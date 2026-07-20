El mensaje de Scaloni a la Selección, minutos después de perder contra España: “Tenemos que ser grandes en la derrota”

Lionel Scaloni tomó la palabra minutos después de que la selección argentina perdiera la final del Mundial 2026 frente a España. Con tristeza, pero sin cuestionamientos hacia el rival, el entrenador reconoció la superioridad del conjunto europeo y les dejó un mensaje a sus futbolistas: “Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota”.

España se impuso por 1-0 durante el tiempo suplementario y frustró la posibilidad de que la albiceleste consiguiera su segundo título consecutivo, después de la consagración en Qatar 2022. En la conferencia de prensa posterior al partido, Scaloni pidió valorar el recorrido realizado por el equipo y destacó la importancia de haber alcanzado otra definición mundialista.

“Han sido mejores, esa es la verdad”, admitió el director técnico. Pese al dolor provocado por el resultado, evitó realizar reproches y elogió la entrega de sus dirigidos durante una final marcada por la tensión y el desgaste.

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El pedido de Scaloni después de perder la final

Con la decepción todavía presente, Scaloni sostuvo que Argentina debía aceptar el resultado con la misma entereza con la que había celebrado sus recientes conquistas. En ese sentido, señaló que el comportamiento del seleccionado tras la derrota también forma parte del ejemplo que debe transmitir.

“Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Estamos demostrando hoy que sabemos perder. El partido lo perdimos y asumimos las cosas, pero no por eso vamos a dejar de vivir o acordarnos de todo lo que hicimos para llegar acá”, expresó.

El entrenador argentino había protagonizado uno de los momentos de mayor tensión del encuentro cuando recibió una tarjeta amarilla por reclamar una decisión del árbitro esloveno Slavko Vincic. La sanción se produjo cuando la albiceleste ya jugaba con diez futbolistas y buscaba sostenerse en una final que se extendió hasta la prórroga.

Una vez consumada la derrota, sin embargo, Scaloni optó por reconocer el mérito de España. “Han sido mejores, esa es la verdad, pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, de lo que vale llegar hasta acá. Tenemos que darle una valía enorme porque cuesta un montón”, afirmó sobre sus jugadores.

España vs Argentina - Mundial 2026

“A la gente, a mis jugadores y al país: dimos todo”

Scaloni también les dedicó un mensaje a los hinchas que acompañaron al equipo durante toda la Copa del Mundo. Miles de argentinos recorrieron grandes distancias para asistir a los partidos, mientras que millones siguieron la campaña desde distintos puntos del país.

“A la gente, a mis jugadores y al país decirles que dimos todo”, manifestó. Luego se refirió a las condiciones en las que el plantel afrontó la definición y remarcó el compromiso mostrado dentro del campo de juego.

“Hemos llegado en un momento muy justo desde la realidad, pero si dejan todo como lo dejaron hoy es un gran ejemplo para nuestra gente y para nuestro país. Hay que levantarse otra vez, no hay otra”, agregó.

Y concluyó: “Yo sí que me acuerdo de los segundos porque cuesta un montón llegar hasta acá y creo que hay que darle una valía enorme. Lógico, nos gustaría haber ganado, pero nada, agradecimiento. Es la única palabra que tengo, y tristeza, lógico. Pero cuando dejas todo así, después se puede jugar bien o mal, es muy difícil reprochar algo”.

Con información de AFP.