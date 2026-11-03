Luego de hacerse pública la muerte del delantero Jesús de Miguel, del club Tenerife de la Segunda División española, el exfutbolista Gerard Piqué, presidente de FC Andorra (club contra el que jugaba Tenerife), envió sus condolencias. “Lo siento con toda mi alma”, respondió al comunicado oficial que dio cuenta del fatal desenlace del hombre de 30 años luego de permanecer varias horas internado en grave estado por protagonizar un fuerte choque con el arquero Jesús Owono, que ataja para la institución que preside el ex Barcelona.

Este lunes, el partido que disputaban Tenerife y Andorra tuvo que ser suspendido a los siete minutos del ​tiempo de ⁠descuento después ⁠de que De Miguel se desplomara tras un choque con el arquero visitante. El guardameta había salido ​precipitadamente de su área hasta casi el centro del campo de juego para despejar una pelota larga. En ese accionar, golpeó con una rodilla en el pecho del delantero.

El mensaje de Piqué, presidente del club Andorra, tras la muerte de Jesús de Miguel: “Lo siento con toda mi alma”. captura de redes

De Miguel quedó tendido e inmóvil mientras los jugadores de ambos equipos pedían asistencia médica ​con gestos. Owono, en tanto, fue expulsado con roja directa. El equipo médico atendió al goleador en el terreno de juego durante más de cinco minutos antes ⁠de que fuera trasladado al hospital en ambulancia.

Murió el futbolista de Tenerife Jesús de Miguel tras chocar contra el arquero de otro equipo

“Rotos de dolor, con un nudo en ​la garganta y sin poder creer que ​esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento (...) de Jesús de Miguel Alameda”, dijo Tenerife en un comunicado en la red social X. “No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”, agregó. “Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús”, escribió por su parte el presidente de Andorra, ‌Piqué, en redes sociales.

Murió el futbolista de Tenerife Jesús de Miguel tras chocar violentamente contra el arquero de otro equipo. Agencia AP - AP

A raíz de la muerte de De Miguel, la Real Federación Española de Fútbol aplazó todos los partidos programados para este martes, incluidos los de la Copa del Rey y la Copa de la Reina. La UEFA, en tanto, anunció que se ‌guardaría un minuto de silencio antes de todos los partidos europeos de esta semana. Los equipos españoles Atlético ⁠de Madrid, Barcelona y Villarreal juegan este martes en la Liga de Campeones. “Estamos consternados por la ‌muerte de Jesús de Miguel Alameda”, dijo el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. “Hemos ⁠buscado palabras y solo hemos encontrado silencio”, agregó.

Homenajes a De Miguel

“Todo nuestro apoyo y ánimo a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles”, señaló Barcelona en un comunicado. El equipo merengue también se hizo presente en las redes sociales: “Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus ‌seres queridos”.

Murió el futbolista de Tenerife Jesús de Miguel tras chocar violentamente contra el arquero de otro equipo. @fcandorra

De Miguel nació en septiembre, en Madrid, en ​1996 y fichó por el Tenerife procedente del Castellón de la Plana de cara a la temporada 2025-26, tras haber marcado 11 goles la temporada pasada.