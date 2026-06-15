El incidente de Vinicius y un periodista español por el idioma en que realizó la conferencia de prensa

El Mundial 2026 recién comienza, pero ya generó una serie de polémicas. Una de las más relevantes estuvo relacionada con la prohibición de la organización de que los periodistas hagan preguntas en español durante las ruedas de prensa oficiales. Esta decisión provocó malestar e incluso algunos intercambios incómodos, como el que tuvo Vinicius Jr. con un periodista español que no pudo hablar en su idioma nativo.

Previo al partido entre las selecciones de Brasil y Marruecos el pasado sábado en Nueva Jersey, el delantero de 25 años participó de la tradicional conferencia de prensa. En medio de la ronda de preguntas, un periodista oriundo de España comenzó su intervención en inglés para acatar las normas vigentes.

El jugador brasileño, al notar la situación, lo animó a hablar en español. Sin embargo, el reportero rechazó la invitación bajo el argumento de que las restricciones impuestas se lo impedían. Ante esto, el coordinador de prensa del evento justificó la medida y afirmó: “Disculpá, no contamos con intérpretes de español por vía remota”.

De esta forma, Vinicius Jr. tuvo que utilizar auriculares para escuchar la traducción y quedó limitado a interactuar a través de los canales oficiales, pese a también tener conocimientos del idioma español.

Restricciones en español para Vinicius generan críticas en el Mundial 2026

La decisión generó malestar entre los periodistas presentes, quienes cuestionaron la falta de servicios de traducción en un evento que convoca a una audiencia masiva de habla hispana y donde, además, no solo México es anfitrión, sino que Estados Unidos tiene el español como el segundo idioma más hablado.

Algo similar ocurrió durante la conferencia de prensa de Marruecos, cuando un periodista mexicano trató de hablar en español con Achraf Hakimi, el defensa marroquí que nació y creció en España. Cuando Rodrigo Ornelas, de la señal TV Azteca Deportes, tomó el micrófono y comenzó a hablar en su idioma natal, el moderador de la FIFA en la conferencia de prensa interrumpió la pregunta y aclaró la situación.

Por un lado, le recordó al jugador del Paris Saint-Germain que solo podía responder “en el idioma que establecieron”. Al mismo tiempo, también le remarcó a Ornelas que no estaban permitidas las preguntas en español.

“Disculpá, pero sólo puedes hacer preguntas en el idioma que dijimos, así que nada de preguntas en español”, sentenció el coordinador. A pesar de que Hakimi expresó que comprendía el mensaje y ofreció contestar en inglés, los organizadores mantuvieron la prohibición.

Restricciones en español para Hakimi generan críticas en el Mundial 2026

Según la nueva normativa, en todas las conferencias de prensa previas y posteriores a los partidos del Mundial, la FIFA permite que las preguntas se realicen en inglés y en el idioma de los dos equipos que protagonizan el encuentro. Además, cada asociación debe pasar una lista de los idiomas que puedan necesitar para la presencia de un intérprete.

De esta forma, en los partidos que se jueguen en Estados Unidos y en Canadá sólo podrán realizarse preguntas en español en el caso de que jueguen las selecciones de Argentina, México, España, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay, a excepción de que otras federaciones lo pidan especialmente. En las ruedas de prensa realizadas en México, se permitieron preguntas en español a los periodistas acreditados para el partido de Chequia-Corea del Sur.