El particular ritual en Arroyito: una mujer bendijo el arco de Rosario Central antes de recibir a Corinthians

A pocas horas de uno de los partidos más importantes del año para Rosario Central, una particular escena llamó la atención en el Gigante de Arroyito. Mientras el estadio se preparaba para recibir a Corinthians, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, una mujer ingresó en el campo de juego y cumplió con un ritual que ya había causado sorpresa meses atrás: se acercó a uno de los arcos y lo bendijo antes del encuentro.

La imagen se conoció durante la previa del choque que comenzará este jueves a las 21.30 y que marcará el inicio de la serie entre el equipo dirigido por Jorge Almirón y el conjunto brasileño. En medio de los preparativos habituales de un partido internacional, una mujer se ubicó frente al arco y comenzó a tirarle “agua bendita” desde una botella. Procedimiento que, lejos de constituir una excepción por la importancia de la cita, forma parte de una costumbre en el estadio rosarino.

La bendición en el arco de Rosario Central

Según comentaron durante la transmisión de ESPN mientras se enfocaba el ritual, la protagonista -cuyo nombre no se dio a conocer- suele estar presente en el Gigante de Arroyito y que este ritual se repite con frecuencia. Según detalló el periodista Pablo Paván, no se limita a los arcos: la bendición también alcanza a los bancos de suplentes.

La mujer ya había quedado en el centro de una imagen que se hizo viral el 23 de noviembre de 2025, aunque aquella vez el objeto elegido provocó todavía más repercusión. En la previa del caliente cruce entre Central y Estudiantes de La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura, se acercó junto con un hombre a distintos sectores del campo de juego y arrojó agua bendita. Entre ellos, al monitor del VAR.

En la previa del partido de Rosario Central frente a Estudiantes de La Plata en el Gigante de Arroyito, dos personas tiraron agua bendita en el monitor del VAR y el campo de juego. pic.twitter.com/ra7VljZudD — Corta (@somoscorta) November 23, 2025

Aquella escena adquirió una dimensión especial por el contexto que rodeaba al encuentro. Durante los días anteriores se había producido una fuerte controversia a partir del reconocimiento de Rosario Central como “Campeón de Liga” por haber terminado primero en la tabla anual. Estudiantes había cuestionado públicamente la decisión y aseguró que no había existido una votación para otorgar ese título.

Además, se había dispuesto que el conjunto platense realizara un pasillo de campeón antes de aquel partido en Arroyito. En ese clima, la bendición del monitor desde el cual el árbitro podía revisar las jugadas se transformó rápidamente en una de las imágenes de la previa.

Sin embargo, en aquella ocasión el ritual no tuvo después un correlato favorable para el canalla. Estudiantes ganó 1-0 y eliminó al conjunto rosarino. Nueve meses más tarde, la mujer volvió a aparecer sobre el césped del Gigante de Arroyito, esta vez antes de una noche de Libertadores y con los arcos como parte visible del procedimiento.

Con Ángel Di María como una de sus principales figuras, Central buscará conseguir en casa una ventaja antes de la revancha en Brasil.