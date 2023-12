escuchar

Juntos acumularon 805 goles en Real Madrid. El poder de fuego de Cristiano Ronaldo y Karim Benzemá fue argumento durante nueve años de campañas de ensueño en el Santiago Bernabéu: cuatro Champions League, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopa de Europa, tres Supercopa de España, dos Ligas de España, dos Copa del Rey… Compañeros, pero también alguna vez rivales, los artilleros volverán a medirse por primera vez en un destino singular, que los exhibe como estrellas, aunque los equipos no dominen la competencia. Al-Itthiad y Al Nassr jugarán, desde las 15, por la 18a. fecha de la Liga de Arabia Saudita, un campeonato en el que lleva las riendas con holgura es Al Hilal. En el medio de los astros, la figura del director técnico Marcelo Gallardo, que desandará su primer duelo con el portugués y alimentará el sueño de la victoria apuntalando al bombardero francés.

Cristiano Ronaldo y Karim Benzemá, juntos anotaron 805 goles en nueve años en Real Madrid Angel Martinez - Real Madrid - Real Madrid

En el mercado de 2009, Cristiano Ronaldo y Benzemá se alistaron en Real Madrid, al que no le tembló el pulso en desembolsar 94 millones de euros a Manchester United por el portugués y € 35.000.000 a Lyon para adueñarse del francés. Más tarde, en 2013, se agregaría Gareth Bale -€ 101 millones a Totthenam- para darle forma a la BBC, una delantera de leyenda. La llegada de CR7 se concretó el 11 de junio de 2009 y 20 días más tarde se cerró la negociación de Benzemá, al que visitó en persona para convencerlo el presidente Florentino Pérez: juntos levantaban las bases de un megaproyecto en el que se incluyeron el brasileño Kaká o Xabi Alonso. Eran otros tiempos, donde la inversión era la gloria deportiva.

Diecisiete goles y nueve asistencias en 16 partidos, la marca de Cristiano Ronaldo en la Liga de Arabia Saudita en 2023 FAYEZ NURELDINE - AFP

La estrella de Cristiano Ronaldo opacó el fulgor de Benzemá. Los duelos entre CR7 y Lionel Messi eran la nota del planeta fútbol: los individuales, los que protagonizaban Real Madrid y Barcelona… Las rispideces que pudieran generarse entre dos crack de tamaño calibre dentro de un vestuario no asomaron y en la cancha el entendimiento avalaba la convivencia. Fue el francés el que hizo un mayor cambio futbolístico para adaptarse al juego de su compañero. “Estaba él para meter los goles, cambié mi juego para jugar con él. En Lyon lo hacía de otra manera. Ahora estoy libre en el campo, me gustar tocar el balón: con Cristiano jugué para él”, apuntó el descendiente de argelinos, que a partir de 2021 –CR7 se marchó a Juventus– se quedó con los focos del ataque madridista. Y no desentonó.

Benzemá no conoció otro destino hasta decidir que el ciclo en Real Madrid estaba terminado. Y optó como nueva aventura Arabia Saudita, donde siete meses antes Al Nassr elevó un contrato de 215 millones de dólares anuales a CR7. Los dos llegaron envueltos en confusiones y debates: el portugués, tras una tumultuosa ruptura con Manchester United, donde la segunda experiencia resultó un fiasco; Karim lo hizo siendo capitán de Real Madrid, a cambio de US$ 100.000.000 por año, aunque seis meses antes del anuncio fue protagonista de una interna feroz dentro del plantel de Francia que perdió la final del Mundial de Qatar 2022 con la Argentina. Los egos que fueron controlados con Cristiano Ronaldo no los supieron manejar en Les Blues y el goleador se marchó de Qatar antes del estreno de Francia en la Copa del Mundo.

Karim Benzema, la principal figura de Al Ittihad, que en el último mercado de pases incorporó a N'Golo Kanté y a Fabinho Manu Fernandez - AP

Y fue CR7 quien le ofreció una bienvenida a su ex compañero, a pesar de que no lo saludó por la obtención del Balón de Oro en 2022. “Hay que estar tranquilo”, minimizó el galo; eran momentos en los que el portugués era un polvorín, entre los gestos a su entrenador en Manchester United –Ten Hag-, los enojos con sus compañeros de plantel y hasta la retirada del campo de juego antes de la finalización de un partido… “Sabía que venir a Arabia sería abrir una cajita. No me equivoqué y estoy seguro que de aquí a tres años va a ser una liga importante. Karim vino y vendrán más“, aseveró la estrella de Al Nassr sobre el viejo compañero y el nuevo rival, al que en total lo tuvo enfrente en cinco ocasiones, tres de ellas en los cruces de selecciones.

Marcelo Gallardo y su ayudante Matías Biscay durante una práctica de Al Itthiad; en el primer duelo contra Cristiano Ronaldo, el Muñeco necesita que Al-Ittihad recupere el fuego Ittihad

La hoja de ruta del francés no fue feliz en el inicio y desató un conflicto entre el entrenador Nuno Espirito y Benzemá; el capitán Romarinho amenazó con renunciar y los arribos de N’Golo Kanté y Fabinho renovaron el oxígeno y aportaron para la paz interior. Aquel clima inestable promovió el desembarco de Marcelo Gallardo a la dirección técnica de Al-Itthiad, una contratación que generó sorpresas, ya que el exitoso entrenador rechazaba de modo constante las propuestas de algunos clubes de relieve de Europa.

Con un vínculo hasta junio de 2025, el Muñeco tendrá su primer duelo personal con Cristiano Ronaldo. En 2015, en el Mundial de Clubes y con River, protagonizó el único con Lionel Messi en la final del Mundial de Clubes de Japón, donde Barcelona se impuso 3-0 a River. La figura de Benzemá respaldó con un mensaje al entrenador, aunque en los resultados el equipo no termina de explotar: sexto, a 22 puntos del líder Al Hilal, y a 12 del rival de esta tarde. La serie negativa de tres derrotas en las últimas cuatro presentaciones –una por los cuartos de final del Mundial de Clubes, ante Al Ahly (Egipto)– es otra estadística por atacar.

A pesar de no enfrentarlo de modo oficial, CR7 y Gallardo tienen una experiencia juntos. Fue a comienzos de año, cuando el combinado de estrellas de la Liga de Arabia Saudita –Riyadh Seasson–, jugó con Paris Saint-Germain, de Messi, Neymar y Kylian Mbappé. El portugués anotó dos de los cuatro goles en la derrota 5-4 y luego le regaló la camiseta a Santino, uno de los hijos del Muñeco. Hoy lo tendrá como rival y con los puntos en juego.

LA NACION