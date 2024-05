El karma de River: perdió las últimas seis definiciones por penales y con Franco Armani en el arco apenas ganó una

Escuchar

Franco Armani no atajó ninguno de los penales que le pateó Temperley en Mendoza por la Copa Argentina y River quedó eliminado, otra vez, desde los doce pasos. La racha negativa se extiende a las últimas seis definiciones por esa vía: el equipo millonario las perdió todas . Y en cuatro de ellas, su arquero fue el campeón del mundo, que no pudo evitar la derrota final. El capitán apenas se impuso en una (octavos de final de la Copa Libertadores 2019, ante Cruzeiro) tanda desde los once metros de las siete que disputó.

Más datos: el porcentaje de disparos atajados con la banda roja del arquero es el peor de toda su carrera. Lleva contenidos apenas 9 de 65 que le tiraron (13,85%), entre penales en el partido y definiciones. Durante su estancia en Deportivo Merlo (2008-2010) le patearon cinco y atajó uno (20%); En Atlético Nacional (Colombia) le tiraron 85 penales y evitó el gol en 16 ocasiones (18,82%). En la selección argentina, por último, le patearon siete veces y conjuró apenas uno. Pero fue, tal vez, uno de los más importantes de toda su carrera: en la segunda fecha de la Copa América 2019 -disputada en Brasil- le adivinó la intención al paraguayo Derlis González y mantuvo el 1-1 en el marcador. El equipo albiceleste había perdido en el debut con Colombia (2-0) y otra derrota hubiera sellado su eliminación del torneo. Y, probablemente, el final anticipado del ciclo de Lionel Scaloni al frente del equipo nacional. Lo que siguió es historia conocida.

Más allá de aquella alegría efímera desde los doce pasos con la camiseta albiceleste, el hecho es que los penales son un karma para Armani en River. En las últimas seis definiciones por esa vía, el arquero de 37 años estuvo en cuatro y las perdió: octavos de final de la Copa Argentina 2020 (jugada en 2021) ante Boca, octavos de final de la Copa Libertadores 2023 frente a Inter de Porto Alegre (Brasil), cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2023 contra Rosario Central y la de ayer en Mendoza ante el Gasolero, que milita en la Primera Nacional.

Armani estuvo ausente en dos tandas de penales desde el último éxito por ese método -octavos de final de Copa Libertadores 2019, ante Cruzeiro de Brasil-. En 2021, plena pandemia, Alan Leonardo Díaz ocupó su lugar en la Bombonera y la llave de cuartos de final de la Copa de la Liga de aquel año con Boca se resolvió a favor del conjunto xeneize. Ese mismo año, Ezequiel Centurión atajó en el arco millonario en los octavos de final de la Copa Argentina con Patronato (Paraná). Y el Millonario sufrió por penales una prematura eliminación.

River, eliminado por Temperley de la Copa Argentina

Contra Temperley ni siquiera le sirvió a Armani inspeccionar la lista de los pateadores rivales y el “machete” que tenía en el arco para adivinar el palo elegido por los futbolistas del Gasolero. Apenas acertó el lugar del disparo en uno de los seis penales, que desvió Emanuel Ibáñez y fue el único error de los jugadores de Temperley desde los doce pasos.

El Pulpo, tal su sobrenombre en River, arrastra otras dos definiciones por penales en las que su equipo perdió: ante Gimnasia (La Plata) por las semifinales de la Copa Argentina 2018 y ante Al-Ain (Emiratos Árabes), por las semifinales del Mundial de Clubes de aquel año. La falta de confiabilidad del arquero campeón del mundo desde los doce pasos hizo que en las últimas semanas trascendieran supuestas negociaciones por el arquero uruguayo (nacionalizado argentino) Ignacio De Arruabarrena, de 27 años. Juega en Arouca, de Portugal, y es considerado un “experto” en penales. Sus estadísticas en ese apartado en esta temporada no son tan buenas: le remataron nueve veces y apenas atajó un disparo. En la campaña 22-23, en cambio, contuvo cuatro remates de los nueve que le patearon.

Estas últimas seis definiciones por penales perdidas por River constituyen un récord negativo: nunca River había caído en tantas definiciones consecutivas. El siguiente es el detalle de las veces que le remataron a Armani.

Copa Argentina 2020, octavos de final con Boca: cuatro penales, cuatro goles, ninguno atajado.

Libertadores 2023, octavos de final con Inter de Porto Alegre : diez penales, nueve convertidos, uno desviado, ninguno atajado.

: diez penales, nueve convertidos, uno desviado, ninguno atajado. Copa de la Liga Profesional 2023, cuartos de final con Rosario Central: tres penales, uno atajado, ninguno atajado.

Copa Argentina 2024, dieciseisavos de final con Temperley: seis penales, uno desviado, ninguno atajado.

seis penales, uno desviado, ninguno atajado. Total: 23 penales, uno atajado y dos desviados. (4,3% de efectividad).

