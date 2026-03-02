Gimnasia desafió, corrió y combatió a un Tigre que siempre tiene aire: un 2-2 que pudo haber tenido más goles
En Victoria brindaron un desarrollo diferente al que está acostumbrado el ojo argentino; el Matador no pudo obtener parcialmente el liderazgo de la zona B
- 5 minutos de lectura'
Tigre y Gimnasia y Esgrima La Plata prometían un buen partido y cumplieron con creces. Porque fue, en realidad, un gran encuentro. No sólo se mataron a goles, sino que brindaron un espectáculo lleno de intensidad, oportunidades, cruces calientes y trabajo desde las pelotas detenidas. Fue empate 2-2 en el estadio José Dellagiovanna, por la octava fecha del Torneo Apertura, por los tantos de Enzo Martínez y Marcelo Torres para el Lobo y de David Romero y Alan Barrionuevo para el local, que se repuso dos veces en el partido.
Quizás mereció algo más el Matador, pero también la igualdad pudo haber tenido más goles. Golpe y respuesta. Ferocidad para atacar, pero también para ser ásperos. Si se estudiaron, fue apenas por unos minutos iniciales, sin dejar de lado sus convencidas maneras. El equipo de Diego Dabove, con la potencia de sus dos tanques ofensivos; el de Fernando Zaniratto, dándole valor a la conducción, con las sutilezas de Nicolás Barros Schelotto e Ignacio Fernández. Aunque el balón detenido los unió en casi todos los goles de la noche en Victoria.
Describir las llegadas, verdaderamente, es describir el partido intenso que protagonizaron. Bastó un error en la circulación tripera para que la pelota suelta fuera rescatada por Ignacio Russo y, con todo su impulso ya conocido, corriera desde su propio campo hasta el área rival. Buscó una definición fuerte al primer palo, pero encontró el reflejo de Nelson Insfrán. Ese ataque, a los 17 minutos, fue la señal para empezar con el intercambio de golpes.
A los 27, una infracción sobre Ignacio Miramón derivaría en el fruto del trabajo de la semana en Estancia Chica. Barros Schelotto levantó su brazo para que se armara, por el fondo, una fila de cinco hombres en fuera de juego: ante el silbatazo se fueron adelantando y filtrándose entre la línea defensiva, que perdió marcas ante el movimiento y quedó observando cómo el zaguero Martínez cabeceaba esquinado. Acción preparada y exitosa.
La pelota parada preparada de Gimnasia
¡ARRIBA EL LOBO EN VICTORIA! 🐺 Enzo Martínez puso el 1-0 ante Tigre. #LPFxTNTSports— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 2, 2026
Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/BQKEyxWfn3
Enseguida, entonces, hubo que intentar copiar y pegar. Santiago López hizo otro gesto antes de ejecutar un tiro libre desde un costado y le apuntó a la cabeza de Barrionuevo, al que el travesaño le negó el festejo. Se haría desear, pero llegaría más tarde: la herramienta está, ya que Tigre también tiene una pegada destacada con el exatacante de Independiente.
Quedaría en evidencia a los 36, cuando envió el tiro de esquina a la altura del primer poste y encontró la resolución de Romero, que de zurda y de aire la cruzó para el 1-1. Sin embargo, el desahogo de la gente y del propio delantero fue más extenso de lo que tardó Gimnasia en volver a inflar la red.
Sacó del medio e intentó una circulación limpia para volver a empezar un nuevo partido, pero el intento fallido de Jabes Saralegui por pellizcar la pelota le dio ventajas a la escalada del lateral Pedro Silva Torrejón, que perdió la pelota sólo por la lucidez de ‘Nacho’, su compañero: se anticipó al quite que proyectaba Jalil Elías y lanzó al área, a las espaldas de los centrales, para el tanque que tiene el Lobo, Torres. El Chelo engañó con el derechazo y abrió la zurda para una definición muy tranquila.
Incrédulo el local (también el visitante con lo que había vuelto a conseguir), empezó a engancharse en las batallas que planteó el conjunto platense, como en el agarrón alevoso de Miramón a Romero, que reaccionó con una patada: debieron ser amonestados ambos, pero la tarjeta fue sólo para el volante. Tanta intensidad hizo que Pablo Echavarría perdiera el hilo en muchos momentos.
El segundo período no cambiaría, aunque los embates de Russo y Romero serían más predominantes que las intenciones de un Gimnasia que fue sintiendo el cansancio de jugar, correr y combatir a la par de un Tigre que es un tren que no tiene frenos. Máxime si le tocan el orgullo y tiene que ser el perseguidor.
El resumen de la atractiva igualdad
Llegaría la igualdad, en forma de revancha personal, a los 14: López envió el córner, esta vez, a la altura del segundo palo, Insfrán salió a destiempo, quedó a mitad de camino y el cabezazo de Barrionuevo ahora sí encontró la red.
La sobredosis de energía la pondría el local, que con Russo tuvo un intento desde fuera del área y con Romero, una acción individual a pura potencia, gambetas y engaño, a los 25: se metió en el área, pero su zurdazo encontró la pierna de Insfrán, que achicó a tiempo y se redimió.
Grandísimo partido y un empate justo, más allá de que uno hiciera algo más que otro: siempre se agradecen desarrollos completos. Intensos, con la garra nacional, juego, trabajo evidente y goles.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Torneo Apertura 2026
TV y streaming del lunes. River juega por el torneo Apertura, Real Madrid en la liga de España y la selección de básquetbol
Flash japonés. En medio de los insultos para los jugadores y Chiqui Tapia, Kida le dio el empate a Argentinos ante Barracas
"Una me iba a quedar". A Di María no le daba el físico, pero le alcanzó la clase para alargar la paternidad de Central ante Newell’s
- 1
La IFAB aprobó nuevas reglas para el Mundial 2026: más VAR, menos demoras y ¿el efecto de Vinícius - Prestianni?
- 2
Julián Alvarez le dio el triunfo a Atlético de Madrid sobre Oviedo con un gol en el último minuto
- 3
Premier League: Manchester United, renovado con el DT Carrick, pisa el podio; Tottenham en la cuerda floja
- 4
Vestuario quebrado: quién es quién en la interna de River, por qué pasó y qué le espera a Coudet