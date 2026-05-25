Video: el momento en el que Lionel Messi deja el campo y se va directo al vestuario de Inter Miami
El astro argentino sintió una molestia y decidió abandonar el campo de juego; las especulaciones sobre una posible lesión a días del comienzo del Mundial
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El video de Lionel Messi abandonando la cancha en el triunfo 6-4 del Inter Miami sobre Philadelphia recorre el mundo. El astro argentino sintió una molestia en la cara posterior del muslo izquierdo y prefirió abandonar el campo de juego, envuelto en un gesto de desazón y preocupación de cara al inminente inicio de la Copa del Mundo.
El hecho se dio cuando el partido estaba igualado 4-4 y Messi, con signos de dolor, decidió salir del campo de juego para el ingreso de su coterráneo Mateo Silvetti.
Tras llevarse su mano a la parte posterior de la pierna izquierda, el delantero miró al banco de suplentes, intercambió un par de gestos con el entrenador Guillermo Hoyos y pidió el cambio.
Una vez que salió del campo de juego, Messi se retiró directamente hacia el vestuario, sin saludar a la gente. A la espera de un parte oficial, el futbolista tendría solo una pequeña molestia y no correría riesgo su participación en el primer partido del Mundial.
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