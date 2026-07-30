O’Higgins vs. Boca, en vivo por la Copa Sudamericana: el minuto a minuto del partido

Rodolfo Arruabarrena definió el equipo para buscar la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, con dos cambios respecto a la ida: vuelven Leandro Lozano y Santiago Ascacibar por Dylan Gorosito y Leonel Flores.

El 11 de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes (c), Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.