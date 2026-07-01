El plantel de Inglaterra celebró el triunfo ante Congo cantando Wonderwall de Oasis junto a sus hinchas

La selección inglesa sufrió hasta los últimos minutos para vencer a República Democrática del Congo por 2 a 1 en los 16avos de final del Mundial 2026 y festejó a lo grande frente a su público coreando la mítica canción Wonderwall de Oasis.

El equipo que dirige el alemán Thomas Tuchel perdía por el gol de Brian Cipenga a los siete minutos, pero en el segundo tiempo apareció Harry Kane para marcar a los 75 y 86 y darle la clasificación a los suyos.

¡AL RITMO DE OASIS!



Los fanáticos y jugadores de Inglaterra festejaron el pase a octavos de final cantando Wonderwall.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/usjdL6v7En — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

El propio capitán lideró la celebración abrazado a sus compañeros y cantando el tema principal de la banda fundada por Noel y Liam Gallagher. “Vamos Inglaterra, vamos Oasis”, expresó vía X el menor de los hermanos, reconocido fanático del Manchester City de la Premier League inglesa.

Sobre el final, el delantero rompió la fila, se adelantó y arengó aún más a los fanáticos que se hallaban frente a el, en una de las gradas del Mercedes-Benz Stadium, renombrado como Estadio Atlanta para la Copa del Mundo.

México, el próximo rival

Con el agónico triunfo, Inglaterra obtuvo el boleto para disputar los octavos de final del Mundial. El oponente será México, que ayer derrotó de forma contundente a Ecuador por 2 a 0 con los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

El cruce se llevará a cabo el domingo desde las 21 en el Estadio Azteca. El ganador jugará los cuartos contra el vencedor del duelo entre Brasil y Noruega, que se jugará a las 17 del mismo día.

Los ingleses y mexicanos se enfrentaron entre sí un total de nueve veces, con saldo ampliamente positivo por los europeos con seis triunfos, dos empates y una sola derrota.

En mundiales, existe un solo antecedente y a contrario de lo que sucederá en el próximo duelo, el local fue Inglaterra. Fue en 1966, en la única copa del mundo disputada en territorio británico hasta el momento.

El duelo se llevó a cabo el 16 de julio en el mítico estadio de Wembley, en Londres, con triunfo por 2 a 0 para los ingleses en fase de grupos.

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