El pedido de sanción de un exasesor de Thatcher para los jugadores argentinos que mostraron la bandera de Malvinas

El exasesor de Margaret Thatcher y analista de política exterior, Nile Gardiner, cuestionó a los futbolistas argentinos que mostraron una bandera sobre las Islas Malvinas, tras la clasificación a la final del Mundial 2026, y pidió que a aquellos que juegan en los equipos de la Premier League, de Inglaterra, se les quite el visado. “Debería haber tolerancia cero para esto, es una fea exhibición antibritánica”, expresó en sus redes sociales.

“Todo jugador argentino en la Premier League inglesa que participó en esta fea exhibición antibritánica debería ser despojado de su visa de trabajo del Reino Unido. Debería haber tolerancia cero para esto”, señaló en una publicación y luego añadió: “Comportamiento de tercer mundo. Qué vergüenza en el escenario de la Copa del Mundo”.

El mensaje del periodista en sus redes sociales

Además, en otro posteo, insistió con que las Islas Malvinas pertenecen a Inglaterra y sostuvo: “El activismo político en el fútbol está prohibido por la FIFA, la Argentina debería ser expulsada”.

Los futbolistas de la Premier League que mostraron la bandera en alusión a las Islas Malvinas fueron Cristian “Cuti” Romero (Tottenham) y Lisandro “Licha” Martínez (Manchester United). De la misma liga, también forman parte del seleccionado argentino Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Vila), Marcos Senesi (Tottenham), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Enzo Fernández (Chelsea), pero ellos no participaron en la secuencia.

Tras la agónica victoria de la selección argentina por 2 a 1 ante Inglaterra, un grupo de futbolistas argentinos sacó una bandera que decía “Las Malvinas son argentinas” y la expuso ante sus hinchas, con quienes festejó el triunfo. Martínez, por su parte, se refirió a por qué la albiceleste dio ese mensaje y afirmó: “No podíamos fallarle al pueblo argentino”.

"Nosotros tratamos siempre de representar a nuestra Argentina querida de esta forma, peleando hasta el último minuto. Que el mensaje sea ese: de unión y de dejar todo hasta el último minuto con esta camiseta. Nunca los vamos a dejar tirados“, continuó.

También se pronunció Leandro Paredes, quien ratificó: “Las Malvinas serán siempre argentinas”. "Somos consientes de que es una parte triste de nuestra historia y duele. Jugábamos por todo nuestro pueblo y lo hicimos de la mejor manera. Lo que vivimos en el himno fue emocionante. Si bien queríamos transmitir que era solo un partido de fútbol, nosotros somos consientes de que no es así y era muy importante para nuestro país“, marcó.

Los jugadores sacaron una bandera sobre las Malvinas PAUL ELLIS - AFP

Quién es Gardiner

Gardiner es un analista de política exterior que fue asistente de Margaret Thatcher, a quien le ayudó a escribir El arte de gobernar: estrategias para un mundo en transformación. Además es director del centro que lleva el nombre de la exprimera ministra en la Fundación Heritage.

Noticia en desarrollo.