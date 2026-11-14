El insólito gol en contra que hizo el arquero de Comunicaciones, que cayó como local 3-2 ante Arsenal, por la Primera B

Qué manera de iniciar el reducido de la Primera B para Comunicaciones. Puntualmente, para su arquero Ezequiel Bacher, que posiblemente no duerma esta noche por lo que le sucedió en el inicio del partido ante Arsenal. De esas jugadas que resultan difíciles de explicar incluso en el mundo del ascenso. Un gol en contra que ni siquiera sus compañeros esperaban que ocurriera y que, ante tanto desconcierto, los llevó a protestar -resignados- vaya a saber uno qué.

Luego de que Excursionistas se consagrara campeón varios días atrás tras las 42 jornadas disputadas, este sábado inició el playoff con los equipos que terminaron desde el segundo hasta el noveno puesto que buscarán el segundo ascenso. Es decir, un cuadro que comienza con los cuartos de final, partidos de ida y vuelta, definición en el estadio de quien terminó mejor posicionado y con los cruces semejantes a los de la máxima categoría: el mejor ubicado enfrenta al peor, dentro de esos ocho lugares.

Matías Sosa, el 10 de Arsenal, firmó un doblete en el 3-2 sobre Comunicaciones, que tuvo un blooper insólito de su arquero.

Por eso, esta tarde se encontraban los extremos. Comunicaciones finalizó en ese último cupo con 60 puntos y Arsenal, detrás del campeón con 77, cuatro unidades menos que los acumulados por el consagrado. Una diferencia importante que ponía como favoritos, lógicamente, a los del Viaducto. No obstante, no hizo falta tanto cartel como para empezar a marcar las diferencias. Lo que ocurrió en el estadio Alfredo Ramos fue verdaderamente insólito.

Se jugaba el cuarto minuto del primer partido. Bacher tenía la pelota en sus manos tras descolgar sin problemas un centro mal tirado. En efecto, muchos de sus defensores, que empezaban a salir de su propia área, le dieron la espalda a lo que terminó pasando, como así también los atacantes visitantes que debían regresar a su campo, aunque éstos quedaron expectantes a algún error en la salida observándolo, al menos de reojo. Hubo un error, pero no el imaginado.

El gol en contra del arquero de Comunicaciones

El 10 de Comunicaciones, Pablo Ruiz, le hizo señas desde la izquierda para que largara el pase a esa zona y así activara el contragolpe. Bacher intentó hacerle caso, pero algo lo llevó al arrepentimiento o, simplemente, se desprendió del balón más tarde de lo debido: ahí entra lo inexplicable. Al hacer el movimiento del braceo, la pelota se le soltó cuando la mano derecha apuntaba a su propio arco. Y, tras un pique, infló su red. 1-0 para Arsenal, que lo celebró como si el gol lo hubiera hecho su número 9, Franco Luca. Insólito.

El local se había podido reponer al igualar 14 minutos después mediante su delantero Valentín Quevedo, pero Bacher volvería a ser vencido 180 segundos más tarde por Matías Sosa, que anotó otro más sobre el cierre del primer tiempo para estirar la ventaja. Parecía definitiva, pero para tranquilidad de Bacher apareció su capitán Joaquín Ibáñez sobre la hora para, al menos, ajustar la caída al 3-2.

“Llegar al reducido es nuestro primer objetivo y ascender, el segundo”, había declarado semanas atrás Ezequiel Bacher. Por eso, será una difícil noche. Con 30 años y 1,90 metro, el hombre transcurrió su carrera -hasta el momento- en el ascenso argentino.

Ezequiel Bacher atajó en Douglas Haig de Pergamino en 2025, antes de desembarcar a Comunicaciones.

Se formó en Atlanta, tuvo pasos por Yupanqui y Sportivo Italiano, pero su debut llegaría en 2021 cuando llegó a Tristán Suárez para jugar en la Primera Nacional. Tras dos años y medio en los que jugó ocho partidos, conoció el Federal A, primero, por defender un año el arco de Sarmiento, de Resistencia (disputó 24 encuentros), y el de Douglas Haig, donde atajó en 33 antes de recalar a su actual club a comienzos de este año.

El resto del cuadro se completa con los duelos entre Deportivo Armenio ante Italiano, Real Pilar frente a Talleres, de Remedio de Escalada, y Deportivo Camioneros ante Villa Dálmine.

Quizás, la vuelta, que se jugará en una semana en el Viaducto, termine siendo, justamente, la revancha para Bacher. Con eso deberá soñar esta noche tras su costoso error.