Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.70 contra 5.20 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.54.

Así están los octavos de final del Torneo Apertura 2026

(1A) Estudiantes de La Plata vs. Racing (8B).

vs. (4B) Rosario Central vs. Independiente (5A).

vs. (2B) River Plate vs. San Lorenzo (7A).

vs. (7A). (3A) Vélez vs. Gimnasia de La Plata (6B).

vs. (1B) Independiente Rivadavia vs. Unión (8A).

vs. Unión (8A). (4A) Talleres vs. Belgrano de Córdoba (5B).

vs. (2A) Boca vs. Huracán (7B).

vs. (3B) Argentinos Juniors vs. Lanús (6A).

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados y sus posiciones definidas.

El cuadro de octavos de final del Torneo Apertura 2026, mientras se desarrolla la última fecha Canchallena

La ubicación en la que termina cada equipo es importante porque a partir de ello se definirá la localía en los cruces de octavos de final en adelante, a excepción de la final, que está programada el 24 de mayo. En ese contexto, por ejemplo, los líderes de cada una de las zonas serán anfitriones en octavos, cuartos y semifinales, siempre que avancen en el cuadro.