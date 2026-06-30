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México vs. Ecuador, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El partido se disputará a las 22 horas en el Mexico City Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este martes 30 de junio
Las selecciones se enfrentarán este martes 30 de junio

Posible formación de México

La selección de México ganó los tres partidos que disputó en el Mundial 2026
La selección de México ganó los tres partidos que disputó en el Mundial 2026Natacha Pisarenko - AP
  • México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Hora, TV y dónde ver online México vs. Ecuador

El partido entre México y Ecuador podrá verse EN VIVO por DSports, Flow (Canal 109) y Paramount+, desde las 22 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre México vs. Ecuador.

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