Cuenta regresiva para el Mundial 2026 y el estado de salud de Lionel Messi dejó preocupación este fin de semana, cuando el capitán de la selección nacional pidió salir con una evidente molestia física mientras se disputaba el partido de Inter Miami contra Philadelphia Union.

Finalmente, el club que participa en la Major League Soccer (MLS) llevó algo de tranquilidad con el parte médico oficial, luego de realizarle los correspondientes estudios médicos: el 10 sufrió una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo.

El parte médico de Messi: qué tipo de lesión tiene y cuánto tiempo de recuperación necesita el capitán de la selección. www.intermiamicf.com

El diagnóstico se dio a conocer en la tarde del lunes, después de que la figura rosarina encendiera las alarmas al pedir el cambio durante el triunfo de su equipo por 6 a 4 ante Philadelphia Union, en un encuentro correspondiente a la liga estadounidense. A Messi se lo vio incómodo durante un tramo del partido, momento en el que comenzó a tocarse en la parte posterior de la pierna izquierda.

A Messi se lo vio incómodo durante un tramo del partido, momento en el que comenzó a tocarse en la parte posterior de la pierna izquierda. MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De acuerdo con el comunicado de la institución de la MLS, los tiempos para el regreso a la actividad del capitán argentino dependerán de su evolución clínica y funcional, por lo que no se estableció una fecha concreta para que vuelva a jugar. Lo cierto es que Messi no llegará al Mundial 2026 con el rodaje y el estado físico que tanto le preocupaban.

El parte médico de Messi: qué tipo de lesión tiene y cuánto tiempo de recuperación necesita el capitán de la selección. Icon Sportswire - Icon Sportswire

La expectativa está puesta en la evolución del 10 durante los próximos días, mientras el DT Lionel Scaloni se prepara para anunciar, en las próximas horas, la lista definitiva de los 26 jugadores que integrarán el plantel que tendrá como objetivo defender el título obtenido en Qatar 2022.

Llegan jugadores a la Argentina a la espera de la convocatoria

A 16 días para el inicio del Mundial, de a poco algunos de los convocados en la prelista de la selección argentina comenzaron a arribar para entrenarse en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza.

Uno de los primeros en pisar suelo argentino fue el lateral derecho del Atlético de Madrid, Nahuel Molina. El defensor cordobés, que arrastraba una lesión en las últimas semanas, llevó calma: “Me estoy recuperando muy bien de la lesión, estoy muy tranquilo y todavía tengo tiempo”.

En sintonía con las declaraciones de su compañero de equipo en el conjunto dirigido por Diego Simeone, Thiago Almada expresó que “está muy ansioso y feliz” y que “espera poder estar dentro de los 26”.

“Jugar un Mundial para un jugador de fútbol es lo máximo; se me vienen muchos recuerdos de mi carrera y de mi vida. Estoy con mucha ilusión, son muchos años con este grupo y la ilusión es máxima”, dijo el volante Giovani Lo Celso.