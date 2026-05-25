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Video: el momento en el que Lionel Messi deja el campo y se va directo al vestuario de Inter Miami

El astro argentino sintió una molestia y decidió abandonar el campo de juego; las especulaciones sobre una posible lesión a días del comienzo del Mundial

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Lionel Messi se retiró con una molestia muscular
Lionel Messi se retiró con una molestia muscular

El video de Lionel Messi abandonando la cancha en el triunfo 6-4 del Inter Miami sobre Philadelphia recorre el mundo. El astro argentino sintió una molestia en la cara posterior del muslo izquierdo y prefirió abandonar el campo de juego, envuelto en un gesto de desazón y preocupación de cara al inminente inicio de la Copa del Mundo.

Lionel Messi fue parte de la goleada del Inter Miami contra Philadelphia
Lionel Messi fue parte de la goleada del Inter Miami contra PhiladelphiaRebecca Blackwell - AP

El hecho se dio cuando el partido estaba igualado 4-4 y Messi, con signos de dolor, decidió salir del campo de juego para el ingreso de su coterráneo Mateo Silvetti.

El breve diálogo de Messi con Guillermo Hoyos antes de salir del campo de juego
El breve diálogo de Messi con Guillermo Hoyos antes de salir del campo de juego

Tras llevarse su mano a la parte posterior de la pierna izquierda, el delantero miró al banco de suplentes, intercambió un par de gestos con el entrenador Guillermo Hoyos y pidió el cambio.

La caminata de Messi hacia el vestuario
La caminata de Messi hacia el vestuario

Una vez que salió del campo de juego, Messi se retiró directamente hacia el vestuario, sin saludar a la gente. A la espera de un parte oficial, el futbolista tendría solo una pequeña molestia y no correría riesgo su participación en el primer partido del Mundial.

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