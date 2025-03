El historial de Argentina vs. Uruguay: todos los números y resultados

Uruguay y la Argentina son los protagonistas del partido entre seleccionados con más historial, con 213 enfrentamientos entre sí. Vuelven a verse las caras este viernes, en el marco de la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En la primera vuelta de este certamen clasificatorio a la próxima Copa del Mundo, en un partido disputado el 16 de noviembre de 2023 en la Bombonera por la quinta jornada, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa se quedó con la victoria por 2 a 0 con goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez. Fue el primer triunfo de Uruguay ante la selección argentina desde 2013, cuando ganó por 3 a 2 como local en el marco de la última jornada de las Eliminatorias para el Mundial Brasil 2014.

Con respecto al último partido entre ambos, tanto Bielsa como Lionel Scaloni, entrenador albiceleste, realizarán modificaciones, algunas obligadas y otras por cuestiones futbolísticas. En la Celeste, el gran ausente es Matías Viña, que en agosto del año pasado sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que se encuentra en la etapa final de su recuperación. Tampoco estará Agustín Canobbio, que ingresó en el complemento aquel 16 de noviembre de 2023: su relación con el ‘Loco’ está quebrada por “faltas de respeto y destrato” del DT, según afirmó el jugador de Fluminense.

El equipo argentino, en tanto, no cuenta con Lionel Messi, quien fue desafectado por una lesión en el aductor izquierdo. El resto de los que fueron titulares en la caída por 2 a 0 no solo están convocados para este compromiso, sino que tienen chances de formar parte del once inicial nuevamente. Lo llamativo es que, de los cinco que sumaron minutos desde el banco de suplentes, cuatro no conforman la convocatoria actual: Ángel Di María (retirado de la selección), Marcos Acuña (perdió terreno en la consideración de Scaloni desde que regresó al fútbol local para jugar en River), Giovani Lo Celso (lesión en el tercio medio del sóleo de la pierna derecha) y Lautaro Martínez (lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda).

El posteo de Messi tras ser desafectado de la convocatoria para la doble fecha FIFA de marzo

Historial Argentina vs. Uruguay

El de este viernes será el enfrentamiento N° 214 entre argentinos y uruguayos. El seleccionado albiceleste mantiene una amplia ventaja en el historial con 96 victorias, 53 empates y 64 derrotas. En el último encuentro en Uruguay, disputado el 12 de noviembre de 2021 por la segunda vuelta de las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022, la Argentina se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Di María.

Convocados de la selección argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (PSV).

Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benítez (PSV). Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (River), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Racing Club Lens) y Nicolás Tagliafico (Lyon).

Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (River), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Racing Club Lens) y Nicolás Tagliafico (Lyon). Mediocampistas: Leandro Paredes (Roma), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como) y Thiago Almada (Lyon).

Leandro Paredes (Roma), Enzo Fernández (Chelsea), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico Paz (Como) y Thiago Almada (Lyon). Delanteros: Nicolás González (Juventus), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Santiago Castro (Bologna), Benjamín Domínguez (Bologna) y Ángel Correa (Atlético de Madrid).

#SelecciónMayor Nómina de convocados por Lionel Scaloni para la doble fecha de #Eliminatorias.



