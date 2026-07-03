El golazo de Messi en Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

La selección argentina, primera del grupo J, se enfrenta este viernes en Miami con la de Cabo Verde, segunda de la zona H, por los 16avos de final del Mundial 2026. En el segundo tiempo, el conjunto nacional iguala 1-1.

Inmediatamente después de la pausa de hidratación, Lionel Messi abrió el marcador con una definición exquisita, tras un control genial en un pase largo espectacular de Lisandro Martínez, desde la mitad de la cancha. Así, a los 29 minutos, el rosarino anotó por octavo partido seguido en una Copa del Mundo y lleva 20 goles en sus seis participaciones.

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Control y golazo de Leo Messi para abrir el marcador



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Este fue el séptimo festejo de Messi en el Mundial 2026, tras el triplete ante Argelia, los dos tantos anotados frente a Austria y el gol en el final del partido ante Jordania. Esta vez, Leo resolvió en tres segundos y a máxima velocidad, en dos toques con la zurda, ante el achique del arquero Vozinha y un defensor, Diney Borges, que lo presionaba en retroceso.

“Nunca dudé de Lionel Messi. Miren el primer toque y la definición, pero tendré que darle algo de crédito a Lisandro Martínez. ¡Qué pase increíble!“, describió en la transmisión internacional de Fox Sports el sueco Zlatan Ibrahimovic, ex compañero de Leo en Barcelona en la temporada 2009/2010. Y agregó: ”Manchester United tiene un jugador que no solamente defiende, sino que puede crear oportunidades como esta. Ése es el mejor pase que he visto hasta ahora en esta Copa del Mundo".

Es más, en la pausa previa al gol, Lionel Scaloni pareció anticipar lo que sucedería. En medio de la charla hizo una indicación en la que señaló a Lisandro y marcó la posibilidad de un pase largo.

🇦🇷🗣️ En el cooling break, Lionel Scaloni explicó la jugada que desencadenó en el 1-0 de la Selección Argentina ante Cabo Verde. pic.twitter.com/6y5lyibPzU — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

Cabo Verde llegó a la igualdad a los 14 minutos del segundo tiempo con una muy buena definición de Deroy Duarte, quien remató entre las piernas de Lisandro Martínez con un tiro cruzado que pasó por encima de un pie de Dibu Martínez. Antes, Borges lo había asistido con un caño a Facundo Medina.

Empató Cabo Verde



Duarte y el 1-1 ante Argentina a los 59'.



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El vencedor de este partido se medirá el martes próximo con Egipto, que en el primer turno eliminó por penales por 4-2 a Australia, luego de haber igualado 1-1 en el tiempo reglamentario y no sufrir alteraciones el marcador en la prórroga. Ese encuentro será en Atlanta, a las 13 (hora argentina).