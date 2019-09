El presidente de Gimnasia: "Pensamos a Maradona en un largo plazo"

Pelegrino: "La idea es proyectarlo a un período más largo que un simple contrato de DT. A Diego lo notamos muy a gusto" Fuente: AFP

LA PLATA.- Pasó de ser un dirigente cuestionado a quedar en la historia de Gimnasia como el presidente que concretó la llegada de Diego Maradona. No es la primera vez que su vida da un vuelco brusco: en el ámbito laboral, pasó de ser repartidor de leche a dirigir su propia empresa. Odia madrugar y habla con prisa. Su aceleración nada tiene que ver con la satisfacción que le produce tener a una figura internacional en su club. Gabriel Pellegrino es así. Siempre. Se expresa como apurado, incluso cuando no lo está.

"Diego tuvo un impacto tremendo en todos los aspectos: en visibilidad, en lo económico y estoy convencido de que también nos ayudará en lo futbolístico. Por lo que charlé con él y escuché en los entrenamientos, quiere un equipo sacrificado, pero con jugadores que no tengan miedo de agarrar la pelota e ir para adelante. Ya le va a dar la impronta que quiere", dice entusiasmado el máximo directivo tripero.

Gimnasia atraviesa una transformación mayúscula. Su presidente intenta explicarla.

-¿Qué balance hace de lo que vivió el club en los últimos días?

-Es más que positivo por lo que generó en la gente y en toda la institución. Movilizó todo y puso en marcha una etapa nueva. Su aparición significó un cambio de aire impresionante y esto lo digo más allá de cómo salgamos en los partidos.

-Pero en la Argentina los resultados siempre son importantes. ¿Piensa que Maradona tiene mucho para aportar en el aspecto futbolístico?

-Creo que, además de lo que aporta en lo anímico, Diego tiene otras herramientas. Es un tipo que sabe muchísimo de fútbol y ésta no será su primera experiencia como entrenador; de hecho en la última le fue muy bien. Además, considero que tiene una virtud enorme y es cómo arma sus cuerpos técnicos; en este caso, sumó al Gallego Méndez que también sabe muchísimo.

-¿Méndez será el estratega y Maradona, el motivador?

-No es tan así como la mayoría cree. Por lo que vi en los entrenamientos de esta semana, los dos son de trabajar en el campo y de dar indicaciones. Se complementan bien y una vez que terminan en la cancha son de hacer tareas en la oficina técnica. Se podría decir que no dejan de lado el laburo de laboratorio. Yo vi trabajar a otros cuerpos técnicos y la verdad es que no tienen nada que envidiarles. Los veo bien y ojalá los resultados acompañan. Igualmente, nosotros pensamos a Maradona en un largo plazo y creemos que con una figura como él se pueden hacer grandes cosas.

-¿Esto quiere decir que lo imagina en el club por mucho tiempo?

-Sí. La idea es proyectarlo a un período mucho más largo que un simple contrato de DT. Nosotros lo notamos muy a gusto: está enamorado de las instalaciones y feliz por el trato de la gente. Lo que noto es una comodidad mutua y eso es hermoso para trabajar.

-¿Gimnasia va a sumar un refuerzo ahora, por la lesión de Lautaro Chávez?

-Es una posibilidad. Todavía no se tiró ningún nombre sobre la mesa, porque Diego y el Gallego primero quieren evaluar bien lo que hay en el plantel. Podría ser un Nº 5 o un delantero, y debería ser algo superador de lo que tenemos. Contamos con tiempo hasta el lunes que viene inclusive y definiremos el tema durante el fin de semana.

-Para este semestre o para después de diciembre circularon varios nombres de peso, como Javier Mascherano, Carlos Tevez y Daniel Osvaldo. ¿Alguno tiene posibilidad cierta de sumarse a Gimnasia?

-Hoy te digo que no. Son grandes jugadores, pero nunca se nombraron. Son rumores que no sé de dónde salen.

-¿Sabe cuánto recaudaron desde la llegada de Maradona?

