El Kun Agüero y unas sentidas palabras para la familia Messi antes del partido entre Argentina y Austria.

Lionel Messi y Sergio “Kun” Agüero mantienen una estrecha amistad desde 2005, cuando coincidieron en una concentración de la selección argentina Sub-20 en el predio de Ezeiza, antes del Mundial de la categoría disputado en los Países Bajos. En ese contexto, el exfutbolista —que viajó a la Copa del Mundo para su cobertura— le envió un mensaje a la familia del capitán de la selección argentina: “Quiero mandarle un saludo grande a Sol Messi, a Jorge y a Celia, que están todos allá [en la Argentina]”.

En la previa del partido entre la Argentina y Austria, que aseguró la clasificación de la albiceleste a los 16avos de final del Mundial 2026, Agüero, hoy comentarista de ESPN, aprovechó un momento de la transmisión para agregar: “Pollo [por Sebastián Vignolo], quiero mandarle también un saludo a Rodrigo, a los chicos y a Matías. Nos estaban mirando, así que les mando un abrazo”.

El Kun Agüero aprovechando el espacio en la previa al partido de Argentina para mandarle un saludo a Jorge, Celia, Sol y toda la familia Messi 🥹🫶🏻 pic.twitter.com/wA7QAU4k6P — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) June 22, 2026

El mensaje llegó días después de que la familia Messi comunicara que Jorge Messi, padre de Lionel, se encuentra bajo tratamiento médico por una enfermedad que no fue especificada. Según el comunicado difundido públicamente, el pronóstico es favorable dentro del cuadro que presenta. Además, la familia pidió prudencia y responsabilidad al abordar el tema, luego de que circulara información falsa sobre su fallecimiento.

Tras las palabras del Kun, Vignolo también se sumó a los saludos: “Una familia encantadora, un fenómeno Jorge, su mujer Celia, las hermanas, los hermanos de Leo. Por supuesto, también su mujer, pero está aquí en Estados Unidos”.

El beso de Messi al Kun Agüero

Días atrás, y en el debut de la selección nacional contra Argelia, Messi se acercó hasta Agüero para saludarlo en vivo durante la transmisión de la previa. Esta situación generó mucha emoción en redes sociales, ya que el “Kun” fue siempre el compañero de habitación del capitán de “La Scaloneta”, quien, tras el retiro de su amigo, en el Mundial 2022 y 2026 decidió estar solo.

Messi y Agüero, una amistad real. Instagram / @kunaguero

Antes del comienzo del partido, mientras el Kun estaba en plena transmisión en directo por ESPN, donde iba a comenzar una reacción junto a Vignolo, Marcelo Gallardo y Carlos Tevez, Messi lo vio y no dudó en acercarse. Así, se pudo observar que el rosarino le dio un beso y dejó una sonrisa grabada en el rostro del exfutbolista de la selección argentina.