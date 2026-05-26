Revelan que Julián Álvarez busca la salida de Atlético de Madrid, pero el club lo cotiza en 150 millones de euros

Si Julián Alvarez quiere jugar en Barcelona la próxima temporada tendrá que poner de su parte. El escenario que se abre antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tiene al equipo blaugrana como principal interesado en el 9 de la Argentina y del Atlético de Madrid. El problema es que los de la capital española no se sentarán a negociar por menos de 150 millones de euros. Y en Cataluña, donde no sobran los billetes, no quieren invertir más de 100. Además, el ex jugador de River no es el único 9 en la lista para reemplazar al polaco Robert Lewandowski: también aparece Joao Pedro, el brasileño de Chelsea que, a diferencia del argentino, parece dispuesto a todo para dejar Londres. Encima, sería una solución bastante más barata: saldría por 70 millones de euros, menos de la mitad del precio de Julián.

“Es difícil porque el Atleti se planta en 150 millones, pero el Barça lo va a intentar”, adelantó el periodista español Alfredo Martínez, citado por el diario catalán Sport. Y agregó: “El PSG [otro de los equipos que lo tienen en la mira] le ofrece muchísimo más y aun así cree que en el Barça disfrutaría más”. De todas maneras, en el club blaugrana ni siquiera piensan en una inversión de 150 millones de euros como quiere el Atlético. A lo sumo llegan a 100. Y para sacarlo por esa cantidad, Julián debería hacer el resto.

Julián Álvarez lucha por la pelota contra Marc Bernal, de Barcelona; elcordobés podría calzarse la camiseta blaugrana la próxima temporada JOSEP LAGO - AFP

En la capital española, en tanto, informan que el delantero argentino habría rechazado una propuesta cercana a los 10 millones de euros al año para renovar su contrato. E intuyen que ya tiene al decisión tomada de irse. “El argentino no tiene intención de firmar la renovación que tiene sobre su mesa desde hace varios meses por la que pasaría a ser el mejor pagado del plantel porque prefiere embarcarse en un proyecto más fuerte. Concretamente, en el del Barcelona”, se lee en el diario Marca.

El periódico deportivo madrileño aporta más datos: “Julián quiere embarcarse en un proyecto mucho más ambicioso que le acerque mucho más a los títulos, sin importarle cambiar su estatus de máxima estrella en el Atlético por la de escudero de Lamine Yamal, Raphinha y compañía del que gozaría en el Camp Nou, al modo en que se convirtió en campeón del mundo mientras los focos apuntaban a Messi”. “Va a ser un verano largo”, anticipa por su parte el diario Sport. Y agrega: “Gil Marín quiere que se quede, pero es el que pone precio a la operación y no quiere dejar al futbolista de forma barata. Quiere un gran traspaso”. De todas maneras, si el pase de Julián termina subastándose, PSG parece tener una billetera mucho más frondosa que la de el club catalán.

El abrazo entre Julián Alvarez y Diego Simeone: el Cholo continuará una temporada más en Atlético de Madrid; el futuro del delantero, al que quieren Barcelona y PSG, es incierto JAVIER SORIANO - AFP

Mientras tanto, una publicación en redes sociales del representante de Julián, Fernando Hidalgo, fue interpretada por algunos como una señal de que el futuro del cordobés estará en Barcelona. El agente del 9 compartió una foto en Instagram desde la autopista AP-7, que tiene accesos directos a Castellón y Barcelona. El texto decía: “En la tierra del presidente”. Y arrobaba a un tal “sergiodiaz3438″: se trata de Sergio Díaz, que trabaja con el delantero cordobés y tiene fotos con Julián en distintos escenarios deportivos.

📲 Julián Álvarez's agent, Fernando Hidalgo is in Barcelona... 🇪🇸 pic.twitter.com/qs0hddiAfq — Mr Sam (@Mr_SamFCB) May 25, 2026

Mientras tanto, y ajeno a todo, Julián habló en una entrevista con el sitio oficial del Mundial. Lo hizo enfundado en la 9 de la selección argentina. Y declaró: “Como argentino siempre la ilusión está y siempre pensamos en ser campeones, así que no va a ser de otra forma. Queremos llegar a la final, sabemos que no es fácil, que es un Mundial, que los detalles cuentan mucho, que puede pasar cualquier cosa, pero preparados, preparándonos de la mejor forma y pasito a pasito“.

¿Un 9 brasileño desde Inglaterra?

A la espera de que Julián mueva alguna ficha, el área deportiva de Barcelona se mueve en la búsqueda de un 9. En este sentido, el portugués Deco, responsable de los fichajes, viajó a Londres para comenzar a negociar el pase del brasileño Joao Pedro, centrodelantero de Chelsea que esta temporada disputó 49 partidos, hizo 20 goles y dio cinco asistencias en todas las competencias. Si bien fue considerado en algún momento por el entrenador italiano de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, el delantero de 24 años no irá a la próxima Copa del Mundo.

“El Barcelona podría obtener el pase del delantero ‘blue’ por un precio inferior al de Julián Álvarez. De hecho, en el club azulgrana estiman que el pase de Joao Pedro podría concretarse por poco más de 70 millones [de euros], aunque desde el club ‘blue’ deslizan que el brasileño no está en venta. Habrá que ver si, tras quedarse afuera de la Champions, el Chelsea puede retener también a su delantero”, se lee en el diario catalán Mundo Deportivo.

Así juega Joao Pedro

Las insinuaciones del Barcelona por su 9 hicieron que Chelsea reaccionara. En el mismo diario catalán se citan las informaciones de un periodista inglés, Ben Jacobs, quien asegura que los londinenses no se plantean una hipotética venta. “Ninguna oferta cambiará la decisión del Chelsea. Ni siquiera una cifra récord”, asegura Jacobs.

De mínima, en Chelsea pretenden recuperar los 60 millones de euros que le pagaron a Brighton hace un año por el 9. Pero también saben que los 20 goles anotados por el delantero lo recotizaron en el mercado. Más allá de la voluntad que el brasileño pueda tener para cambiar de aire y reemplazar a una leyenda como Lewandowski, la ingeniería financiera que pueda armar Barcelona para convencer a Chelsea será clave. Lo mismo cabe para Atlético de Madrid y Julián Álvarez.