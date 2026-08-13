El método Luis Enrique, el DT que refundó PSG y le sobra tinta para escribir más páginas: “Queremos dominar toda Europa”

A Paris Saint-Germain se lo lee, mira y recuerda con otro respeto. Ya no es aquel permanentemente burlado por recibir la espalda de la gloria internacional pese a la triangulación que lo caracterizó por muchos años, entre jeques qataríes, su dinero y la fácil contratación de estrellas mundiales. La ecuación simplista, en realidad, no fue tal y debió girar el timón hacia un rumbo radicalmente contrario. Es cierto que la conquista de la Supercopa de Europa de este miércoles sirvió para ampliar el festejo por el aniversario número 56 del club. Aunque en el marco de lo que ya es una era inolvidable no sería desacertado fijar otra fundación, quizás más auténtica a lo pretendido desde la cúpula moderna, sobre el 5 de julio de 2023, el día que Luis Enrique asumió como entrenador.

El español, que ya tenía el reconocimiento de su exitoso ciclo en Barcelona, significó un punto de inflexión y reflexión. Tomó el desafío con su clásica manera de ser, sin pensar en lo poco que tenía para perder y sí en la huella que podría dejar. Un ejemplo de ambición, liderazgo, comunicación, diversión y resiliencia. Un “genio” para sus dirigidos en París, pero también un guía que le aportó una lección al mundo del fútbol: el dinero es importante para los recursos, pero más aún lo es la forma de administrarlos.

Luis Enrique logró que PSG se sume a Ajax, Milan y Real Madrid como los únicos equipos que pudieron conquistar la Supercopa de Europa por segundo año consecutivo. Adam Davy - PA Wire DPA

“Voy a buscar un fútbol de ataque, divertido para los aficionados. La identidad ofensiva no es negociable. Me comprometí a hacer un equipo y no tengo duda de que lo voy a conseguir”, declaró el día de su asunción, con aroma a una clásica formalidad, pero el tiempo expone que era su convicción fácilmente contagiosa. Agregó: “Cuando estemos en la élite, veremos de qué somos capaces”.

Visualizaba el éxito. El 31 de mayo de 2025 lo hizo realidad al ganar la primera Champions League de la historia parisina, lo ratificó al mes y medio cuando lo puso en la final del novedoso Mundial de Clubes, lo asentó el pasado 30 de mayo al conquistar la segunda “Orejona” consecutiva y este miércoles dejó en claro que sigue con tinta para escribir más páginas. Ya son 13 títulos en el club,

Aunque estaba preocupado por la llegada tardía de los jugadores que disputaron la Copa del Mundo, los jugadores de Paris Saint-Germain volvieron a responderle a Luis Enrique y van detrás de su anhelo de obtener la tercera Champions League consecutiva. KERSTIN JOENSSON - AFP

No permite relajarse. Ganó y, una vez que bajó el trofeo alzado, ya proyectó los siguientes. Su plantel se contagia de esa seria mentalidad. “Esto es genial, pero queremos más. Queremos ganar la Champions por tercera vez consecutiva, dominar no solo Francia, sino toda Europa. Estoy firmemente convencido de que podemos hacerlo”, declaró tras vencer 2-1 al Aston Villa inglés.

De ser catalogado como un “equipo perdedor”, PSG pasó a ser un equipo temible de la mano del asturiano. El rival a vencer, el dominador del juego. Si el proyecto lo sedujo hace tres años, que hoy el pellejo de la criatura que formó tenga recompensa, lo impulsa a la persecución de la utopía.

El abrazo entre Luis Enrique y el presidente qatarí de PSG, Nasser al-Khelaifi, tras conquistar este miércoles la Supercopa de Europa: contratar al español en 2023 significó un punto de inflexión y reflexión para la conducción de un club con mucho dinero. FRANCK FIFE - AFP

Por eso, Luis Enrique forma parte indudable del podio de mejores técnicos del mundo. En efecto, sus métodos intentan ser imitados por muchos colegas. Al estilo rugby, ideó la tendencia de que los saques iniciales se realicen lanzando el balón hacia el lateral, lo más cerca posible de la línea de fondo rival. Aunque no haya en la retina un gol conseguido mediante esa presión alta que se activa, acaso una de las marcas de su dirección, la amenaza pasa por el mensaje: te voy a ahogar desde ahora.

