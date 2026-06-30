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México vs. Ecuador, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido se disputará a las 22 horas en el Mexico City Stadium; todos los detalles del encuentro
Posible formación de México
- México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.
Hora, TV y dónde ver online México vs. Ecuador
El partido entre México y Ecuador podrá verse EN VIVO por DSports, Flow (Canal 109) y Paramount+, desde las 22 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre México vs. Ecuador.
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