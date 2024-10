Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González, contó intimidades del festejo de cumpleaños de Javier Milei en Olivos

Escuchar

Brenda Di Aloy estuvo en el programa de streaming Tengo Capturas que se transmite por el canal La Casa. En diálogo con el equipo, la hija de Amalia “Yuyito” González reveló cómo fue la intimidad del festejo de cumpleaños de Javier Milei en la Quinta de Olivos el 22 de octubre.

La participante del Cantando 2024 (América) ganó relevancia pública tras la confirmación del noviazgo de su madre con el Presidente. A pesar de que es influencer, ahora pasó a ser la encargada de contar las internas de la relación entre Yuyito y Milei.

Brenda Di Aloy contó las intimidades del festejo de Javier Milei en Olivos y explicó el riguroso protocolo de seguridad al que la sometieron (Fuente: Captura de imagen)

Al principio de su relato, destacó que la impresionó el protocolo de seguridad que rige en la Quinta de Olivos: “Me revisaron con unas lapiceras como las que usábamos de chicos, con luz ultravioleta. Con algo así me vieron todo el auto”.

Según explicó, pasaron ese artefacto por todo el vehículo para controlar que no tuviera un objeto que pudiera poner en riesgo la vida de Milei. “Es como ingresar a un barrio privado. Después, una persona te guía con un carrito”.

En ese instante, comparó lo vivido con la película El diario de una princesa, protagonizada por Anne Hathaway. “Me sentía como cuando la princesa va a la casa de la abuela. Encima yo saqué una foto y me dijeron que no se podía. Es que había un jardín muy lindo, no me imaginaba que fuera tan lindo. Me sorprendió, no llegué a verlo todo”.

La influencer aseguró que se sintió como en la película El diario de una princesa (Fuente: Captura de imagen)

Sobre el look que eligió para la celebración, describió: “Tenía un pantalón negro sastrero, un blazer negro con botitas y un top que no se me veía la panza. Muy ministra”. En tanto, contó que el festejo no fue en la residencia principal ni en el quincho, sino en una de las viviendas aledañas. “Me salió a recibir mi mamá y mi sobrina”.

Hacia el final, resumió: “Lo que noté es que todo es muy sencillo. Uno capaz se imagina que es un lujo y no. Esperaba que me escolten hasta la entrada y ser recibida por todos y no fue así. Milei estaba ahí, fuimos muy poquitos los de mi familia”. Sobre el menú, dijo: “No había alcohol, nos dieron empanaditas fue como una ‘meriencena’”.

Horas antes del evento en Olivos, en la Casa Rosada, Yuyito González organizó un brindis con diferentes funcionarios del Gobierno. Según pudo saber LA NACION, estuvieron presentes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el encargado de la cartera de Seguridad, Luis Petri; y su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei.

En medio del encuentro, el Presidente y parte de su equipo de trabajo salieron al emblemático balcón de la Casa Rosada con la intención de saludar a los que pasaban por la Plaza de Mayo. Sin embargo, allí se toparon con las clases abiertas que organizaron diferentes universidades públicas como protesta por el veto al presupuesto.

