Qué dice el reglamento de la FIFA sobre la bandera de Malvinas que desplegaron los jugadores de Argentina

La selección argentina consiguió el pasaje a la final del Mundial 2026 tras ganarle por 2 a 1 a Inglaterra en un partido que se vivió con gran intensidad tanto en el campo de juego como en las tribunas, donde los hinchas argentinos habían recibido la prohibición de la FIFA a ingresar con banderas y consignas referidas a las Islas Malvinas y la guerra de 1982. Sin embargo, tras el pitazo final los jugadores de la Scaloneta desplegaron una bandera y, según el reglamento de la organización, podrían recibir una sanción.

La FIFA decidió incorporar la consigna sobre las Islas Malvinas a su lista de símbolos políticos en la previa del duelo entre ambos países, a raíz de la rivalidad histórica entre las dos selecciones. Se trataba de un partido que generó una gran expectativa y que, incluso, derivó en el despliegue del operativo de seguridad más grande de la actual Copa del Mundo, con agentes del FBI, policía local y la DEA en los alrededores del Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

En los accesos a la cancha los aficionados fueron cacheados en los distintos puestos de control. Allí, se les sustrajo todo aquel contenido referido a la consigna. Sin embargo, la delegación argentina consiguió ingresar con una bandera con la leyenda: “Las Malvinas son argentinas”, que fue desplegada por el mediocampista Giovani Lo Celso.

Un puñado de futbolistas de la selección nacional, sobre todo el mediocampista Giovani Lo Celso, colocaron sobre el césped la bandera que puede generar una sanción (Foto: Shaun Botterill / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según explica el reglamento la International Football Association Board (IFAB), el organismo que rige las reglas del fútbol, esta acción podría incurrir en una sanción.

En el artículo 4° de las Reglas de Juego de la IFAB, referidas al equipamiento de los jugadores, se lee: “El equipamiento no debe tener lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales. Los jugadores no deben mostrar ropa interior con lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales, ni publicidad que no sea el logotipo del fabricante”.

Como consecuencia de este proceder, la regla indica: “Por cualquier infracción, el jugador y/o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA”. Sin embargo, no se menciona cuál podría ser la sanción.

En la previa del partido, la ministra de seguridad argentina había señalado la prohibición de llevar a la cancha "elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político o racial” DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por lo general, la multa suele ser económica y aplicada a la federación del país. En este caso, a la Asociación Argentina de Fútbol (AFA). No obstante, la decisión de sancionar o no al equipo se haría efectiva eventualmente luego de que la FIFA reciba el informe final del partido y considere que se trató de una falta merecedora de castigo.

En ese caso, la FIFA podría mencionar el actual accionar de los futbolistas argentinos como una contravención al Código de Conducta para los Estadios (FIFA Stadium Code of Conduct). Allí, el organismo dirigido por Gianni Infantino detalló el listado completo de objetos y elementos prohibidos para los futbolistas.

“Cualquier material, incluidos, entre otros, pancartas, banderas, folletos, prendas de vestir y demás parafernalia, que sea de naturaleza política, ofensiva o discriminatoria, que contenga palabras, símbolos o cualquier otro atributo destinado a discriminar de cualquier tipo contra un país, una persona privada o un grupo por motivos de raza, color de piel, etnia, origen nacional o social, identidad y expresión de género, discapacidad, idioma, religión, opinión política o cualquier otra opinión, nacimiento, riqueza o cualquier otra condición, orientación sexual o por cualquier otro motivo”, reza la lista de artículos prohibidos de la FIFA.

En la previa del cruce por las semifinales del Mundial, la ministra de seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, había anticipado que la prohibición de ir a la cancha con “elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido ​político o racial”.

El reglamento del organismo que rige las reglas del fútbol, la International Football Association Board (IFAB), indica: "Los jugadores no deben mostrar ropa interior con lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales, ni publicidad que no sea el logotipo del fabricante” PAUL ELLIS - AFP

La acción de los jugadores argentinos no pasó inadvertida. En los medios británicos se hicieron eco. Por ejemplo, en el portal de The Sun, que titularon: “Arrogancia argentina”. Y apuntaron: “Indignación por la celebración de los jugadores argentinos con un cartel que dice ‘Las Malvinas son argentinas’ tras eliminar a Inglaterra en el Mundial”.

La web del Daily Mail añadió al respecto: “La FIFA había prohibido las banderas con la imagen de las Malvinas en el estadio debido a su significado político, y es probable que el incidente sea denunciado a las autoridades”.

Si bien en los días previos al partido, el propio entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, se encargó de bajar la tensión, diciendo que sólo se trataría de un encuentro de fútbol, internamente muchos jugadores lo vivieron con otros condimentos. Y quedó demostrado en el mensaje que dieron algunos jugadores, a través de la bandera colocada en una de las áreas.

Un buen rato después del partido, en declaraciones a Telefé, la periodista Sofía Martínez le mencionó a Leandro Paredes la situación de la bandera en el campo de juego y el capitán de Boca Juniors dijo: “Y siempre serán argentinas...”.

En la misma línea y ante el mismo medio, Lautaro Martínez, autor del segundo gol nacional ante Inglaterra, dijo: “Obviamente que es una cosa que pasó hace muchísimos años, tratamos de dejarlo atrás, pero para nosotros no era un partido más, era un partido especial, tratamos de jugarlo de esa manera”.