Fue noticia por cómo prepara ciertos entrenamientos. Observa varios de ellos subido a una grúa, como lo supo implementar en el seleccionado español durante el Mundial 2022, para tener una perspectiva más amplia y cómoda de los movimientos tácticos de su dibujo y así marcar correciones. Asimismo, en los últimos meses, colocó pantallas gigantes al borde de la práctica para que se proyecte rápidamente la teoría de lo pretendido.

Observar los entrenamientos desde una perspectiva alta, un método que ya implementaba cuando fue entrenador del seleccionado español en el Mundial de Qatar 2022. Captura

Herramientas impuestas tiempo posterior a la partida de Kylian Mbappé a Real Madrid tras convivir en 2023/2024. Seres incompatibles, admitido por Luis Enrique en su gran documental “No tenéis ni p... idea”. Sin sonrojarse ni lamentarse, dejó en claro que se sacó un peso de encima: “Sin él seremos mejores. No tendremos alguien que haga 40 o 50 goles, pero los haremos entre todos. Tener a un jugador que se movía por donde él quería, implicaba situaciones de juego que yo no controlaba. Ahora las voy a controlar todas... ¡Todas!”.

Por eso, cada logro de Luis Enrique y, por ende, de los parisinos, desvía unos segundos la mirada hacia el francés. La bandera del técnico más ganador en la historia de PSG es recalcar con constancia la importancia de la producción general: “Un jugador siempre tiene una percepción individual. Mi trabajo es que esa mentalidad y ese objetivo sean globales. Debemos caminar juntos, así seremos más fuertes”, explicó.

La charla táctica que trascendió con Mbappé

Pretende que cada futbolista juegue también para su compañero. Alguna vez lo reflejaron sus delanteros Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia: “Si no corro, me manda al banco”, dijo el Balón de Oro, premio que pidió el técnico, de 55 años, “por cómo defendió, presionó y lideró al equipo desde la humildad” en la final de la Champions 2025. “Con este entrenador tenemos que defender como defensores. Me exigió mucho y me mejoró”, admitió el georgiano.

🇪🇺🏆 Los clubes de las grandes ligas de Europa que MÁS TÍTULOS GANARON desde que Luis Enrique llegó al PSG en la temporada 23/24:



🇫🇷 13 - PARIS SAINT-GERMAIN 🆙

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 6 - Manchester City

🇪🇸 5 - Barcelona

🇪🇸 5 - Real Madrid



El mejor equipo del mundo 🔝 pic.twitter.com/q9GJAMqLnr — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) August 12, 2026

Se propone innovarse para seguir explotando a sus dirigidos, incluso, cuando ya consiguió (casi) todo: “Mi sueño es tener a 20 jugadores que jueguen de todo, salvo el arquero: que un lateral como Nuno Mendes sea interior, extremo, un 9. Imagina al entrenador rival que ve la formación y se pregunta por un jugador que ocupa todas las zonas”. Ideas que, pese a la proyección a largo plazo, ya se observan: la movilidad y rotación en las posiciones es constante.

Quiere hombres contagiados de su misma ambición. Por eso, al declarar este miércoles que “es fantástico ver a jugadores que quieren jugar para PSG”, en alusión a la incorporación de Maghnes Akliouche, muchos en Francia creen que también fue una bala indirecta para Bradley Barcola, que espera salir a Liverpool.

La postal inolvidable de Luis Enrique junto a Xana, cuando ganó la Champions League con Barcelona en 2015, fue replicada en una bandera por la hinchada de PSG cuando conquistó la "Orejona" el año pasado.

“Por supuesto que soy uno de los mejores pago del mundo y me parece bien”, respondió hace un tiempo sobre su salario, que podría elevarse si las charlas -que vienen siendo fructíferas- terminan en la renovación hasta 2030. Mantiene su clásico semblante distendido: el fallecimiento de su hija Xana, en 2019, por un cáncer en los huesos, podría haberle alterado la sonrisa, pero también decidió ser ejemplo desde ese duro capítulo de su vida.

Su entereza hizo a la convicción permanente. Luis Enrique sigue conduciendo una tropa que es tan ambicioso como su conductor.

Los 13 títulos de Luis Enrique en PSG