Batistuta, sobre los últimos días de Maradona y la culpó por no haberlo acompañado: “Murió solo como un perro”

El exdelantero Gabriel Batistuta dio una desgarradora definición sobre la muerte de Diego Maradona, aseguró que falleció “solo como un perro” y se culpó de no haber acompañado a su excompañero durante su último tiempo de vida. Además anticipó la participación de la selección argentina en el Mundial 2026 y declaró que la Scaloneta será candidata a retener el título.

“Es una pena porque era una gran persona y murió solo. No había nadie con él. Murió como un perro. No hicimos mucho por él ni para protegerlo y eso es algo que no quiero recordar. Me culpo porque era uno de los que bancaba. Si vos querés a alguien, lo vas a ayudar si lo necesita, incluso si es difícil de tratar”, expresó Batistuta en diálogo con el exjugador Rio Ferdinand para su canal de YouTube.

En tanto, definió a Maradona como una “gran persona” y declaró que el exfutbolista de Boca y Argentinos Juniors, entre otros equipos, lo respetaba porque siempre fue una persona que decía lo que sentía, aunque fuera 10 años mayor. “Lo recuerdo como un hombre de buen humor. Su problema era que se convirtió en famoso desde muy chico, a los 6, y muchos lo usaron”, sostuvo.

La leyenda de Fiorentina habló sobre la muerte de Maradona

Asimismo, comparó a la figura de Maradona con la de Messi -y el nivel de representación que cumplen en la sociedad- y dijo que espera que el capitán de la selección argentina no atraviese una situación similar. “Cuando están ahí arriba no ves que tienen problemas. Uno cree que lo tienen todo y no lloran. Pero esa es la fama”, afirmó.

Por su parte, Batistuta marcó que son jugadores distintos, aunque ambos son ejemplos a seguir: “Hay diferencias. Messi marcó 1000 goles y Maradona 200. Messi es un chico tranquilo, Maradona no lo era, pero era mejor porque podía controlar al árbitro y al rival. Era capaz de hacer cosas increíbles. A Leo le falta ese carisma y encanto”.

En esta línea, Ferdinand le consultó sobre el debate en torno a si Messi necesitaba ganar una Copa del Mundo con la Selección para que los argentinos “lo quieran como a Maradona” y el exgoleador respondió que no era necesario. Explicó que el rosarino lleva más de 20 años “en la cima” y argumentó: “Incluso ahora en Inter Miami quiere anotar goles. Estoy seguro de que van a hacer un buen trabajo ahora. Creo que vamos a salir campeones de nuevo”.

Batistuta: "No era necesario que Messi ganara el Mundial para ser como Maradona" AFP

Sobre el Mundial: “Estoy convencido de que se juega la final otra vez”

Meses atrás, cuando se desarrolló el sorteo del Mundial 2026, Batistuta opinó sobre el presente de la selección argentina y afirmó que tendrá una presentación positiva en la competencia. “En este momento, es de lo mejor. Los chicos saben a qué juegan y están relajados porque saben lo que es ganar. Estoy convencido de que se juega la final otra vez”, subrayó en TyC Sports.

También habló sobre Julián Alvarez y Lautaro Martínez, los dos goleadores que ocupan el mismo puesto que tenía él, y destacó que cualquiera de los dos podría jugar y lo haría a la perfección. “Me encantan ambos. Es un lindo problema que tiene Scaloni y no sé cómo hará para elegirlo. Los dos juegan, meten goles, presionan, aguantan la pelota y gambetean. No veo diferencias. Además, los dos son líderes en los equipos en los que juegan y solos ponen en dificultad a la defensa adversaria. Probablemente, podrían jugar juntos, pero habría que preguntarle a ellos“, aseveró.

Batistuta disputó tres mundiales con la selección argentina. En 1994 tuvo su debut y en 2002 fue su último certamen con la celeste y blanca. Además, anotó 55 goles con la Albiceleste, siendo uno de los que más tantos convirtió.