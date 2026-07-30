O’Higgins vs. Boca, en vivo por la Copa Sudamericana: el minuto a minuto del partido
En el estadio El Teniente, de Rancagua, Chile, el xeneize define su futuro internacional en los playoffs
Aranda lidera los ataques de Boca
El equipo de Rodolfo Arruabarrena generó su primera aproximación con una buena acción de Tomás Aranda. Ayrton Costa encontró al mediocampista con un pase largo, que encaró hacia el área y sacó un remate que se desvió en un defensor. En el inicio del partido, Aranda es el futbolista más desequilibrante de Boca y el que más participa en la construcción de juego.
LINDA JUGADA DE TOMÁS ARANDA— DSPORTS (@DSports) July 31, 2026
Con la 10 en la espalda, el pibe de Boca ya demostró estar activo en el arranque contra O'Higgins.
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O’Higgins presiona en el arranque
El conjunto chileno comenzó con una presión alta y recupera la pelota cerca del área de Boca, en busca de descontar rápido en la serie. El equipo de Rodolfo Arruabarrena intenta salir desde el fondo, aunque todavía no logra instalarse en campo rival. Tomás Aranda vuelve a ser el eje del juego de Boca. El mediocampista alternó una pérdida comprometida con una buena intervención para sacar al equipo de la presión local.
Comenzó el partido
Boca y O’Higgins ya juegan en el estadio El Teniente, de Rancagua, por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena busca hacer valer la ventaja conseguida en la ida para avanzar a los octavos de final.
La confianza de Arruabarrena antes de la revancha
En la previa del encuentro, Rodolfo Arruabarrena destacó la importancia de afrontar la serie con la misma concentración pese a la ventaja obtenida en la ida. “Nos preparamos como lo hacemos habitualmente. Sabemos que será un partido duro, con dos equipos que piensan en el arco rival”, afirmó. El entrenador también se refirió al 1-0 conseguido en la Bombonera. “Siempre está bueno tener una ventaja, si no te confiás. Espero que el hincha disfrute de un buen partido y que podamos pasar”, expresó.
LA PALABRA DEL VASCO ARRUABARRENA EN LA PREVIA DE O'HIGGINS - BOCA— DSPORTS (@DSports) July 31, 2026
El equipo argentino busca sostener la ventaja conseguida de la ida y clasificarse a octavos de final.
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La formación confirmada de O’Higgins
El argentino Lucas Bovaglio confirmó el equipo para recibir a Boca en la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana. O’Higgins formará con Omar Carabalí; Luis Pavez, Miguel Brizuela, Alan Robledo (c), Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Bryan Rabello; Francisco González, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo.
🇧🇼 ¡𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐃𝐄 𝐎’𝐇𝐈𝐆𝐆𝐈𝐍𝐒 𝐃𝐄 𝐑𝐀𝐍𝐂𝐀𝐆𝐔𝐀! 🇧🇼— O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) July 30, 2026
Este es nuestro XI Inicial para enfrentar a Boca Juniors por Playoff de la CONMEBOL Sudamericana 2026.
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La formación confirmada de Boca
Rodolfo Arruabarrena definió el equipo para buscar la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, con dos cambios respecto a la ida: vuelven Leandro Lozano y Santiago Ascacibar por Dylan Gorosito y Leonel Flores.
El 11 de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes (c), Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 31, 2026
Así formará el Xeneize para enfrentar a O’Higgins.#DaleBoca 🔵🟡🔵#Sudamericana 🏆 pic.twitter.com/gE6KgPUgjK
O’Higgins apuesta por la remontada
El conjunto chileno dejó una buena imagen en el primer encuentro pese a la derrota y llegará con sus habituales titulares descansados, ya que el entrenador Lucas Bovaglio decidió preservarlos durante el fin de semana para este compromiso, donde perdieron 2-0 ante Deportes Concepción.
Boca busca recuperarse en un partido decisivo
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega golpeado tras la derrota por 3-0 frente a Deportivo Riestra por la primera fecha del Torneo Clausura, con suplentes. Sin embargo, afrontará la revancha con la ventaja del 1-0 conseguida en la ida, gracias al gol de Miguel Merentiel tras una asistencia de Leandro Paredes.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de O'Higgins vs. Boca
Boca visita a O’Higgins desde las 21.30 en el estadio El Teniente, de Rancagua, por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana, tras la ida 1-0 en la Bombonera. El árbitro será el colombiano Wilmar Roldán y el encuentro contará con transmisión de DSports. Además, todo el minuto a minuto estará disponible por este medio.
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