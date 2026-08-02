Newell’s vs. Boca, en vivo por el Torneo Clausura: el minuto a minuto del partido
El equipo rosarino y el Xeneize se enfrentan en el Coloso Bielsa, en busca de escalar posiciones en el Grupo A
¡Merentiel al travesaño!
En la jugada más clara de la tarde, el uruguayo estuvo a centímetros de marcar el 1-0 para Boca. Tras un preciso centro de Leonel Flores, Merentiel ganó de cabeza entre Nicolás Goitea y Escobar y su remate hizo temblar el arco de Reinatti. Minutos después, volvió a tener otra chance, con un remate que pasó muy cerca del palo.
EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL GOL A MERENTIEL— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 2, 2026
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Momento de estudio
Luego de un buen comienzo de Boca, ahora el trámite es parejo y los equipos se prestan la pelota, lejos de los arcos. Sebastián Villa, volcado a la izquierda, por ahora es bien contenido por Franco Escobar.
Boca arrancó más metido
El Xeneize salió decidido a manejar la pelota y jugar en campo rival. Arruabarrena volvió al 4-2-3-1, con velocidad y buen pie de tres cuartos hacia adelante, con Flores, Aranda, Villa y Merentiel como principales armas. El uruguayo tubo la primera de peligro, bien tapada por el arquero Reinatti.
MERENTIEL TUVO EL PRIMERO PARA BOCA— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 2, 2026
Luego de un buen centro de Gorosito, el delantero de Boca estuvo cerca de abrir el partido.
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¡Arrancó el partido!
Newell’s y Boca ya juegan en el Marcelo Bielsa, por la segunda fecha del Torneo Clausura. Ambos buscan recuperarse en el campeonato y necesitan volver al triunfo para prenderse en los primeros puestos.
Una racha colosal
A Boca le sienta bien el estadio de Newell’s, donde apenas perdió dos de sus últimos diez partidos, con cinco victorias y tres empates. Sin embargo, la última visita a la Lepra terminó en derrota: fue 2-0 por el Torneo Apertura 2025, con goles de Luciano Herrera y Luciano Lollo.
Boca, con la alternativa
Por primera vez en el semestre, Boca vestirá su tercera equipación: blanca, con vivos azules y amarillos. Con ese modelo, el equipo jugará en el Coloso Marcelo Bielsa con la intención de conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura, tras la derrota por 3-0 ante Riestra en el debut.
¡Vamos los Bosteros! 👊🇸🇪 pic.twitter.com/2jwvDdf4U6— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 2, 2026
Kudelka ya definió los 11
El técnico de Newell’s realizará cuatro modificaciones con respecto al 0-1 con Independiente: Mateo Goitea por Santiago Cabrera, Agustín Russo por Martín Luciano, Tomás Ríos por Walter Núñez y Matías Cóccaro por Ramírez.
Newell’s formará con Faustino Reinatti; Alejo Escobar, Goitea, Federico Gianetti, Russo; Brian Regiardo, Tomás Sotelo, Walter Mazzantti; Luciano Guch, Ríos y Cóccaro.
¡Boca, confirmado!
Arruabarrena realizará tres modificaciones con respecto al equipo que logró la clasificación ante O’Higgins, en Chile: Dylan Gorosito por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo por Nicolás Figal y Leonel Flores por Milton Delgado.
El Xeneize formará con Álvaro Montero; Gorosito, Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar y Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda y Sebastián Villa; y Miguel Merentiel.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 2, 2026
¡Así formará #Boca para visitar a Newell’s!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/Gf59DHm270
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Newell's vs. Boca
Tras la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena intentará conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura frente al de Frank Darío Kudelka, que acumula un triunfo y una derrota. El árbitro del encuentro será Andrés Merlos, mientras que Adrián Franklin estará a cargo del VAR.
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