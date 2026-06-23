El particular festejo de los noruegos en Oslo: fueron al Palacio Real para intentar despertar al Rey Harald, de 89 años

Noruega está de fiesta. La selección escandinava venció a Senegal por 3-2 y los escandinavos festejaron, tanto en Nueva York, donde se jugó el encuentro que les dio la clasificación, como en Oslo, la capital del país. Aunque el partido terminó pasadas las 4 de la madrugada, la multitud congregada en las calles siguió con la celebración como si no hubiera un mañana. Y el GPS apuntó hacia el Palacio Real, la residencia oficial del Rey Harald V, de 89 años. “¡Vamos a despertar al Rey!“, cantaron los hinchas desenfrenados.

El festejo incluyó, por supuesto, la mímica de la tradicional remada escandinava, al grito de “¡Ro!“, que significa ”remar" en noruego. En el estadio neoyorquino, el capitán del equipo Martin Odegaard fue el encargado de tocar el tambor que da el inicio al festejo. En las calles de la capital, en cambio, todo fue mucho más improvisado. Aunque igual de bullicioso.

El particular festejo de la remada en Oslo; Noruega está de fiesta con los goles de Haaland Amanda Pedersen Giske - NTB DPA

Tanto, que la Casa Real debió salir a responder a través de un correo electrónico: “Gracias por su consulta. La Casa Real, al igual que el resto del país, está encantada con la victoria de la selección masculina anoche”, le contestó Guri Varpe, responsable de comunicación de los reyes noruegos, al diario VG, uno de los más importantes del país.

¿Y qué pasó con Harald? No hubo precisiones sobre si el Rey de Noruega o su compañera, la Reina Sonja vieron su sueño interrumpido por el bullicio de los hinchas, que celebraban la segunda victoria consecutiva en la Copa del Mundo 2026 y la clasificación a los dieciseisavos de final. Buena parte de los simpatizantes noruegos no tuvieron transporte público para regresar a sus casas: era demasiado tarde para que funcionaran el Metro o los colectivos. Muchos regresaron caminando y a la luz del día, ya que el sol salió casi en simultáneo con el final del encuentro en Nueva York: a las 3.54 de la capital noruega.

The Norwegian fans marched up to The Royal Palace in the middle of the night, chanting, "We’re going to wake the King up!" 😂🇳🇴 pic.twitter.com/K6usOnjSjI — Therese 🇳🇴 (@ThereseUTD) June 23, 2026

¿Y el fútbol?

La prensa noruega no escatima elogios para su selección. O, mejor dicho, para su nave insignia: Erling Braut Haaland. “Asusta al mundo”, dice el periódico Dagbladet. En el apartado sobre las calificaciones del partido ante Senegal, dice sobre el 9: “Empezó débil, pero más tarde volvió al trabajo y marcó dos goles en el segundo tiempo. Lo que hace Haaland asusta al mundo”.

Trond Johannessen, editorialista del diario VG, no tiene ninguna duda: “Sólo Brasil es más grande”, asegura con un título grandilocuente en la web de su medio, uno de los más leídos del país. Empieza por enaltecer a los jugadores que consiguieron la clasificación a los dieciseisavos de final y la celebraron con la tradicional remada noruega: “Fue el agradecimiento de los jugadores a su propia gente, al Mar Rojo, a todos los que gastaron decenas de miles de coronas para seguirlos. Fueron imágenes hermosas e históricas. Nunca habíamos visto nada igual”, sentencia.

El festejo del noruego Erling Braut Haaland tras anotar uno de los goles de su equipo ante Senegal Steve Luciano - AP

Johannessen agrega y justifica el título. No, no piensa que su Noruega sea más grande que la pentacampeona del mundo. Se trata de una referencia a un partido histórico: “La victoria por 3-2 sobre Senegal se siente como la segunda mayor victoria de la historia. Solo Brasil [victoria 2-1 en Marsella por el Mundial de 1998] la supera. El 1-0 sobre México en el Mundial del 94 fue importante, el 1-0 sobre España en la Eurocopa del 2000 también, y los triunfos en la fase de clasificación contra Inglaterra y los Países Bajos en los años 90. Pero esto es el Mundial. Esto es más importante. Esto impulsó a Noruega. Y esto aún no ha terminado”.

Y se pregunta si este plantel dirigido por Ståle Solbakken puede mejorar aquella gesta, que tenía como un mini-Haaland al espigado Tore-Andre Flo. “La victoria fue la confirmación que necesitábamos: este equipo puede amenazar a cualquiera, este equipo puede hacer que los rivales más fuertes parezcan débiles”, dice Johannessen. Y destaca, por supuesto, a Haaland: “Son cifras absurdas, es simplemente imposible comprender lo que está haciendo: lleva 59 goles en 52 partidos internacionales. Obviamente, Lionel Messi es mejor jugador, Kylian Mbappé y Harry Kane tienen algo más que ofrecer en la cancha, pero te da lo que te da Haaland dentro del área grande”.

Martin Odegaard, el capitán noruego, golpea el tambor y sus compañeros de la selección escandinava "reman" tras el 3-2 a Senegal que los clasificó a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Haaland es, por supuesto, la piedra angular de un equipo que tiene fallas en su defensa y en la mitad de la cancha. Pero que cada vez que ataca huele a gol. O, al menos, a jugada de peligro. No son muchas las selecciones que puedan generar algo parecido. Argentina, Francia, España y tal vez Inglaterra. A ese podio se subió Noruega. A fuerza de ganar. De hacer goles. Y, por supuesto, de remar.