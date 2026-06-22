El origen de Cabo Verde: el secreto detrás de la gran sorpresa del Mundial 2026

No hay dudas de que Cabo Verde es la sensación del Mundial 2026. El debutante rompió todos los pronósticos y los resultados de los prodes. Por el Grupo H, primero empató 0 a 0 ante el candidato España, y luego rescató un 2 a 2 contra la selección de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa.

Cabo Verde es un país pequeño, de apenas 500.000 habitantes, ubicado en un archipiélago volcánico frente a la costa noreste de África y famoso por su cultura criolla portuguesa-africana. ¿Cómo es que un país con una liga de 12 clubes llega a un Mundial y compite contra los grandes?

Kevin Pina en la celebración del gol ante Uruguay. Carmen Mandato - FIFA - FIFA

Así es, su liga es semiprofesional y conocida como Campeonato de Cabo Verde. Está conformada sólo por 12 clubes que salen de sus 11 ligas regionales, donde hay más de 100 equipos anotados según las inscripciones de 2025. Parece contradictorio en comparación con la cantidad de habitantes. Quizás es que les gusta jugar al fútbol.

¿Cómo funciona? El campeón o el mejor de cada liga regional, más el del año anterior, forman parte de esos 12 que juegan la competencia principal. Y en caso tal de que el ganador repita, el que se lleva el cupo es el subcampeón.

URUGUAY CABO VERDE

Su sistema de juego es muy sencillo. Los 12 clubes se dividen en dos zonas: Grupo A y Grupo B. Cada uno con 6 equipos. Se enfrentan todos contra todos a partido único, lo que da un total de 5 jornadas, una liga corta. Una vez disputados todos los encuentros, los dos mejores avanzan a las semifinales de ida y vuelta para que los ganadores avancen a la gran final, que también es ida y vuelta. Al vencedor se lo proclama campeón de la liga de Cabo Verde. Además, obtiene cupo a la Champions League de África.

Todo es muy reciente. La temporada inicial de la Liga de Cabo Verde se jugó en 1976 y el primer campeón fue Mindelense. No tiene descensos, y la verdad tiene bastante lógica, ya que sólo participan los campeones regionales. El clásico del país es entre Mindelense, el más laureado, con 13 ligas, y Sporting Club de Praia, el segundo más ganador, con 10. El Estadio Nacional es el más grande del país, con una capacidad de 15.000 espectadores. Y hasta ahora, ningún club caboverdiano logró ganar un título continental.

Mindelense, el campeón de la Copa de Cabo Verde en 2025/2026

Como en otros países, en Cabo Verde también se juega una copa. Se la conoce como Copa Nacional y el triunfador se lleva un cupo a la Copa Confederación de África, el segundo torneo más importante del continente. Así es como se compite en el país de la selección que hoy es la número 63 en el ranking FIFA.

Lo más curioso es cómo se construyó la actual plantilla histórica de Cabo Verde que dirige Bubista. Sólo son dos los jugadores que pasaron por la liga local antes de emigrar. El resto de los futbolistas de los “Tiburones Azules” nacieron o se formaron directamente en la diáspora europea y norteamericana (principalmente en Portugal, Países Bajos y Francia). Los dos únicos futbolistas con pasado en la liga local son los máximos referentes y veteranos del equipo: el arquero y figura Josimar Dias Vozinha, que se inició en el fútbol de su país jugando para el Batuque FC (2009-2011) y posteriormente para el CS Mindelense (2011-2012 y 2014-2015), uno de los clubes más importantes de las islas. El otro es el defensor histórico, Stopira, que comenzó su carrera profesional en Sporting Praia, de la capital del país (2007-2008), antes de dar el salto a Portugal. El extraordinario éxito de la selección de Cabo Verde no está en su liga amateur, sino que se basó en captar y convocar a hijos y nietos de emigrantes caboverdianos radicados en el extranjero.

La selección de Cabo Verde en un eufórico festejo de gol ante Uruguay, en el Mundial 2026. Rebecca Blackwell - AP

Es un mosaico vivo de la diáspora, un conjunto construido con los hilos de una población que, tras la independencia de 1975, se dispersó por Europa. Casi la totalidad de sus convocados son hijos de la migración —nacidos en Francia, Países Bajos, Portugal o Estados Unidos— que decidieron tejer su identidad deportiva con los colores del archipiélago. Y así es que prescindieron de futbolistas que militan en ligas africanas para apostar por un talento cultivado en suelo ajeno.

Lejos de ser un conjunto que dependa de una estrella solitaria, es un equipo que se apoya en una estructura combinada de las ligas menores con algunos destellos de la élite europea, como el paso por Villarreal de Logan Costa, y por Benfica de Sidny Lopes Cabral. Ese reclutamiento estratégico transformó de alguna manera el destino del fútbol caboverdiano. Llegaron a los cuartos de final de la Copa Africana y lograron la épica clasificación mundialista.

La selección de Cabo Verde clasificó por primera vez al Mundial de la FIFA (X/@CAF_Online)

En el corazón del equipo se alza la figura del capitán Ryan Mendes. A sus 36 años, el atacante cuyo recorrido trazó arcos por Francia, Inglaterra y Turquía, no es solo un jugador, sino una pieza muy importante para la constitución del ADN caboverdiano. Es uno de los mejores futbolistas de la historia de su país. Máximo goleador de la selección con 17 tantos, y el que más veces vistió la camiseta nacional. Llegó a jugar en equipos como Nottingham Forest, de la Premier League, y Lille, de Francia.

“Que seamos un país pequeño no significa que renunciemos a la posesión”, declaró Pico Lopes, defensor central de Shamrock Rovers, nacido en Irlanda, al podcast On The Whistle. “Siempre tenemos esa calidad y ese instinto asesino que buscamos en el ataque”, completó.

Cabo Verde es la sensación del Mundial. Lo cierto es que son un equipo consolidado, que lleva casi cinco años de trabajo en conjunto. Y si bien son físicos y les gusta defender, se ve claro cómo los Blue Sharks adoptan un fútbol que inspira, con delanteros técnicos como Ryan Mendes, Willy Semedo y Jovane Cabral, que se animan a soñar cuando tienen la pelota. Esto no termina acá. En su debut mundialista ahora fantasean con la clasificación. La definición del Grupo H es el próximo viernes 26, a las 21 de Argentina. A la misma hora que Uruguay ante España, los dirigidos por Bubista se medirán ante Arabia Saudita.