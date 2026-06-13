Polémica en el Mundial 2026 por la prohibición de preguntas en español durante las conferencias de prensa

El Mundial 2026, uno de los acontecimientos deportivos con mayor alcance global, enfrenta críticas crecientes debido a las limitaciones impuestas a la prensa. Durante las ruedas de prensa oficiales, el personal de organización prohibió de manera estricta realizar preguntas en español. Esta decisión generó malestar entre los periodistas presentes, quienes cuestionaron la falta de servicios de traducción en un evento que convoca a una audiencia masiva de habla hispana en todo el planeta. La situación dejó en evidencia una desconexión entre la magnitud de la competencia y sus protocolos básicos de comunicación.

Hakimi trató de responder en español, pero no lo dejaron

Uno de los episodios más relevantes ocurrió con el defensor de Marruecos, Achraf Hakimi, durante la cumbre previa al partido frente a Brasil. Según reportó Fox Sports, un periodista mexicano intentó realizar su consulta en español, pero el personal de seguridad lo interrumpió de inmediato.

Restricciones en español para Hakimi generan críticas en el Mundial 2026

“Disculpa, pero solo puedes hacer preguntas en el idioma que dijimos, así que nada de preguntas en español”, sentenció el coordinador. A pesar de que Hakimi expresó que comprendía el mensaje y ofreció contestar en inglés, los organizadores mantuvieron la prohibición. Incluso ante la disposición del futbolista para interactuar con el reportero, el staff insistió en que el jugador debía responder en inglés, lo que marcó un precedente incómodo para el resto de la jornada.

Mundial 2026: Vinicius Jr. tampoco pudo hablar en español

Otro caso ocurrió durante una comparecencia de Vinicius Jr. En ese evento, un periodista español comenzó su intervención en inglés para acatar las normas vigentes. El jugador brasileño, al notar la situación, animó al reportero a hablar en español, pero este rechazó la invitación bajo el argumento de las restricciones impuestas.

Restricciones en español para Vinicius generan críticas en el Mundial 2026

Ante la duda del comunicador, el coordinador de prensa justificó la medida al afirmar: “Disculpa, no contamos con intérpretes de español por vía remota”. Vinicius Jr. debió utilizar auriculares para escuchar la traducción, mientras la barrera lingüística se consolidó como una constante del encuentro. El futbolista quedó limitado a interactuar a través de canales que excluían su lengua materna, pese a su evidente deseo de comunicarse con mayor fluidez.

Rechazo a la prohibición de preguntas en español durante el Mundial 2026

La controversia, que se viralizó rápidamente en las redes sociales, puso el foco sobre la gestión de la organización del Mundial 2026. Los comunicadores manifestaron que resulta incomprensible que una cita de tal relevancia carezca de intérpretes para un idioma que hablan cientos de millones de personas.

Si bien estos inconvenientes no alteran el resultado deportivo en los estadios, sí afectan la calidad del intercambio periodístico y la experiencia de los medios internacionales. La falta de inclusión lingüística en las conferencias oficiales abrió un debate sobre los estándares de profesionalismo requeridos en eventos de jerarquía mundial, donde la comunicación debería ser un pilar fundamental para todos los asistentes.

La situación de Hakimi y Vinicius Jr. representa solo una muestra de los problemas logísticos que enfrentan los trabajadores de prensa en esta edición del torneo, quienes exigen respuestas claras sobre el futuro de estas restricciones.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA