Tigre fue un caso testigo: la sensación de la Superliga sufrió el descenso

23 de mayo de 2019

"Al final, en la AFA estábamos mejor. Su doctrina es que los puntos se ganan en la cancha y no se quitan por cuestiones económicas". Palabras más, palabras menos, fue lo que dijeron dos de los 14 dirigentes de la Superliga en la reunión celebrada ayer en el hotel Savoy de Congreso, propiedad de Víctor Blanco, presidente de Racing. La agenda de los dirigentes tenía un punto central: la reforma del reglamento para la próxima temporada, con el objetivo de graduar las penas por incumplimientos en los contratos con los futbolistas. La agenda pública terminó dominada por un asunto que ya lleva varias semanas: la posible eliminación de los promedios en la próxima temporada.

"Esto solo sale por consenso", afirma un dirigente de primera. Hacia ese consenso avanzaron ayer representantes de Boca, San Lorenzo, Racing, Huracán, Unión, Colón, Newell's, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Gimnasia, Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Argentinos Juniors y Banfield. Si la votación fuera mañana, la mayoría de los 14 clubes que ayer dio el presente votaría a favor de que los peores equipos del torneo bajen a la B Nacional. Y que se deje de lado el sistema ideado por Julio Humberto Grondona en 1983 para evitar que desciendan los grandes del fútbol argentino.

De todas maneras fue una reunión informal. La eliminación de los promedios es una modificación al reglamento de los torneos. Y precisa de una mecánica específica: incluir el tema en el orden del día de una reunión de comité ejecutivo de Superliga. Conseguir quórum en esa reunión (mínimo, 13 clubes). Y, luego, que la mitad más uno de los presentes lo vote en forma afirmativa (con el quórum mínimo son 7 votos). El capital político de la Superliga quedaría herido de muerte si un tema tan sensible como la definición de los descensos termina resolviéndose con fórceps. O, lo que es lo mismo, por imposición.

"La eliminación de los promedios no es un proceso fácil", reconoce otro directivo que estuvo el almuerzo de ayer. Hasta hace un par de meses había una "abrumadora mayoría" que abogaba por mantenerlos. Boca era uno de los principales defensores del sistema. Pero, en el medio, la AFA de Claudio Tapia decidió por comité ejecutivo que todas sus categorías abolieran el procedimiento. A partir de la próxima temporada, los peores equipos de la campaña bajarán. Sin importar el poder ni la tradición de esos clubes. En la Superliga tomaron nota.

Algunos armadores de las reuniones de la Superliga, como Pascual Caiella (Estudiantes de La Plata) o Nicolás Russo (Lanús) también integran el comité ejecutivo de la AFA. Las últimas veces que los dirigentes de la máxima categoría se juntaron en Puerto Madero, el tema de los promedios entró en cierto descrédito. A los clubes con un flaco colchón de puntos les empezó a caer cada vez mejor la decisión de la AFA. Saben de sobra que los dos ascendidos serán dos votos a favor del cambio, porque para un equipo nuevo en cualquier categoría el promedio es una espada de Damocles. Y basta repasar los últimos puestos de la tabla de promedios para la próxima temporada: 22º, Newell's (presente en la reunión); 21º, Gimnasia (La Plata), también presente. 20º, Rosario Central (presente). Patronato, que asoma en el puesto 19º, no estuvo. Pero sí Lanús (18º), Argentinos (17º), Colón (16º), Banfield (15º) y Estudiantes (14º). Hay quienes aseguran que Boca, acérrimo defensor del sistema, ya no está tan convencido. Su presidente, Daniel Angelici, es el número 2 de la AFA de Tapia, que ya eliminó el sistema. River e Independiente no fueron al almuerzo, pero el voto de los Rojos puede inferirse: Hugo Moyano es suegro de Tapia y vicepresidente segundo de la AFA.

"Si la votación fuera mañana, los promedios se eliminarían", admitió, tajante, otro asistente a la reunión que, como casi todos, pidió anonimato para referirse al tema. El único que habló a la salida fue Caiella, pero no mencionó el asunto de los promedios. Así, la convocatoria se firmará recién cuando esté confirmado el club 24 de la primera división, que saldrá de los cuatro equipos que pugnan en las semifinales del Reducido de la B Nacional: Sarmiento de Junín, Independiente Rivadavia (Mendoza), Almagro y Central Córdoba (Santiago del Estero). Cuando la nómina de miembros esté cerrada, la Superliga llamará a una reunión de comité ejecutivo en la que los promedios estarán incluidos en el orden del día. Podría darse de aquí a un mes, y desde la liga adelantaron que no pondrán ningún tipo de objeción a lo que decidan los clubes por votación.

En ese mismo cónclave podría resolverse el nuevo reglamento, que la comisión de Finanzas avanzó el miércoles. Busca graduar las penas por incumplimientos económicos y tipificar las faltas: desde "leves" a "muy graves". Y que solo éstas puedan ser pasibles de quita de puntos.ß