El bizarro video que difundió la AFA para generar mancomunión entre los hinchas de la selección argentina

Se acerca el Mundial y estarán a la orden del día las publicidades teñidas de patriotismo y arenga. La selección argentina despierta pasión, más allá de las cuestiones cotidianas que puedan atentar contra este amor: desde los rivales de poca envergadura que se eligen en el camino a la Copa del Mundo hasta las denuncias que acorralan a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino. Sin embargo, para el hincha de la selección, todo parece quedar de lado cuando aparece en escena la Scaloneta, cuando Lionel Messi sale a la superficie con la cinta de capitán en el brazo.

Este viernes se difundió desde la AFA un video que alienta a dejar atrás las diferencias y unirse en pos de apoyar al equipo que dirige Lionel Scaloni. “Aura”, es el título conceptual del envío, que durante 1 minuto y 21 segundos sirve de arenga patriotera. Sin embargo, llamó la atención algunas de las escenas elegidas para componer el video.

Lionel Messi es protagonista del video difundido por la AFA JUAN MABROMATA - AFP

“Nadie te lo dijo, pero cuando nacés en Argentina, nacés con aura”, inicia el video, que muestra a un bebé recién llegado al mundo. Imágenes del papa Francisco, Jorge Luis Borges, Mercedes Sosa, Charly García, Rodrigo, Juan Manuel Fangio y Bizarrap se suceden en continuado y caprichosamente, como símbolos culturales del país. Luego, por supuesto, aparecen Diego Maradona y Lionel Messi: “10 de aura”, dice la voz en off.

Y luego, lo más curioso. “Pero lo que tampoco te dijeron es que pelearnos entre nosotros nos mata el aura”, advierte la voz. Las imágenes, entonces, muestran discusiones, algún entrevero con la policía y una imagen icónica de los últimos días: la agresión mediante un cabezazo del puntero tucumano Marcelo Pichón Segura al diputado nacional por La Libertad Avanza Federico Pelli, en un incidente ocurrido hace un par de semanas en la localidad de La Madrid, Tucumán. Por el hecho, Segura quedó detenido y Pelli debió ser hospitalizado. La escena escogida no deja de llamar la atención.

"Aura", el video de la AFA que arenga a la mancomunión de los argentinos para apoyar a la selección

“A tres meses de ir por la cuarta es hora de activar el aura masterclass”, vuelve a arengar la voz en off. Y es entonces cuando se suceden imágenes futboleras de la gesta de Qatar, mechadas con los logros del 78 y el 86. Pero otro aspecto llamativo es que en dos oportunidades aparece como estadio la Bombonera. Ninguna referencia al Monumental, el habitual escenario donde la selección hace de local. De hecho, una imagen aérea de la cancha de Boca, vestida de selección, es la que cierra el video.