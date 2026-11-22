El ciclo de Mauricio Pochettino al frente de Manchester United comenzó de la peor manera. En una tarde negra en Anfield, el equipo del entrenador argentino cayó por 4-0 ante Liverpool, por la Premier League condicionado desde el arranque por la expulsión de Leny Yoro y superado de principio a fin por uno de sus máximos rivales.

La ilusión que había generado la llegada del ex técnico de Tottenham, PSG, Chelsea y la selección de Estados Unidos se desvaneció rápidamente. United había mostrado algunas señales positivas en los primeros minutos, incluso con una aproximación de Bruno Fernandes y algunos pasajes de posesión controlada. Sin embargo, todo cambió a los ocho minutos.

El delantero neerlandés del Manchester United, Joshua Zirkzee (n.º 11, al centro), junto a sus compañeros de equipo, se lamenta de la derrota sobre el terreno de juego tras el partido de la Premier League inglesa entre el Liverpool y el Manchester United PAUL ELLIS - AFP

Un error defensivo de Matthijs de Ligt dejó a Alexander Isak lanzado hacia el arco. Yoro intentó corregir la situación con una infracción desde atrás cuando el delantero sueco se encaminaba al gol. El árbitro interpretó que se trataba de una ocasión manifiesta de gol y mostró la tarjeta roja directa al defensor francés.

La sanción tuvo consecuencias inmediatas. Dominik Szoboszlai ejecutó el tiro libre posterior con un remate potente e imposible para Senne Lammens y puso el 1-0 a los 10 minutos. Lejos de reaccionar, United recibió otro golpe apenas tres minutos después. Rio Ngumoha desbordó por la izquierda y envió un centro preciso para Florian Wirtz, que definió con notable calidad para establecer el 2-0. Anfield explotó mientras los hinchas locales comenzaban a dedicarle cánticos irónicos a Pochettino en su primer partido al mando del club.

El mediocampista español del Liverpool, Víctor Muñoz, celebra junto al defensa neerlandés del Liverpool, Jeremie Frimpong, tras anotar el cuarto gol PAUL ELLIS - AFP

Con un hombre menos y dos goles abajo antes del cuarto de hora, el entrenador argentino se vio obligado a modificar sus planes. Sacó a Bryan Mbeumo para reforzar la defensa con el ingreso de Harry Maguire y pasó a una estructura mucho más conservadora, enfocada en limitar daños.

Esa reacción permitió que Manchester United equilibrara parcialmente el desarrollo y evitara que la goleada se ampliara antes del descanso. Lammens realizó varias intervenciones importantes y Maguire bloqueó una ocasión clara de Isak, mientras Kobbie Mainoo aportó algo de claridad en el mediocampo. Sin embargo, Liverpool siguió controlando el encuentro con autoridad, impulsado por el talento de Wirtz, la movilidad de Ngumoha y el intenso trabajo de Alexis Mac Allister.

En el inicio del segundo tiempo la historia no cambió. El conjunto dirigido por Andoni Iraola monopolizó la pelota y encerró a United cerca de su área. Los visitantes apostaban a alguna jugada aislada de Joshua Zirkzee o Bruno Fernandes, pero apenas consiguieron inquietar ocasionalmente a Alisson.

Mauricio Pochettino dejó la selección de Estados Unidos para embarcarse en la riesgosa aventura del Manchester United PAUL ELLIS - AFP

La resistencia terminó de quebrarse a los 66 minutos. Bradley Barcola aceleró por la derecha en una rápida transición ofensiva y asistió a Rio Ngumoha, que definió con comodidad para marcar el 3-0. Liverpool siguió atacando y encontró premio nuevamente sobre el final. A los 83 minutos, Wirtz completó una actuación sobresaliente con una asistencia de lujo para Victor Muñoz, que definió ante Lammens y selló el 4-0 definitivo.

El pitazo final encontró a Liverpool celebrando una victoria contundente frente a su rival histórico y a Pochettino observando una realidad más que preocupante, después de rescindir su contrato con Estados Unidos, cuando todo estaba enfocado rumbo al Mundial 2030. Más allá de las circunstancias de una expulsión temprana que condicionó el partido, Manchester United volvió a mostrar fragilidad defensiva y problemas estructurales que el nuevo entrenador deberá corregir con urgencia.

El debut del argentino en Old Trafford distó mucho del comienzo soñado. En Anfield recibió una bienvenida brutal a la realidad de un equipo que atraviesa una crisis profunda y que ahora deberá buscar una rápida recuperación para que la era Pochettino no quede marcada desde el inicio por una goleada difícil de olvidar.

Lo peor son los números: al cabo de la undécima fecha, Manchester United está hundido en la 19° posición de la Premier League y en zona descenso, con apenas 8 puntos. Una campaña de un partido ganado, cinco empatados y cinco perdidos, indigna para la historia de los Diablos Rojos. En este contexto, Pochettino se comprometió a una riesgosa aventura tras la destitución de Michael Carrick, el último de una larga lista de entrenadores despedidos por un Manchester United que lucha por recuperar su antigua gloria. pero sus problemas van mucho más allá del banco del DT.