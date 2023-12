escuchar

Todo comenzó el 18 de septiembre pasado. Ese día, Javier Milei publicó en su perfil de X -antes, Twitter- una columna del empresario Guillermo Tofoni sobre los capitales privados y los clubes argentinos. El título era “Dolarización y fútbol, la tierra prometida”. El líder libertario ya había sido el candidato más votado en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y se encaminaba hacia las elecciones generales, donde acabaría segundo detrás de Sergio Massa (Juntos por la Patria). En el balotaje, el economista vencería al candidato del oficialismo y se transformaría en el nuevo presidente de los argentinos. Su primera gran obra de gobierno, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca desregular la economía, tiene un apartado específico para el fútbol y abre las puertas a que los clubes puedan elegir ser Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). El plan libertario para la pelota tiene un paso más: la reglamentación de esa nueva forma de administración, mediante una ley en el Congreso.

La diputada Juliana Santillán (La Libertad Avanza, Provincia de Buenos Aires) será la encargada de presentar en la Cámara Baja el proyecto que redacta junto a un equipo de abogados. Según pudo saber LA NACION, no hay un modelo único de SAD en el que el texto de base. Así, se tomarán en cuenta antecedentes de países cercanos, como Uruguay o Chile y de otras ligas más tradicionales como Inglaterra, Portugal o España. “Habrá, además, una entidad que controle las inversiones privadas, para que no se repitan casos como los de Mandiyú (Corrientes) o Racing, con Blanquiceleste S.A.”, informaron desde el bloque libertario. El máximo candidato a presidir este órgano es, justamente, Tofoni, el autor de la columna republicada por el hoy presidente Javier Milei. “Además, los dueños de las SADs tendrán que aportar garantías bancarias y explicar el origen de los fondos”, aportaron las fuentes. Un detalle no menor: en ningún caso los dueños de las SADs podrán cambiar los colores de las camisetas ni modificar los escudos . “Y tendrán que diversificar la inversión: una parte en infraestructura, otra en salud, por ejemplo”, continuaron los informantes. “La idea es que sea un aporte integral y no sólo fútbol”, redondearon.

El tuit de Milei candidato sobre el fútbol privado

Dolarización y fútbol: la tierra prometida https://t.co/zZAEjUs3Kq — Javier Milei (@JMilei) September 18, 2023

Los más optimistas con el plan creen que este ente de control funcionará como una especie de “sello IRAM” para los capitales privados en el fútbol argentino. Y que los inversionistas tendrán seguridad jurídica para potenciar los clubes y los planteles. Hay quienes sueñan con que esta inyección de capitales les permita a los clubes mantener a sus cracks más jóvenes en lugar de venderlos con apenas un puñado de partidos en primera división, como probablemente suceda con River y Claudio “Diablito” Echeverri. “No habrá límites temporales para la creación de las SADs, pero sí tiene que quedar claro que no cualquiera puede tener una”, insisten los libertarios que están detrás de la apertura de la pelota. Y recalcan que el “modelo argentino de SAD” tendrá relación con “la idiosincracia y la historia de los clubes locales” .

Uno de los principales interesados es el propio Presidente de la Nación. “No hace falta que diga que Argentina es cuna de cracks. Entendido como negocio hay un montón de negocios para hacer con el caso argentino. De repente podría estar representando en un lapso muy corto de tiempo inversiones por más de mil millones de dólares ”, dijo Javier Milei en una entrevista con Luis Majul en LN+. Y agregó: “Ni bien salió el decreto, Chelsea se vio interesado en invertir en Argentina”. El plan de expansión del equipo londinense, cuyo plantel principal es dirigido por el argentino Mauricio Pochettino y tiene en sus filas a Enzo Fernández, el mediocampista más caro de la historia, es expandirse a nivel global. Y llegar a ser un verdadero “pulpo” del fútbol como es hoy el City Football Group, que tiene a Manchester City como nave insignia, pero también cuenta con la propiedad de otros clubes en diferentes partes del globo como New York City FC (Estados Unidos), Melbourne City (Australia), Yokohama Marinos (Japón), Montevideo City Torque (Uruguay), Girona (el sorprendente animador de LALIGA, de España), Sichuan Jiuniu (China), Mumbai City (India), Lommel (Bélgica), Troyes (Francia), Palermo (Italia) y Bahía (Brasil). BlueCo, la compañía dueña del Chelsea, también compró Racing de Estrasburgo, de la Ligue 1 de Francia, y su plan es continuar con la política de adquisiciones .

Enzo Fernández, con la camiseta 8 de Chelsea, que pondría sus ojos en el fútbol argentino OLI SCARFF - AFP

“Desconozco lo de Chelsea, pero sí te puedo decir que hubo llamados de dos grupos chinos consultando por clubes del ascenso ”, confirmaron fuentes de La Libertad Avanza. Un rumor que aseguraba que Chelsea había puesto los ojos en Talleres de Córdoba (presidido por Andrés Fassi, un cultor del fútbol-empresa y defensor de la llegada de inversiones a las instituciones) fue desmentido desde la ciudad mediterránea. “No hay nada de nada”, dijeron desde la T a LA NACION. Otro detalle, no menor, es que el DNU entrará en vigencia el próximo viernes. Y tendrá que ser aprobado en su totalidad. En caso de que alguna reforma sea rechazada, todo el decreto perderá su fuerza de ley. Y el único camino será analizar las reformas en forma individual.

“ Queremos que vengan como en Brasil, que invadieron y ahora ganan todo , que son mucho más competitivos que nosotros y tienen un presupuesto mucho mayor. Chelsea era un equipo de la B y salió campeón de la Champions League, Manchester City no existía y ahora es el número uno del mundo”, dijo por su parte el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En una entrevista con Radio Con Vos, el abogado añadió: “La necesidad es la economía. La gran batalla es la economía. Argentina necesita inversión, plata, trabajo, generarle a la gente dignidad por trabajar. Ya hay grupos interesados por mil millones de dólares. Los clubes poderosos no van a desaparecer. Si un club de mediana envergadura no llega a fin de mes, está endeudado y viene un señor de afuera y te dice ‘te doy jugadores, te compro un estadio de fútbol, te doy plata y contrato empleados. ¿No está bueno?”, concluyó Cúneo Libarona, quien reformó el estatuto de Racing y... lo blindó contra las sociedades anónimas deportivas.

Esto dijo sobre las Sociedades Anónimas Deportivas Mariano Cúneo Libarona, actual miembro de Comisión Directiva de Racing y flamante Ministro de Justicia de la Nación. pic.twitter.com/r5nl6d2eQP — Política Racing (@PoliticaRacing) December 27, 2023

“Esta reforma es distinta a la que intentó Macri: es más quirúrgica y más profesional. Más del primer mundo, y a sabiendas del pensamiento de uno y otro lado”, se entusiasman entre los libertarios. La AFA, por lo pronto, ya se plantó: en el Trofeo de Campeones, mandó a los titulares de Rosario Central y River a posar con carteles que rezaban: “El fútbol no tiene necesidades ni urgencias. #LosClubesdelCampeóndelMundo”. Mientras su estatuto permanezca blindado a las SAD, la Casa del Fútbol parece decidida a combatir ese modelo. Y expulsar de toda competencia a los clubes que se privaticen. Esta historia continuará en el Congreso.