Newell’s vs. Boca, en vivo por el Torneo Clausura: el minuto a minuto del partido

Arruabarrena realizará tres modificaciones con respecto al equipo que logró la clasificación ante O’Higgins, en Chile: Dylan Gorosito por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo por Nicolás Figal y Leonel Flores por Milton Delgado.

El Xeneize formará con Álvaro Montero; Gorosito, Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar y Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda y Sebastián Villa; y Miguel Merentiel.