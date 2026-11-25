Real Madrid recibió este martes a PSV en una nueva jornada de Champions League y en un partido en el que el conjunto español pudo haber perdido valiosos puntos: se fue al entretiempo 0-1 abajo y recién lo dio vuelta a media hora del final. Uno de los protagonistas de la remontada fue Jude Bellingham, que metió un golazo haciendo jueguitos, de volea y clavándola en un ángulo.

En el minuto 60, con el partido 1 a 1, Marc Cucurella desbordó por la izquierda y lanzó un centro en busca de Mbappé, que no pudo controlar la pelota. Un defensor de PSV despejó la pelota, la cual cayó a los pies de Bellingham, que llegaba desde atrás en busca de un rebote. El inglés la acomodó con la izquierda y, como la jugada se produjo a gran velocidad y el balón le quedó en la orientación contraria a un remate, realizó un par “jueguitos” como recurso.

El exfutbolista de Borussia Dortmund se armó su espacio y, con la pelota en el aire, pateó desde afuera del área con el empeine. El balón viajó en línea recta e impactó y venció la estirada de Matej Kovar en el arco de PSV.

¡¡PARA ROMPERSE LAS MANOS APLAUDIENDO!! JUDE BELLINGHAM HIZO JUEGUITOS Y SACÓ UN TREMENDO DERECHAZO PARA MARCAR UN VERDADERO GOLAZO PARA EL REAL MADRID ANTE PSV. ¡LO-CU-RA!



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PSV se había adelantado en el marcador con un tanto de Ivan Perisic de penal, a los 30 minutos. El atacante croata engañó a Thibaut Courtois y pateó a un costado superior. De esta manera, el conjunto neerlandés amagó con llevarse los tres puntos desde el Santiago Bernabéu.

Real Madrid se fue al descanso en desventaja y con muchas incógnitas para el segundo tiempo. Sin embargo, apenas cinco minutos después de salir a la cancha para el complemento, Federico Valverde pisó el área en velocidad y llegó para empatar el encuentro. El capitán definió al primer palo y, ante una floja respuesta de Matej Kovar, selló la igualdad.

Así, el Merengue tuvo un envión y empezó a manejar el juego, pero no pudo traducir su dominio al resultado. Tuvo una serie de ocasiones, aunque no llegó a concretar. 10 minutos después del empate, Bellingham anotó el gol que le dio la remontada y, desde ahí, el conjunto español se agrandó.

¡EL GRAN GESTO! Mbappé había recibido el premio al MVP del partido en el triunfo del Real Madrid por 5-1 ante PSV pero se lo dio a Vini, que volvió a convertir con la camiseta del Merengue tras romper una racha negativa.



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A los 64 minutos, Arda Guler recuperó la pelota en zona rival, tras una floja salida de la defensa de PSV, y encaró hacia el arco rival. Unos metros antes de pisar el área, el futbolista turco descargó para Kylian Mbappé, que estaba con el arquero en frente, y definió con fuerza hacia el ángulo derecho superior de Kovar.

De a poco, PSV comenzó a irse del partido y Real Madrid se conformó con la victoria, hasta que, sobre el final, una ráfaga transformó el dominio en una goleada. A los 83, Brahim Díaz filtró una pelota para Mbappé, que nuevamente quedó frente al arco. Esta vez, en lugar de rematar, eludió al arquero con una bicicleta y, con el espacio libre, la empujó.

¡DOBLETE DE KIKI PARA LIQUIDARLO! Brahim Díaz metió un gran pase y Mbappé gambeteó al arquero para estampar el cuarto gol de Real Madrid ante PSV.



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Por último, a los 87, Vinícius Junior recibió un pase filtrado y quedó mano a mano contra Kovar. El delantero brasileño no perdonó y definió de caño contra el arquero, que no tuvo reacción ante el remate. De esta manera, Real Madrid se aseguró los tres puntos con una goleada.

Con esta victoria, el Merengue quedó en la cima de la tabla de la Champions League, con 15 unidades en cinco partidos disputados. Por debajo, lo siguen PSG, que aún no jugó, con 12; Como, también con 12 pero con cinco encuentros jugados; y Real Betis, en la misma situación que el conjunto italiano.