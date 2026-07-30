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O’Higgins vs. Boca, en vivo por la Copa Sudamericana: el minuto a minuto del partido

En el estadio El Teniente, de Rancagua, Chile, el xeneize define su futuro internacional en los playoffs

Leandro Paredes, el eje del juego de Boca para la visita a O'Higgins en Rancagua
Leandro Paredes, el eje del juego de Boca para la visita a O'Higgins en RancaguaMarcelo Endelli - Getty Images South America

Aranda lidera los ataques de Boca

El equipo de Rodolfo Arruabarrena generó su primera aproximación con una buena acción de Tomás Aranda. Ayrton Costa encontró al mediocampista con un pase largo, que encaró hacia el área y sacó un remate que se desvió en un defensor. En el inicio del partido, Aranda es el futbolista más desequilibrante de Boca y el que más participa en la construcción de juego.

O’Higgins presiona en el arranque

El conjunto chileno comenzó con una presión alta y recupera la pelota cerca del área de Boca, en busca de descontar rápido en la serie. El equipo de Rodolfo Arruabarrena intenta salir desde el fondo, aunque todavía no logra instalarse en campo rival. Tomás Aranda vuelve a ser el eje del juego de Boca. El mediocampista alternó una pérdida comprometida con una buena intervención para sacar al equipo de la presión local.

Los hinchas de Boca en Chile
Los hinchas de Boca en ChileRODRIGO ARANGUA - AFP

Comenzó el partido

Boca y O’Higgins ya juegan en el estadio El Teniente, de Rancagua, por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena busca hacer valer la ventaja conseguida en la ida para avanzar a los octavos de final.

Los fanáticos de Boca con la bandera de "Las Malvinas son Argentinas"
Los fanáticos de Boca con la bandera de "Las Malvinas son Argentinas"RODRIGO ARANGUA - AFP

La confianza de Arruabarrena antes de la revancha

En la previa del encuentro, Rodolfo Arruabarrena destacó la importancia de afrontar la serie con la misma concentración pese a la ventaja obtenida en la ida. “Nos preparamos como lo hacemos habitualmente. Sabemos que será un partido duro, con dos equipos que piensan en el arco rival”, afirmó. El entrenador también se refirió al 1-0 conseguido en la Bombonera. “Siempre está bueno tener una ventaja, si no te confiás. Espero que el hincha disfrute de un buen partido y que podamos pasar”, expresó.

La formación confirmada de O’Higgins

El argentino Lucas Bovaglio confirmó el equipo para recibir a Boca en la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana. O’Higgins formará con Omar Carabalí; Luis Pavez, Miguel Brizuela, Alan Robledo (c), Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Bryan Rabello; Francisco González, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo.

La formación confirmada de Boca

Rodolfo Arruabarrena definió el equipo para buscar la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, con dos cambios respecto a la ida: vuelven Leandro Lozano y Santiago Ascacibar por Dylan Gorosito y Leonel Flores.

El 11 de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes (c), Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

O’Higgins apuesta por la remontada

El conjunto chileno dejó una buena imagen en el primer encuentro pese a la derrota y llegará con sus habituales titulares descansados, ya que el entrenador Lucas Bovaglio decidió preservarlos durante el fin de semana para este compromiso, donde perdieron 2-0 ante Deportes Concepción.

Boca busca recuperarse en un partido decisivo

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega golpeado tras la derrota por 3-0 frente a Deportivo Riestra por la primera fecha del Torneo Clausura, con suplentes. Sin embargo, afrontará la revancha con la ventaja del 1-0 conseguida en la ida, gracias al gol de Miguel Merentiel tras una asistencia de Leandro Paredes.

Tras la sorpresiva goleada, Boca busca reponerse con un pase a octavos de final de la Sudamericana
Tras la sorpresiva goleada, Boca busca reponerse con un pase a octavos de final de la SudamericanaManuel Cortina - LA NACION

Bienvenidos a la cobertura en vivo de O'Higgins vs. Boca

Boca visita a O’Higgins desde las 21.30 en el estadio El Teniente, de Rancagua, por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana, tras la ida 1-0 en la Bombonera. El árbitro será el colombiano Wilmar Roldán y el encuentro contará con transmisión de DSports. Además, todo el minuto a minuto estará disponible por este medio.

Por Augusto Sanz
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