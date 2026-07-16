El llamativo récord que superará Atlético de Madrid en la final del Mundial que jugarán Argentina-España

Argentina y España disputarán la final del Mundial 2026 el próximo domingo, en Nueva York. Ambas selecciones se preparan para lo que será una gran definición. En este contexto aparece un equipo español que superará un récord que ostentaba Juventus, de Italia, desde hace 92 años. Atlético de Madrid, equipo de Diego Simeone, tendrá a 10 futbolistas en la definición de la Copa del mundo, seis argentinos y cuatro españoles. Además, habrá ocho jugadores de Barcelona.

El Colchonero se convertirá en el equipo que más jugadores le dará a una final de un Mundial. El dato podría ser evidente por la presencia de un equipo español, sin embargo, la mayoría son argentinos. El arquero Juan Musso, el defensor Nahuel Molina, los volantes Giuliano Simeone y Thiago Almada y los delanteros Julián Álvarez y Nicolás González dirán presente en Nueva York.

Además, el próximo domingo también representarán a Atlético de Madrid cuatro españoles. Se trata de Marcos Llorente, Marc Pubill, Alex Baena y Alejandro Grimaldo. Entre los 10 aparecen dos casos que pueden ser controvertidos. Uno es el de Nicolás González, que finalizó su préstamo y el equipo español decidió no hacer uso de la opción de compra estipulada en su contrato.

El Atleti será, por tercer Mundial consecutivo, el club con más jugadores en la final ❤️🤍



Además, firmaremos la mayor representación de un equipo en una final de la Copa del Mundo desde Italia 1934 y la mayor presencia de un club español en el partido por el título en toda la… pic.twitter.com/Miug9wKD4x — Atlético de Madrid (@Atleti) July 16, 2026

El otro es el del español Alejandro Grimaldo, que en la última temporada jugó para Bayer Leverkusen, pero durante el mundial fue adquirido por el Atleti a cambio de 17 millones de dólares con un contrato hasta el 30 de junio de 2030.

No es la primera vez que un equipo de Diego Simeone le da futbolistas a una final de un Mundial. Será la tercera vez consecutiva que le ocurre a Atlético de Madrid. En Rusia 2018 fueron cuatro: Antoine Griezmann, Lucas Hernández y Thomas Lemar representaron a Francia, y Sime Vrsaljko a Croacia que disputaron la definición. Y en Qatar 2022 fueron otros cuatro: Griezmann repitió para Les Bleus Ángel Correa, Nahuel Molina y Rodrigo de Paul jugaron para la Argentina.

En Qatar 2022, Griezmann y De Paul fueron dos de los cuatro jugadores que en ese momento jugaban en Atlético de Madrid y estuvieron en la final FAYEZ NURELDINE - AFP

Atlético de Madrid supera una marca en la Copa del Mundo 2026. Se convierte también en el club que más futbolistas aportó a una final de un mundial desde Italia 1934, cuando la Azzurra presentó a nueve jugadores de Juventus en el duelo en el que derrotó 2 a 1 a Checoslovaquia. La denominada “Nazio-Juve” contaba con Gianpiero Combi, Luigi Bertolini, Giovanni Ferrari, Luis Monti y Raimundo Orsi, que fueron titulares, y Virginio Rosetta, Umberto Caligaris, Felice Borel y Mario Varglien.

Pero para esta final, Barcelona también estará muy presente. Serán ocho los jugadores del plantel Blaugrana en el estadio de Nueva Jersey para el equipo de Luis De la Fuente: el arquero Joan García; los defensores Pau Cubarsí y Eric García; los mediocampistas Pedri y Gavi, y los delanteros Ferran Torres, Dani Olmo y Lamine Yamal.