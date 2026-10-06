El mejor homenaje para Messi sería cuidar a la selección

Después de esta noche nunca más se lo verá a Lionel Messi enfundado en la Albiceleste. Y desde mañana, nadie se animará a asegurar cuándo se volverá a disfrutar de un estadio lleno en la Argentina para un amistoso de la selección. Van de la mano, claro, sin el imán, la atracción ya no será la misma. Ocurrió en Córdoba ante Bolivia -y solo con la mitad de la capacidad del Kempes habilitada-, y sobraron butacas contra Burkina Faso en Núñez. Para la despedida del capitán se hubiesen colmado cinco canchas de River consecutivas. Esa cosecha se acaba, se va Messi, y si la AFA no replantea su estrategia, seguirá rompiendo el juguete.

La camiseta gigante de Messi sobre la proa del monumento a la Bandera, todo un simbolismo en Rosario Marcelo Manera - LA NACION

Los calendarios no ayudan, es cierto, y la oferta de rivales es limitada, pero otras federaciones se las ingenian. Los europeos blindan las fechas entre sí con la Nations League, pero aparecen algunas ventanas que la AFA nunca aprovecha. Este año, no en otra era, en 2026, Brasil y Colombia entrecruzaron amistosos con Francia y Croacia; Uruguay se enfrentó con Inglaterra, Paraguay con Marruecos y Ecuador con los Países bajos. Es más, durante estos días, las selecciones sudamericanas se midieron con Japón, Corea del Sur, México, Australia y los Estados Unidos. No pertenecen a la elite, pero a lado del Sub 23 de Burkina Faso son los “Galácticos”. Incluso, el domingo pasado, Marruecos se enfrentó en un amistoso con Malí, en Tánger. ¿Y sí se organizaba…? No, Marruecos tiene un valor. Y en la AFA manda el apetito económico para acaparar todo, recaudación, ticketing, derechos, sponsorship, hospitality y demás. Entonces, el rival debe ser dócil, y así se acumularon tantos partidos chatarra. Total, con sacarse una selfie con Messi los visitantes ya estaban contentos. Ese es el contexto que la AFA le regala al mejor de la historia en su adiós.

Se va Messi, y desaparece el escudo y la coartada. Ya nadie vendrá a hacer de partenaire gratis y el público argentino, maltratado una y otra vez con el valor de las entradas y el precolombino sistema para retirar los tickets, no responderá ante propuestas low cost sin la leyenda. Quizá la Argentina prácticamente ya no se muestre en el país, salvo por los compromisos oficiales, y se dedique a recaudar por el mundo. Ganará menos sin Messi, desde luego, todos los asumen, pero siempre resultará más suculento que jugar en casa.

Para Scaloni llegará el desafío de armar la selección sin Messi Prensa AFA

Lionel Scaloni continuará en su cargo y es una reconfortante noticia rumbo a la Copa de 2030. Ahora, como un empleado jerarquizado, ya le corresponde elevar la voz. Especialmente para defender la robustez del proyecto que tanto enarbola. Si fue capaz de sembrar dos tembladerales poniendo su cargo en riesgo –en noviembre del 2023 tras vencer a Brasil en el Maracaná y después de la final del mundo perdida con España-, cómo no puede ser enérgico hasta que tiemblen los cimientos en aspectos que entorpecen el crecimiento de la selección. Si participar de la inauguración de oficinas de la AFA y asistir a la presentación de nuevos sponsors lo asimila con obediencia protocolar, en los asuntos medulares del eje deportivo no puede ser comprensivo ni hacerse el distraído. Menos, justificar amistosos insignificantes ni agradecerles a estos contrincantes que “dignifican” el fútbol.

Ya no se trata de sembrar cataclismos con un probable paso al costado, sino de imponer pautas de progreso. Curazao, Panamá, Zambia, Burkina Faso y Benín son mamarrachos de la AFA. Burlas al público, afrentas a la historia de la selección argentina y hasta torpezas del negocio. Se va Messi. Desde ahora, nadie tendrá más consenso que Scaloni para exigir una vara altísima. O terminará salpicado por los enchastres de la AFA. Y también se lo deben a Lionel Messi, el que durante años evitó que la Argentina se cayera del mapa.