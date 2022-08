El golazo de media cancha del sobrino de Juan Román Riquelme para que Tigre le gane a River en el torneo de Reserva

Tigre derrotó este domingo a River por 2 a 0, como visitante, con un doblete de Matías Espíndola, sobrino de Juan Román Riquelme y autor de un golazo desde atrás de mitad de cancha, en la continuidad de la 16ta. Fecha del torneo de Reserva de la Primera División del fútbol de la LPF.

El enganche, categoría 2003, marcó los dos goles para el triunfo del “Matador” en el River Camp de Ezeiza y el segundo fue con un gran remate desde atrás de la mitad del círculo central.

El sobrino de Juan Román Riquelme ingresó a los 29 minutos del segundo tiempo y fue clave para la victoria del equipo de Juan Carlos Blengio ya que marcó el 1-0 a dos minutos para el final y en tiempo de adición se destacó con el golazo que coronó la victoria.

Apenas unos minutos antes había establecido el 1 a 0. Fue aa los 42 minutos, al conectar de zurda una pelota desde la medialuna del área, que se coló junto al poste izquierdo.

“Me caracterizo por tener un buen pie. Me gusta jugar siempre y trato de meter pelotas filtradas a mis compañeros. Eso es lo más me gusta”, resumió el chico en una reciente entrevista con el canal de YouTube de la Liga Profesional. Allí, compartió sus sueños: “Me encantaría jugar en la Primera de Tigre, algo que vengo peleando desde muy chiquito y seguir siendo feliz en lo que más me gusta”.

Juan Román Riquelme con su sobrino Matías, autor de dos golazos para Tigre ante River

¡Pegó Tigre en Ezeiza! Matías Espíndola, el sobrino de Juan Román Riquelme, se la encontró en el área y sacudió de zurda para meter el 1-0 sobre River.#ReservaxTNTSports pic.twitter.com/TZ39PWDuZv — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 28, 2022

River sufrió su segunda derrota en fila, lleva cuatro sin ganar y quedó a tres puntos del líder Boca, que este lunes visitará a Atlético Tucumán.

Los otros resultados del día fueron los siguientes:

Defensa y Justicia 1- Banfield 2

Rosario Central 0- San Lorenzo 1

Patronato 0- Estudiantes 0.

Este lunes cerrarán la 16ta fecha: Platense- Argentinos, a las 10; y desde las 11, Aldosivi- Unión, Lanús- Central Córdoba y Atlético Tucumán- Boca.

Principales posiciones: Boca 31 puntos; Newell’s 30; Vélez 29; Gimnasia y Esgrima La Plata y River Plate 28; Huracán 27.