El golazo de Olise para el triunfo de Francia y el desenfrenado festejo de Zidane por la UEFA Nations League

El travesaño había devuelto un remate de Désiré Doué, un palo se interpuso en un tiro desde fuera del área del debutante Lucas Da Cunha y el arquero belga Senne Lammens sumaba varios revolcones para evitar el gol de Francia. Se terminaba el partido por la segunda fecha de la Nations League con un 0-0 que no reflejaba un desarrollo de ida y vuelta, entretenido y dinámico, con mejores llegadas del equipo de Zinedine Zidane.

Lo que no había podido resolver una formación de Francia con varios nombres secundarios, lo destrabó una de sus piezas más desequilibrantes, Michael Olise, que ingresó a los 32 minutos del segundo tiempo. Once minutos después, a los 43, el delantero de Bayern Munich le puso su sello personal al 1-0 con una corrida de 50 metros que empezó en campo propio. Controló la pelota con un hombro y se lanzó en un esprint que no pudieron frenar tres rivales, hasta llegar cerca de la medialuna, desde donde sacó un zurdazo que entró junto a un poste.

Estéban Lepaul, centro-delantero titular por primera vez, fue una de las piezas de recambio de Zidane Dirk Waem - Belga DPA

Un golazo que sacó de su habitual compostura a Zidane, con un festejo que lo llevó a correr y patear con ganas la pelota de reposición ubicada a metros de la línea lateral. Campeón del mundo como jugador en 1998, Zizou explicó su reacción tras el gol: “Para ser muy honesto, extraño momentos como este. La alegría de ganarlo al final es inigualable, celebré más que Olise. Es un talento puro. Amo a los jugadores como él. Cuando juega, quiere hacer disfrutar. Siente el fútbol. Estoy contento de estar a su lado viéndolo jugar así”.

Olise hizo un gol y dio una asistencia en los dos primeros cotejos del ciclo de Zidane, que frente a Bélgica optó por la rotación para examinar las variantes que le ofrece un plantel con individualidades capaces de hacerse un lugar en la formación. Hay una base consolidada, con un muy buen nivel internacional, y futbolistas que desde una segunda línea pueden sostener una fuerte competitividad.

El festejo de Zidane tras el golazo de Olise

De la alineación más frecuente que venció 1-0 a Turquía, solo se mantuvieron dos futbolistas. Un triunfo que se concretó con un gol del principal referente, Kylian Mbappé, que en el remate de la definición sufrió una leve lesión y fue liberado para que se reincorpore a Real Madrid.

El recambio en el estadio de Bruselas les ofreció oportunidades a los debutantes Lucas Da Cunha, mediocampista de Como, y a Andy Diouf, lateral izquierdo recientemente contratado por Inter de Milán. También hizo su presentación como titular Estéban Lepaul, que contra Turquía ingresó en el último minuto. El delantero de Rennes, que hace dos años jugaba en la tercera división de Francia, fue el goleador (21) de la Ligue 1 de la temporada pasada y en la actual lleva tres tantos en cinco presencias. En una de las sorpresivas convocatorias, Zidane eligió a Depaul en lugar de Marcus Thuram, compañero de ataque de Lautaro Martínez en Inter.

Désiré Doué, que estrelló un remate en el travesaño, lucha por la pelota con Seys FRANCK FIFE - AFP

Descartado por Deschamps para el último Mundial, Zidane recuperó para el centro del campo a Eduardo Camavinga, un tanto postergado en Real Madrid entre lesiones y bajos rendimientos.

Bélgica también se encuentra en nuevo ciclo, con la asunción del DT neerlandés Mark Van Bommel en lugar de Rudi García, que en 2026 solo sufrió una derrota, en los cuartos de final ante España, que ante Bélgica recibió el único gol en ocho encuentros del Mundial. Van Bommel debutó con una victoria de visitante sobre Italia. Mientras De Bruyne estira a los 35 años su carrera en la selección, Bélgica se ilusiona con la chispa y la frescura de los extremos Diego Moreira (22 años), por quien Milan pagó 50 millones de euros, y Mika Godts (21), que hace un mes pasó de Ajax a Paris Saint Germain por 45 millones.

Minutos antes del gol de Olise, el arquero Mike Maignan, uno de los titulares de Francia que estuvo desde el arranque, fue importante con dos tapadas ante el ingresado Lukébakio, que le dio más profundidad a Bélgica. Cuando entre los locales crecía la ilusión por un triunfo, Olise reflotó el poderío ofensivo de Francia.