El golazo de Thiago Almada en la MLS: volea desde la puerta del área tras el intento en el tiro libre directo

escuchar

Mientras toda la MLS continúa con la cuenta regresiva hasta que debute Lionel Messi en Inter Miami, Thiago Almada se despachó con un gran gol que despertó la admiración entre los fanáticos de Atlanta United, el equipo donde él juega.

Todo se dio cuando apenas se jugaban 7 minutos del primer tiempo del partido ante Philadelphia Union, por la Conferencia Este del campeonato norteamericano. El exVélez se hizo cargo de un tiro libre de manera directa desde la medialuna del área. El remate dio en la barrera, pero él tomó el rebote con un derechazo seco, que hizo viajar a la pelota hasta el fondo de la red.

Tras esa volea perfecta, que sirvió para abrir el marcador, Almada salió disparado hacia un costado para celebrar el tanto, rodeado de sus compañeros. Tras el partido (terminó 2 a 0, el segundo lo anotó Brooks Lennon, tras una asistencia suya), el exVélez declaró: “Lo principal era pegarle por arriba de la barrera, rebotó. Y me quedó justa para volver a pegarle. por suerte fue gol”. Y agregó: “Creo que este partido nos ha dado mucha confianza y esperemos ir partido a partido para seguir sumando de a tres”.

Atlanta se ubica en el sexto lugar de la Conferencia Este con 32 puntos, a 12 del líder Cincinnati.

Elegido para el All Star de la MLS

Thiago Almada encabeza la representación de cinco futbolistas argentinos seleccionados para participar en el All Star de la Major League Soccer (MLS), que el 19 de julio celebrará un partido ante Arsenal de Inglaterra, en el estadio Audi Field, de Washington.

Nuestro país es el segundo con más nominados, luego de los nueve que estarán por los Estados Unidos. A Almada (Atlanta United) lo acompañarán Luciano Acosta (Cincinnati), Cristian Espinoza (San Jose Earthquakes), Lucas Zelarayán -tiene pasaporte armenio y juega para el seleccionado europeo- (Columbus Crew) y Álvaro Barreal (Cincinnati).

La composición del plantel de 26 jugadores se realizó con los siguientes criterios: 12 surgieron de la votación de aficionados, futbolistas y medios periodísticos; otros 12 fueron designados entre Wayne Rooney, director técnico del All Star, y DC United, el club anfitrión, y los últimos dos los aportó Don Garber, comisionado de la MLS.

Escuchemos a la figura del partido, con un gol y una asistencia... THIAGO ALMADA 🤩#SomosAtlanta pic.twitter.com/nSEjjWQJ99 — Atlanta United Fútbol Club (@VamosATLUTD) July 2, 2023

Hay 18 clubes representados entre los 29 que están distribuidos en dos conferencias. No hubo nominados de Inter Miami, que espera la incorporación de Lionel Messi. La campaña del equipo de Florida no es buena: acumula siete derrotas consecutivas y se ubica último en su conferencia (en la MLS no hay descensos). Los otros argentinos del plantel son Franco Negri y Nicolás Stefanelli. El entrenador provisional es Javier Morales, que asumió tras el despido de Phil Neville.

Almada, integrante del plantel argentino campeón del mundo, llegó a través del sistema de votación y es una de las figuras más convocantes. Suma siete goles y ocho asistencias con Atlanta United. En marzo fue elegido el Jugador del Mes, tras marcar cuatro tantos y fabricar tres pases-gol. Llegó a principios de 2022 al conjunto que fue campeón con Gerardo Martino en 2018, en una transferencia que le dejó a Vélez 14 millones de euros. Con el mercado europeo de pases abierto hasta el 31 de julio, la posibilidad de una negociación está latente.

LA NACION