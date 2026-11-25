Durante el primer tiempo, en apenas cinco minutos Atlético de Madrid le marcó los dos goles en la victoria por 2-0 sobre Viking, de Noruega, en el partido por la quinta fecha de la etapa de grupo de la Champions League. Y el segundo de ellos lo anotó Julián Alvarez, de tiro libre, con suspenso. Tanto que nadie lo advirtió dentro del campo de juego en el estadio.

Tras la apertura del marcador a los 19 minutos a través de su compañero en ataque, Alexander Sorloth, la Araña se hizo cargo de la ejecución de una falta sobre la izquierda a los 24. Fue una jugada en la que casi todos esperaban el centro y la primera sorpresa resultó que el cordobés buscó directamente el arco.

Cuando vio al arquero Lubomir Belko en el medio, a la espera de salir a cortar, Alvarez remató directo al primer palo. El guardavalla visitante logró arrojarse y bloquear la pelota, que le quedó dentro del área a Alex Baena para tomar el rebote. Llegó a empujarla, pero Belko volvió a bloquearla con una pierna y un defensor la envió al córner, lo que generó que la imagen más replicada en ese instante fuera la de los jugadores locales tomándose la cabeza.

Sin embargo, tres segundos después de que el balón se fuera al tiro de esquina, el árbitro belga Erik Lambrechts recibió la advertencia en su reloj que el tiro libre de Julián había ingresado y que Belko había llegado cuando ya había traspasado toda la línea. Entonces, ahí marcó el centro de la cancha convalidando el gol y los futbolistas del Aleti se quedaron abrazando al compañero que tenían más cercano. Pero el gol había sido del argentino.

¡PICÓ LA ARAÑA EN LA #CHAMPIONSLEAGUE! Julián Álvarez probó con el tiro libre, el reloj indicó que la pelota entró por completo y el argentino festejó el segundo de Atlético de Madrid vs. Viking.



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Poco después, ahí sí, llegaron los saludos al delantero de la selección por el 2-0 parcial y, más tarde, la tecnología aporto el testimonio de la resolución al ofrecer la imagen en paralelo a la línea de fondo en la que se observa que por un puñado de centímetros la pelota llegó a superar la línea y correspondía apuntarle el gol a la Araña.

Lo mejor de Atlético de Madrid vs. Viking

Por otra parte, en la visita de Manchester United a Sporting de Lisboa en Portugal pasó de todo en el empate 2-2. Al equipo inglés le cobraron dos penales en contra en apenas tres minutos en la etapa inicial, que incluyó la polémica por un tanto anulado para el visitante, y dio vuelta el marcador provisoriamente en el segundo periodo con dos goles de Bruno Fernandes en dos minutos.

A los 30 minutos, Lisandro Martínez cometió una falta en el área y el juez marcó el primero de los penales para el local. En esa resolución, Licha respiró después de que el arquero Senne Lammens le tapó el débil remate al portugués Luis Suárez.

¡LO SALVARON A LICHA MARTÍNEZ! El defensor argentino había cometido penal pero Lammens le tapó el disparo a Luis Suárez. ¡Sporting CP no pudo abrir el marcador vs. Manchester United!



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Sin embargo, el delantero tendría revancha poco después cuando volvió a tener otro penal a su favor para rematar, por una falta de Lammens, y esta vez Suárez no falló. Así, Sporting de Lisboa se puso al frente por 1-0.

Antes de irse al descanso con ese resultado parcial, el juez no convalidó un gol de Amad Diallo. Hasta el momento de definir el jugador del United, el árbitro no había marcado nada, pero cuando el marfileño tomó el rebote del travesaño de su propio remate que se había desviado en el arquero, frenó la acción. Nadie entendía nada. Mauricio Pochettino, DT del United, pedía explicaciones desde el banco de suplentes. Szymon Marciniak terminó marcando una supuesta falta al momento de la asistencia de Leny Yoro.

¿QUÉ COBRÓ Szymon Marciniak? ¿Falta de Leny Yoro? ¡Amad Diallo marcó el gol del empate para Manchester United vs. Sporting CP pero fue ANULADO!



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En el inicio de la segunda etapa, Lisandro Martínez volvió a ser protagonista en la sanción de otro penal, pero esta vez en la otra área. Al defensor argentino le hicieron la falta que le permitió a Fernandes igualar el duelo, a los 3 minutos. Y apenas 120 segundos más tarde, el propio jugador luso tuvo la suerte de su lado cuando un remate desde afuera del área que iba directo hacia el arquero picó en una mata de pasto, lo sorprendió y pasó por encima de Kaique Pereira, para convertirse en el inesperado 2-1.

A 10 minutos del final, Suárez consiguió la igualdad 2-2 al aprovecharse de un blooper de Lammens, que perdió el control de la pelota en un centro muy anunciado. Parecía que todo quedaba en las manos del arquero en el salto, pero se le cayó y el delantero apeló, a puro reflejo, a una chilena para marcar.

Un posterior gol del United, en otra acción que culminaba con una carambola, fue invalidado a instancias del VAR, por una falta sobre el arquero Pereira cuando varios jugadores de los Diablos Rojos saltaron en el área chica para cabecear y uno de ellos chocó con el arquero. Tras revisar las imágenes, el 3-2 no fue admitido. Y el pitazo final llegó después de la expulsión de Youri Tielemans, ya en el descuento.

AY, LAMMENS... ¡El arquero de Manchester United falló en las alturas y Luis Suárez marcó un GOLAZO con un gran recurso para empatar el partido entre Sporting CP y los Diablos Rojos!



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En otro de los encuentros de este miércoles, Bayern Munich sufrió un gol en contra increíble cuando el partido estaba 1-1 en su derrota como visitante ante Lille. Ethan Mbappé encabezó un contraataque rápido y quedó mano a mano con el arquero Jonas Urbig. Su remate cruzado dio en un palo y, en el rebote, el defensor Aleksandar Pavlovic intentó despejar, pero terminó enviando la pelota contra su propio arco. Fue el 2-1 definitivo para los franceses.

¿CÓMO FRENÁS A MBAPPÉ EN VELOCIDAD? Ethan, hermano de Kiki, se fue de contra y su definición dio en el palo, pero Pavlovic tuvo mala fortuna buscando despejar y terminó marcando en contra para Lille ante Bayern Munich.



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Además, Lautaro Martínez se reencontró con el gol en su regreso al fútbol después de la lesión. Apenas seis minutos después de entrar desde el banco, el Toro aprovechó que un compañero dejó pasar la pelota, la controló en la puerta del área de frente al arco y definió de cachetada para marcar el 2-0 de Inter ante Stuttgart. El delantero argentino volvió a festejar tras recuperarse de su lesión: no convertía desde el 13 de octubre. Después de 43 días, la lesión muscular es historia y su grito número 28 en la Champions League no se hizo esperar.