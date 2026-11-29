La ilusión de Estudiantes de La Plata por volver a ser campeón de la Copa Libertadores era incalculable, pero enfrente tuvo a un Palmeiras que mantuvo firme una hegemonía brasileña que se arrastra desde 2019. El dolor del pueblo platense por tener que seguir esperando la quinta estrella continental no deben empañar el trabajo ni la ambición propias de su filosofía: en la era moderna, son 20 años de figurar en los importantes planos nacionales e internacionales.

Tras la salida de Domínguez, la primera práctica de Medina no anunciaba este desenlace: se charlará la renovación. Prensa Estudiantes

Esta final significó mucho más que eso para la historia de Estudiantes. Una ratificación, pero también una lección. Propia y ajena. Por un lado, el peso de reemplazar al exitoso Domínguez pasó factura sobre las primeras impresiones de Medina: ese sapo de otro pozo abrazó y se dejó abrazar por las reglas, prejuicios y exigencias de la casa, entendió el legado, se hizo uno más y el trabajo de meses (nueve) moldeó un sueño que quedará en la memoria de la escuela.

Por otro, haber desembarcado en este desenlace llevó a otros clubes, los catalogados grandes o poderosos, a las propias revisiones disimuladas. No fue un camino repentino ni cosa de una u otra generación: fue la sexta final de Libertadores, agregada a las epopeyas de ser campeón mundial de clubes en Old Trafford ante Manchester United, en 1969, o más acá, en 2009, arrodillando hasta el final al Barcelona de Josep Guardiola y Lionel Messi, equipo señalado por muchos como el mejor de la historia.

El 7-0 a Gimnasia fue uno de los capítulos inolvidables de la campaña del Estudiantes campeón del Apertura 2006. Fernando Massobrio - LA NACION

Cuánta grandeza porta es un debate sensible para buena parte del fútbol argentino. El Pincha no participa, prefiere hacer y codearse con los más importantes sin importar dónde lo ubiquen los rankings. Acortó el paso del tiempo entre una final continental y otra. La anterior vez debió esperar 38 años para volver a una definición semejante, entre la que perdió frente a Nacional en el tercer partido de 1971, en Lima, y la que jugó en 2009.

Ahora transcurrió menos de la mitad, apenas 17. Indicio de que el crecimiento institucional es firme y constante, vislumbrando que este episodio en Montevideo dé paso a otros más. Ya son 20 años de Estudiantes dejando huellas. Posiblemente, no haya 2009 sin torneo Apertura 2006, como tampoco este cierre sin el ciclo Domínguez.

Mariano Pavone hizo el gol en la final ante Boca para ganar el Apertura 2006, el comienzo de un viaje lleno de finales. Archivo

El de hace dos décadas pareció ser el punto de partida, por el regreso de Juan Sebastián Verón en plenitud que coincidió con la asunción de Diego Simeone, otro desconocido que recién se armaba como entrenador. Contagiaron a un plantel que apretó los dientes, logró una goleada inédita en el clásico ante Gimnasia (7-0) como una de las diez victorias en fila que forzaron la igualdad de puntos con Boca y, en efecto, dieron lugar a una final en Liniers inolvidable: la comenzó perdiendo, pero la revirtió con el tiro libre de José Sosa –ese Principito que pisó Uruguay con 41 años- y la recordada arremetida de Mariano Pavone cerca del final.

El Tanque no fue el goleador de aquel campeonato, pero vaya si sus 11 goles sirvieron. No obstante, como le gusta al Cholo, no hubo una única dependencia: José Luis Calderón aportó seis y hasta el exzaguero Agustín Alayes marcó cinco, además de los tres de Diego Galván. El mediocampo se acostumbró a repartirse con la clase de la Brujita y la fiereza de Rodrigo Braña, que se unieron por casi 150 partidos. Entre demás nombres trascendentales que hicieron de ese 13 de diciembre una puerta a gestas futuras: la mochila sin trofeos -de cualquier índole- dejó de pesar 23 años y en los siguientes 20 jugó 15 finales, acumulando múltiples alegrías.

El momento en el que Estudiantes levantó la cuarta Libertadores de su historia, en 2009. AP

El conjunto platense llegó a su única final de Copa Sudamericana, en 2008. Roberto Sensini llegó a armar el plantel antes de renunciar, pero Leonardo Astrada lo llevó hasta la final frente a Inter, de Porto Alegre, con el que cayó en el suplementario en Brasil. No obstante, su conducción quedó marcada al establecer las bases que luego disfrutaría Alejandro Sabella. De eso se trata Estudiantes. Alguien que no era del riñón pincharrata empatizó con la filosofía especial, única, de familia y le cedió a un histórico una casa ordenada y con el sentido de pertenencia intacto.