-No, la verdad es que fuimos trabajando para estar a la altura de un fenómeno que superó nuestras expectativas y todavía no pude hacer una pausa para el análisis. En estos días voy a tener una reunión con los responsables de marketing y tesorería para ver cuál fue el impacto real, pero sí puedo asegurar que fue grande. Vendimos miles de camisetas y ya sumamos alrededor de 5 mil socios.

-Si el número continúa en aumento, ¿van a trasladarse al estadio Ciudad de La Plata o instrumentar un sistema de puntos entre los socios?

-Para el encuentro del domingo no tendremos problemas porque agrandamos un poco la capacidad de nuestra cancha: los dirigentes visitantes estarán en otro sector y entonces ganamos un codo. Después iremos evaluando qué hacemos: la idea es que el socio de Gimnasia esté cómodo; sabemos que la mayoría no quiere salir del Bosque, pero también nos daría lástima que algunos se quedasen afuera. Después de Racing tenemos el partido con Talleres, en Córdoba, y eso nos da tiempo para analizar.

-¿Siente que la estructura de Gimnasia estuvo a la altura del boom Maradona?

-Sí. No fue sencillo y tuvimos que duplicar los esfuerzos, pero sinceramente pensamos que sí. Si bien da la sensación de que nunca alcanza porque es una figura más convocante de lo que creíamos, los empleados del club trabajaron un montón para dar respuestas y el área de marketing, que es muy buena, respondió bárbaro. Igualmente, les pedimos ayuda a Boca y a River para ver cómo manejan algunas cosas, y la verdad es que nos dieron una mano.

-Desde que contrataron a Maradona, ¿qué papel juega Christian Bragarnik en el club?

-Ninguno. Simplemente fue un artífice fundamental para su llegada porque es su representante futbolístico, pero no fue a cambio de nada y hoy no tiene ningún rol. No hay ningún negocio entre Bragarnik y Gimnasia.

-¿Qué puede contar del Maradona íntimo? Pasó mucho tiempo con él en la última semana e incluso fuiste a su casa.

-Me encontré con una figura gigante que no perdió la humildad. Es un ídolo internacional, pero a la vez tiene una sencillez que llama mucho la atención. Era algo que intuía y lo comprobé con creces. Diego es un gigante que se siente uno más. Ayer almorcé con él y era un placer ver cómo interactuaba con los cocineros. Es una cosa de locos porque es un fenómeno mundial y en el trato es extremadamente simple.

-Todo eso no se pudo ver. ¿Van a entrenarse siempre a puertas cerradas?

-No. Esto lo hicimos para darle tranquilidad en su primera semana en el club, pero a partir de la próxima algunas prácticas serán abiertas para la prensa. La idea es dejar ver a un fenómeno que le dio una visibilidad increíble a Gimnasia. A nosotros nos sirve y queremos que todos tengan la imagen de Diego con el escudo de nuestro club. La intención fue darle serenidad en sus primeros días. Su llegada representó una alegría tremenda y aún nos estamos acomodando.

-En un momento de euforia, usted filmó mientras se cantaba en contra de Juan Sebastián Verón. ¿Se arrepiente de eso?

-Fue un error, aunque aclaro que no tuvo ninguna mala intención. Soy hincha de mi club pero no soy anti-Estudiantes para nada. De hecho a veces voy a las reuniones de la Superliga con directivos de ellos y vivimos la rivalidad deportiva de una manera muy sana. Es un juego en el que todos queremos ganar y no tiene que pasar de ahí. Compartimos la ciudad y no somos enemigos. Si alguno se molestó, sinceramente le pido disculpas.

-¿Qué título le pondría a esta primera semana de Maradona en Gimnasia?

-Diego llegó al Lobo y generó una revolución doble: de alegría y optimismo.

Tras la extensa charla, Gabriel Pellegrino retoma su titánica tarea. Ni más ni menos que lograr que su club esté a la altura de un tipo que mueve multitudes.