Sólo había que darle un último toque, el que Pachorra logró en el estadio Mineirão pocos meses después y con la clásica epicidad: Cruzeiro le ganaba la final de la Copa Libertadores 2009, pero por Gastón Fernández y el cabezazo imborrable de Mauro Boselli –goleador de esa edición con ocho tantos- alzaron el tetracampeonato de América junto a más protagonistas del proceso Astrada, incluyendo testigos del 2006. El título lo llevó al Mundial de Clubes, en Abu Dabi, para el choque con Barcelona que todos creían imposible. Puertas adentro, quizás, también, pero el equipo jugó “con alegría, corriendo y pensando”, en órdenes de Sabella. Ese guion los llevó a estar en ventaja por otro testazo de Boselli hasta los dos minutos finales, cuando apareció el puñal de Pedro y, ya en el alargue, el gol de pecho de Messi.

Sabella llevó a Estudiantes a ganar la Libertadores 2009, el Apertura 2010 e incomodar por 88 minutos al mejor Barcelona.

Quedar a nada de la historia significó un golpe incomparable a perder, ya en 2010, la Recopa Sudamericana frente a Liga de Quito. Sin embargo, ese equipo tenía otro objetivo que no era una definición, sino volver a ser el dueño del fútbol argentino: se consagró en el Apertura de aquel año con el mismo entrenador, varios pilares de las consagraciones mencionadas (Leandro Benítez, Marcos Angeleri, Leandro Desábato, Enzo Pérez, entre otros) y alguien que tomó el rol pasado de Pavone y Boselli: Hernán Rodrigo López. No desde un gran colchón de goles, sino por la importancia que tuvo en la última fecha para cerrar el título.

Estudiantes campeón del Apertura 2010: una base exitosa del 2006 que potenció Astrada en 2008 y exprimió Sabella en 2009. Santiago Hafford - LA NACION

En el medio, un impasse. Entrenadores con pasado en el club (por ejemplo, Nelson Vivas, sólo por haber sido colaborador de Simeone) y otros que cruzaron la puerta por primera vez. Hasta que Verón, que ya había presidido de 2014 a 2021, como vice y cabeza del proyecto futbolístico eligió en 2023 a Eduardo Domínguez.

Fue un ciclo de casi tres años que llevó al León a disputar siete finales y ganar cinco. Obtuvo la Copa Argentina 2023 al vencer en la final a Defensa y Justicia, en una época marcada por regresos consagratorios como los de Santiago Ascacibar y Guido Carrillo (autor del gol del título), además de los que ya habían producido Boselli y Sosa, el mejor jugador de ese certamen. El logro abrió la puerta de la Supercopa Argentina que perdió ante River (2-1).

Verón, en el momento de mayor distancia con la AFA, tuvo en Domínguez al cómplice perfecto para, además, ser campeón del Apertura 2025. Prensa Estudiantes de La Plata

Que en 2024 fuera, junto a Vélez, el mejor equipo del fútbol local derivó en reiterados duelos definitorios. Primero, la Copa de la Liga la levantó el Pincha tras una tanda de penales en la que se hizo gigante el arquero Matías Mansilla, que contuvo tres ejecuciones. Luego, se impuso con goleada (3-0) por el Trofeo de Campeones. En consecuencia, en 2025 los cruzó la Supercopa Internacional, que esta vez lo frustró (2-0).

Sin embargo, el cierre del año pasado fue redondo. Por contexto, con Verón –nuevamente mandamás- más enfrentado que nunca a Claudio Tapia, presidente de AFA; por la doble conquista que completó la rebeldía, con torneo Clausura y Trofeo de Campeones en la vitrina. La primera la recuperó sobre la hora el cabezazo de Carrillo y la terminó de ganar en los penales por una intervención clave de Fernando Muslera, el actual 1 que esa noche escribió su primera historia. La segunda fue obra de Lucas Alario, que ingresó ante Platense y marcó un doblete agónico que revirtió el resultado (2-1).

Estudiantes tuvo la convivencia ganadora de Domínguez y Ascacibar, DT y jugador que se cruzaron en la reciente final de Sudamericana. Marcelo Manera

Si bien Domínguez decidió marcharse, ese último título de su etapa llevó a la institución a disputar dos definiciones más en el último mes, pero con el “Cacique” a cargo. Perdió la Supercopa Internacional con Rosario Central (3-1), pero obtuvo la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia gracias al Pipa, que en tiempo suplementario anotó el 3-2 final para ser el “hombre de las finales”.

Así despidió el pueblo pincharrata a Domínguez en el inicio de año, sin esperar que Medina los llevara a la ilusión de la quinta Copa. Fotobaires / Ignacio Amiconi

Lo ocurrido en Montevideo significó para Estudiantes jugar la final 15 en 20 años. Si bien el actual fútbol argentino posibilita números así, el mérito es Pincha, que también se plantó nuevamente en el plano internacional tras 17 años.